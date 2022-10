1.ISL Derby 2022: হাফডজন ডার্বি হেরে যুবভারতীতে নামছে লাল-হলুদ, বড় ম্যাচের আগে ফুটবল-জ্বরে ফুটছে তিলোত্তমা

ফুটবলে যদি উড়িয়ে থাকে ঘটি-বাঙালের চিরকালীন আবেগ, তাহলে তো আর কথাই নেই ।বিবেকানন্দ যুবভারতী ত্রীড়াঙ্গনে আজ মুখোমুখি হচ্ছে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল East Bengal vs Mohun Bagan) । বেশ কয়েক সফল না-হওয়া, মার্জার ইস্যু, অসন্তোষ বাড়ছে সমর্থকদের মধ্যে । কিন্তু কর্পোরেট যে আবেগ ঢাকতে পারেনি, টিকিটের হাহাকার তারই প্রমাণ (ISL Derby 2022)।

2.COVID Vaccines Will Expire: টিকা নিতে নারাজ বহু মানুষ, ভ্যাকসিন নষ্টের আশংকা স্বাস্থ্য দফতরের

মানুষের যেমন বুস্টার ডোজ নেওয়ার প্রবণতা কম ছিল, তেমনই দ্বিতীয় ডোজও নেননি বহু মানুষ । স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, বর্তমানে রাজ্যে প্রায় 6 লক্ষের কাছাকাছি কোভিডের ভ্যাকসিন মজুত রয়েছে (WB Govt fears that COVID Vaccines Will Expire) । আগামী 2-3 মাসের মধ্যেই সমস্ত ভ্যাকসিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে । তাই বিরাট অঙ্কের ভ্যাকসিন নষ্টের আশঙ্কা করছে স্বাস্থ্য দফতর (COVID Vaccines Will Expire) ।

3.Sister Nivedita: ব্রিটেনের সমাধিক্ষেত্রে পালিত হল নিবেদিতার জন্মজয়ন্তী

ব্রিটেনের ডিভনশায়ারের গ্রেট টোরিংটনের (Great Torrington) সমাধিক্ষেত্রে পালিত হল ভগিনী নিবেদিতার (Sister Nivedita) 155তম জন্মজয়ন্তী (155th Birth Anniversary) ৷

4.Anushka Sharma in Kolkata: তিলোত্তমায় মেয়েকে নিয়ে ডায়েট ভুলে চা-সিঙারায় মজলেন অনুষ্কা

'চাকদা এক্সপ্রেস'-এর শুটিংয়ের জন্য গত কয়েকদিন বিরাট-পত্নী অনুষ্কা শর্মা ছিলেন কলকাতাতেই ৷ তাঁর কলকাতা ভ্রমণের বেশ কিছু ঝলক নিজেই শেয়ার করলেন তিনি ৷

5.Swati Maliwal writes to PM Modi: ধর্ষণে সাজাপ্রাপ্তদের শাস্তিমকুব ও প্যারোল নিয়ে কড়া আইনের দাবিতে মোদিকে চিঠি মালিওয়ালের

ধর্ষণে সাজাপ্রাপ্তদের শাস্তিমকুব ও প্যারোল নিয়ে কড়া আইন তৈরির দাবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে (PM Narendra Modi) চিঠি লিখলেন দিল্লির মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন স্বাতী মালিওয়াল (DCW Chief Swati Maliwal) ৷

6.Political Clash: ছটপুজোর আগে সূর্য মন্দিরে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, আহত একাধিক

ছটপুজোর (Chhath Puja 2022) আগে অশান্তি ৷ জামশেদপুরের (Jamshedpur) এটি সূর্য মন্দির চত্বরে বিবাদে জড়ালেন নির্দল বিধায়ক এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতার অনুগামীরা (Political Clash in Temple Premises) ৷

7.Teacher Recruitment Scam: ইডি দফতরে হাজিরা মানিক-ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডলের, এই নিয়ে তৃতীয়বার

রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত মানিক ভট্টাচার্য-ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডল ফের হাজিরা দিলেন ইডি (ED) দফতরে ৷ এই নিয়ে তৃতীয়বার ইডি দফতরে এলেন তিনি ৷ এদিন বেশকিছু নথি নিয়ে তিনি ইডি দফতরে আসেন ৷

8.Malda: প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলায় খুন ! মালদায় কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা

মালদার গাজোলে কালীপুজোর মেলায় খুন হন এক ব্যক্তি ৷ সেই ঘটনায় তৃণমূল (Trinamool Congress) পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধান অভিযুক্ত (Panchayat Pradhan Accused in Murder) ৷ অভিযোগ, প্রধানের দুর্নীতি নিয়ে হাইকোর্টে মামলার সাক্ষী হওয়ায় ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে ৷

9.Anubrata Mondal: রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিলে তবেই কি জামিন, আদালতে সওয়াল অনুব্রতর আইনজীবীর

অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা ৷ তাই তাঁকে জামিন না দেওয়ার আবেদন জানায় সিবিআই (CBI) ৷ অন্যদিকে গরুপাচার মামলায় (Cattle Smuggling Case) গ্রেফতার হওয়া এই তৃণমূল নেতার আইনজীবীরা প্রশ্ন তোলেন রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিলে তবেই কি জামিন মিলবে ?

10.Medicine Crisis: সরকারি মেডিক্য়াল কলেজে অমিল ওষুধ ! ভাইরাল পোস্ট ঘিরে বিতর্ক

কলকাতার একাধিক সরকারি মেডিক্য়াল কলেজে (Government Medical Colleges) বহু ওষুধ না-মেলার অভিযোগ (Medicine Crisis) ৷ ভাইরাল নোটিশের পোস্ট ৷ ঘটনা ঘিরে শুরু নয়া বিতর্ক ৷