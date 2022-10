1. Lakshmir Bhandar wins Skoch Award: স্কচ পুরস্কার পেল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সাধের প্রকল্প স্বীকৃতি পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত মমতা

অতীতেও কখনও পরিবহণ দফতর, কখনও স্বাস্থ্য দফতর, কখনও ই-গভর্নেন্স এই পুরস্কার পেয়েছে । তবে এবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যে পুরস্কার পেল, তা অবশ্যই বাড়তি গুরুত্বের দাবি রাখে । 2021 বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহারে অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প (Lakshmir Bhandar wins Skoch Award) ।

2. Kolkata Dengue Death: ডেঙ্গিতে মৃত্যু পুলিশ আধিকারিকের, চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

রাজ্যে ডেঙ্গি ভয়বাহ আকার ধারণ করছে ৷ কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায় রোজই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুও । এবার প্রাণ গেল পুলিশ কর্মীর (Police died of Dengue) ৷

3. TMC Factionalism in Malda: মঞ্চে মমতার ভাই, জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যানকে বহিষ্কারের দাবি তৃণমূল কর্মীদের

ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠী দন্দ্ব ৷ এবার ঘটনাস্থল মালদা । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে কর্মীদের তরফে জেলা তৃণমূলের সভাপতি ও চেয়ারম্যানকে বহিষ্কারের দাবি উঠল ৷

4. Cylinder Blast Incident: ছটপুজোয় প্রসাদ বানাতে গিয়ে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, জখম কমপক্ষে 30

ছটপুজোর প্রসাদ তৈরিতে বাড়ির সবাই ব্যস্ত ছিলেন ৷ আচমকা সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ৷ আগুন নেভাতে ঘটনাস্থল এল দমকল ও পুলিশ ৷ তখনই ফের বিস্ফোরণ (Chhath Puja incident in Bihar)

5. Indigo Plane Aborted: ইঞ্জিনে আগুন ! যাত্রা বাতিল বিমানের, রিপোর্ট চাইল সিন্ধিয়ার মন্ত্রক

আকাশে ওড়ার একটু আগে পাইলট বুঝতে পারেন বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে । এমনকী ইঞ্জিন থেকে আগুনের ফুলকিও বেরতে দেখা যায় । এরপরই যাত্রা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় (The journey of Bengaluru bound flight was aborted at Delhi airport) ।

6. ED Summons Sukanya : নয়া সমন ! সুকন্যাকে ফের দিল্লিতে তলব ইডির

বীরভূম তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল এখন জেলে ৷ এবার ফের তাঁর মেয়েকে দিল্লিতে ডেকে পাঠাল ইডি (ED summon to Anubrata Mondal daughter) ৷

7. Condition Assessment of EM Bypass: ইএম বাইপাসের 'স্বাস্থ্য পরীক্ষা' করবে কেএমডিএ

ইএম বাইপাসকে আরও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে চাইছে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (Kolkata Metropolitan Development Authority) । মেট্রোর কাজ শেষে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হবে ইএম বাইপাসকে এমনটাই জানিয়েছেন কেএমডিএ-র চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম ৷

8. ISL Derby 2022: নিজেদের শক্তিতে শান ফেরান্দোর, মাঠেই ক্লেটনকে জবাব দিতে চান প্রীতম

মোহনবাগান মাঠে ডার্বির প্রস্তুতি সারলেন জুয়ান ফেরান্দো । প্রতিপক্ষ নিয়ে চিন্তার চেয়ে নিজেদের শক্তি আর দুর্বলতা নিয়ে কাটাছেড়া করতেই বেশি মনযোগী তিনি (ISL Derby 2022) ৷

9. West Bengal Weather Update: ভোরের কুয়াশায় সমস্যা হতে পারে ছট উৎসবে

কলকাতার ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে এবং দিনের তাপমাত্রা 31 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে। এখনই সেভাবে শীত না পড়লেও পশ্চিমের জেলাগুলোতে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে (West Bengal Weather Update) ।

10. Market Price of Kolkata: জেনে নিন আজকের বাজারদর, কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ?

শীত আসছে ৷ বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ সঙ্গে আছে মাছও ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷