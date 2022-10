1. Indigo Plane Aborted: ইঞ্জিনে আগুন ! যাত্রা বাতিল বিমানের, রিপোর্ট চাইল সিন্ধিয়ার মন্ত্রক

আকাশে ওড়ার একটু আগে পাইলট বুঝতে পারেন বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে । এমনকী ইঞ্জিন থেকে আগুনের ফুলকিও বেরতে দেখা যায় । এরপরই যাত্রা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় (The journey of Bengaluru bound flight was aborted at Delhi airport) ।

2. ED Summonds Sukanya : নয়া সমন ! সুকন্যাকে ফের দিল্লিতে তলব ইডির

বীরভূম তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল এখন জেলে ৷ এবার ফের তাঁর মেয়েকে দিল্লিতে ডেকে পাঠাল ইডি (ED summon to Anubrata Mondal daughter) ৷

3. West Bengal Weather Update: ভোরের কুয়াশায় সমস্যা হতে পারে ছট উৎসবে

কলকাতার ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে এবং দিনের তাপমাত্রা 31 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে। এখনই সেভাবে শীত না পড়লেও পশ্চিমের জেলাগুলোতে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে (West Bengal Weather Update) ।

4. Amit Shah in Bengal: 5 নভেম্বর নবান্নে মমতার 'শাহি' বৈঠকে সিলমোহর

পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা পরিষদের (ইস্টার্ন জোনাল কাউন্সিল) বৈঠকে হবে নবান্নে ৷ 5 নভেম্বরের এই বৈঠকে যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) ৷ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীদেরও ৷ যোগ দিতে আগামী সপ্তাহেই রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) ।

5. Suvendu slams WB Govt: ঋণের বোঝায় বিধ্বস্ত বাংলা, হিসেব কষে বোঝালেন শুভেন্দু

ঋণ পাওয়ার উর্ধ্বসীমা পেরিয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার । কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের এই দাবি না-মঞ্জুর করারও দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari)। আত্মপক্ষ সমর্থনে টুইট করলেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থদফতর কর্তৃক প্রকাশিত ফিসকাল পলিশি স্ট্র্র্যাটেজি স্টেটমেন্টের অংশ (Suvendu Adhikari slams Govt of WB for raising a loan request to RBI) ।

6. Prajwal Pandey: সুনাকের কোর কমিটিতে প্রজ্জ্বল, ইটিভি ভারতে আনন্দে ভাসলেন ঠাকুরদা-ঠাকুমা

ঋষি সুনাকের (UK PM Rishi Sunak) কোর কমিটিতে রয়েছেন এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত ৷ মাত্র 16 বছর বয়সে প্রজ্জ্বল ব্রিটেনের কনজারভেটিভ পার্টিতে যোগ দেন (Prajwal Pandey in core committee of UK PM ) ৷ 2019 সালে চেমসফোর্ড ইয়ুথ স্ট্র্যাটেজি গ্রুপের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং 2020 সালে এসেক্স ক্লাইমেট অ্যাকশন কমিশনের সহ-চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন ।

7. Kashmir Dispute: ভারত-পাকিস্তানের উচিত আলোচনায় বসে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা, মত চিনের

ভারত (India) ও পাকিস্তানের (Pakistan) মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে সমস্যা দীর্ঘদিনের (Kashmir Dispute) ৷ এই সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে মিটতে পারে বলে মত চিনের৷ এই মত প্রকাশ করেন চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং ৷

8. Parag Agrawal: ইলন মাস্ক টুইটারের মালিক হতেই গেল চাকরি, তবে বিরাট ক্ষতিপূরণ পাবেন পরাগ

ইলন মাস্ক (Elon Musk) টুইটারের মালিক হতেই বহিষ্কার করা হল ভারতে জন্মগ্রহণকারী সিইও (Twitter CEO) পরাগ আগরওয়ালকে (Parag Agrawal)৷ তবে তাঁর চাকরির মেয়াদ এক বছরেরও কম হওয়ায় মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তাঁকে ৷

9. Prosenjit Chatterjee: গল্প-আড্ডা-জলযোগ ! বিজয়া সম্মিলনীতে ফুরফুরে মেজাজে বুম্বা'দা

শুক্রবার বিকেলে নিজের বাড়িতেই বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করলেন ইন্ডাস্ট্রির বুম্বা'দা, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Prosenjit Chatterjee) । গল্প, আড্ডা, জলযোগের পাশাপাশি আসন্ন বাংলা ছবি 'দোস্তজী' নিয়েও নিজের ভালোলাগার কথা জানালেন তিনি (Prosenjit Chatterjee celebrates Bijaya Sammilani) । 'দোস্তজী'র তিন শিশুশিল্পীকে এদিন আগামীর শুভেচ্ছা জানান সুপারস্টার ।

10. ISL Derby 2022: নিজেদের শক্তিতে শান ফেরান্দোর, মাঠেই ক্লেটনকে জবাব দিতে চান প্রীতম

মোহনবাগান মাঠে ডার্বির প্রস্তুতি সারলেন জুয়ান ফেরান্দো । প্রতিপক্ষ নিয়ে চিন্তার চেয়ে নিজেদের শক্তি আর দুর্বলতা নিয়ে কাটাছেড়া করতেই বেশি মনযোগী তিনি (ISL Derby 2022) ৷