1. Amit Shah in Bengal: 5 নভেম্বর নবান্নে মমতার 'শাহি' বৈঠকে সিলমোহর

পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা পরিষদের (ইস্টার্ন জোনাল কাউন্সিল) বৈঠকে যোগ দিতে আগামী সপ্তাহেই রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) ।

2. Kashmir Dispute: ভারত-পাকিস্তানের উচিত আলোচনায় বসে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা, মত চিনের

ভারত (India) ও পাকিস্তানের (Pakistan) মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে সমস্যা দীর্ঘদিনের (Kashmir Dispute) ৷ এই সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে মিটতে পারে বলে মত চিনের৷ এই মত প্রকাশ করেন চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং ৷

3. PM Narendra Modi: পুলিশের জন্য এক দেশ এক উর্দির পক্ষে সওয়াল প্রধানমন্ত্রী মোদির

হরিয়ানার সূর্যকুণ্ডে চলছে দেশের প্রতিটি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের চিন্তন শিবির (Chintan Shivir) ৷ শুক্রবার ওই শিবিরে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ সেখানে পুলিশের জন্য এক দেশ এক উর্দির পক্ষে সওয়াল করেন ৷

4. Locket Chatterjee: ডিসেম্বরে জেল থেকেই চলবে মমতার মন্ত্রিসভা, কটাক্ষ লকেটের

শুক্রবার বর্ধমানের বিজেপির (BJP) জেলা কার্যালয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায় (Locket Chatterjee) । সেখানে তিনি একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসকে (Trinamool Congress) কটাক্ষ করেন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ৷

5. UNSC CTC Meet: রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে 26/11 চক্রী পাক জঙ্গি সাজিদের অডিয়োটেপ শোনাল দিল্লি

মুম্বইয়ে রাষ্ট্রসংঘের সন্ত্রাসবিরোধী বৈঠকে (UNSC CTC Meet) 26/11 চক্রী তথা পাকিস্তানি জঙ্গি সাজিদ মীরের (Sajid Mir) অডিয়োটেপ শোনাল দিল্লি (India plays Pak terrorist tape)৷

6. Manik Bhattacharya: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের জামিনের আবেদন মানিকের

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (Bengal Recruitment Scam) ফের জামিনের আবেদন জানালেন মানিক ভট্টাচার্য (Manik Bhattacharya)৷ আজ তাঁকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয় (Manik Bhattacharya appeals for bail)৷

7. Sukanta Majumdar: 'ডিয়ার লটারি হল ভাইপো লটারি আর পঞ্চায়েত পিসি লটারি', কটাক্ষ সুকান্তর

বাসন্তীতে আহত বিজেপি কর্মীকে দেখতে শুক্রবার কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে যান রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) । সেখানে থেকে বেরিয়ে এদিন তিনি তোপ দাগেন তৃণমূল কংগ্রেসকে (Sukanta Majumdar criticises TMC) ৷

8. First Barwari Puja: বাংলার প্রথম বারোয়ারি আজও পায়নি হেরিটেজের স্বীকৃতি

বিন্ধ্যবাসিনীর জগদ্ধাত্রীই (Jagadhatri Puja 2022) হল বাংলার প্রথম বারোয়ারি পুজো (Bengal First Barwari puja)৷ এ বছর এই পুজোর 263তম বর্ষ ৷ তবে আজও মেলেনি হেরিটেজের স্বীকৃতি ৷

9. Agnimitra Paul: শত্রুঘ্নর পালটা অগ্নিমিত্রার নামে 'নিরুদ্দেশ পোস্টার' আসানসোলে

এবার আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক তথা বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পালের (Agnimitra Paul) নামে নিরুদ্দেশ পোস্টার (Missing Poster) পড়ল ! কী বলছেন এলাকার রাজনীতির কারবারিরা ?

10. Mayor initiative on address goof-up: একই বাড়ির পোস্টাল ও পৌরসভার ঠিকানা আলাদা, সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী মেয়র

একই বাড়ির পোস্টাল ও পৌরসভার ঠিকানা আলাদা (House with different postal corporation address)৷ শহরের অনেক বাড়িতেই দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা রয়েছে (Mayor initiative on address goof-up)৷ তা সমাধানে উদ্যোগ নিচ্ছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim)৷