1. Teacher Died by Suicide: বেআইনি নিয়োগের অভিযোগে চাকরি হারিয়ে আত্মহত্যা শিক্ষকের

সোনারপুরের বাসিন্দা সৌরভ মিদ্যা ডায়মন্ড হারবারের একটি স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন । নবম-দশম শ্রেণির ইতিহাস বিভাগের শিক্ষকতা করেছেন তিনি (Teacher Recruitment Scam) । তবে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরেই তাঁর চাকরি চলে যায় (Teacher Died by Suicide) ।

2. Jadavpur University: কিউএস ওয়ার্ল্ড ব়্যাংকিং-এ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রথম যাদবপুর

কিউএস ওয়ার্ল্ড ব়্যাংকিং 2023 (Quacquarelli Symonds)-এ দেশের 15টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থান পেয়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গ থেকে জায়গা পেয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (Jadavpur University) ও আইআইটি খড়গপুর ৷

3. Purulia News: চপ বিক্রেতার নামে জায়গার নামকরণ ! আপ্লুত সাতাত্তরের বৃদ্ধ

মণীষীদের নামে রাস্তার বা কোনও জায়গার নামকরণ (Naming A Place) হয়, একথা তো সকলেরই জানা ৷ কিন্তু, বৃদ্ধ চপ বিক্রেতার নামে যদি কোনও রাস্তা বা জায়গার নামকরণ করা হয় ? এমনই ঘটনা ঘটেছে পুরুলিয়ার (Purulia News) রঘুনাথপুর এলাকায় ৷

4. Police Beaten Teenage Brother and Sister: কুপ্রস্তাবে সাড়া দিতে নারাজ মা, বাড়িতে ঢুকে ছেলে-মেয়েকে পেটাল পুলিশ !

পশ্চিম মেদিনীপুরের (Paschim Medinipur) সাদাতপুর ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে এক নাবালক ও তার বোনকে মারধরের (Police Beaten Teenage Brother and Sister) অভিযোগ ! ঠিক কী ঘটেছিল ? কী বলছেন প্রহৃতদের মা ?

5. Medical Council Election: মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্বাচনে কারচুপি ? ভোটের সমস্ত নথি সংরক্ষণ করার নির্দেশ হাইকোর্টের

রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে বিশ্বজিৎ ভাদুরী নামে এক চিকিৎসক কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন (Calcutta High Court orders to preserve all voting documents) । তারপরেই নির্বাচনের সমস্ত নথি সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের পূজা অবকাশকালীন সিঙ্গল বেঞ্চ (Voting documents of Medical Council Election)।

6. Cut Money Controversy: কাটমানি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে শোকজ বড়ঞা থানার ওসিকে

কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে কাটমানি (Cut Money) নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে বড়ঞা থানার ওসি সন্দীপ সেনের বিরুদ্ধে৷ এই নিয়ে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল৷ এই বিষয়ে তাঁকে শোকজ করলেন মুর্শিদাবাদের (Murshidabad) পুলিশ সুপার কে শবরী রাজকুমার ।

7. Modi on Uprooting Naxals: সশস্ত্র ও বুদ্ধিজীবী, দুই ধরনের মাওবাদীকেই শেষ করার বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

হরিয়ানার সুরজকুণ্ডে ভিন্ন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের চিন্তন শিবিরে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ সেখানেই তিনি সশস্ত্র মাওবাদীদের পাশাপাশি বুদ্ধিজীবী মাওবাদীদের শেষ করার বার্তা দিয়েছেন ৷

8. Primary TET: ভুল প্রশ্ন নিয়ে মামলার সমাধানের আগেই নয়া বিজ্ঞপ্তি! হাইকোর্টে দ্বারস্থ চাকরিপ্রার্থীরা

2014 সালের টেটের প্রশ্ন ভুল মামলার সমাধান না করেই কেন ফের পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি এই প্রশ্নের উত্তরে হাইকোর্টে (Calcutta High Court) দায়ের হল মামলা (Case Filed on Question Paper Case of TET) ৷

9. Bhai Phonta 2022: বোনকে দেওয়া কথা রাখতে 26 বছর ধরে দাদা মুখে রেখেছেন জলপাইয়ের বীজ

10 বছর আগে আত্মহত্যা করেছেন বোন। কিন্তু এখনও রয়েছে তাঁকে দেওয়া কথা। বোনকে দেওয়া কথা রাখতে প্রায় 26 বছর এক ব্যক্তির মুখের মধ্যে রয়েছে জলপাইয়ের বীজ (Olive Seed)। শুনতে অবাক লাগলেও, এটাই সত্যি।

10. Jaishankar in UNSC Meeting: 26/11 কোনও দিন ভোলার নয়, মুম্বইয়ে রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে বললেন জয়শংকর

26/11 কোনও দিন ভোলার নয় (EAM Jaishankar)৷ মুম্বইয়ে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সন্ত্রাসবিরোধী কমিটির বৈঠকে (UN CTC Meeting) বললেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর (Jaishankar in UNSC Meeting)৷