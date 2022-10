1. Twitter Owner Elon Musk: টুইটারে শুরু ইলন-যুগ, সদর দফতর ছাড়লেন পরাগ, নেদ

টুইটার কিনেছেন ইলন মাস্ক ৷ তারপরেই সানফ্রান্সিসকোর অফিস থেকে চিরতরে চলে গিয়েছেন সিইও পরাগ আগরওয়াল, এমনটাই জানাচ্ছে সংবাদ সংস্থা (Parag Agarwal left office) ৷

2. NHRC Asked for Detailed Report: মেয়েদের 'নিলাম',মা-কে 'ধর্ষণ', রিপোর্ট তলব মানবাধিকার কমিশনের

ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় একই পরিবারের মেয়েদের নিলামের অভিযোগ। আপত্তি করায় তাদের মা-কে 'ধর্ষণ'ও করা হয়। রাজস্থানের এই ভয়াবহ ঘটনায় রিপোর্ট চাইল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (National Human Rights Commission asked Rajasthan Govt to submit detailed report) ।

3. West Bengal Weather Update: বাতাসে হিমের পরশ, শীত অবশ্য দেরিতেই

ভোরের দিকে হালকা ঠান্ডার ভাব দেখে ভাবছেন হয়ত প্রাক শীতের পূর্বাভাস ৷ কিন্তু হাওয়া অফিস বলছে বঙ্গে শীত আসতে এখনও অনেক দেরি রয়েছে (West Bengal Weather Update) ৷

4. Eastern Railway: ধানবাদ বিভাগে মালগাড়ি বেলাইন, হওয়ার জেরে ফের কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রাপথ বদল

বিহারের গয়ায় ধানবাদ শাখায় মালগাড়ি বেলাইন হওয়ার জেরে বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রাপথ বদলে দিল পূর্বরেল (Few train routes have been changed) ৷ কোন কোন ট্রেন বাতিল হল, কোনটার যাত্রাপথ কাটছাঁট করা হল জানতে পড়ুন এই প্রতিবেদন ৷

5. Bhai Phonta 2022: সেই শীতলকুচিতে গণভাইফোঁটা, সম্প্রীতির বার্তা

শীতলকুচির 5/126 নং বুথে সম্প্রীতির বার্তা দিতে হল দীপাবলি উৎসব ৷ পাশাপাশি এলাকায় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আয়োজিত হল সম্প্রীতির গণভাইফোঁটাও (Mass Bhai Phonta) ।

6. Modi speaks to Sunak: ঋষির সঙ্গে ফোনালাপ, একত্রে চলার বার্তা দিয়ে টুইট নমো'র

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনাক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর মোদির সঙ্গে এটি তাঁর প্রথম বার্তালাপ (Narendra Modi speaks to Rishi Sunak) ।

7. Surajkund Chintan Shivir: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের চিন্তন শিবিরের সূচনা অমিত শাহের, যোগ দিলেন না মমতা

হরিয়ানার সুরজকুণ্ডে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে 2 দিনের চিন্তন শিবির (Surajkund Chintan Shivir) ৷ তাতে যোগ দেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীতীশ কুমার ৷

8. Virat Thali on Bhai Dooj: 'বিরাট' মিষ্টি ও থালিতে কোহলিকে ভাইফোঁটা, বিশ্বকাপের মরশুমে চমক হাওড়ার রেস্তরাঁর

পাক বোলারদের বেধড়ক ঠেঙিয়ে দেশবাসীকে আগাম দীপাবলি এনে দেওয়া বিরাট কোহলির (Virat Kohli) নামে থালি এবং মিষ্টি বানিয়ে ভাইফোঁটায় চমক ডুমুরজোলার রেস্তরাঁর ৷ রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা করে দেওয়া ডিজিটালি ভারতীয় ক্রিকেটারকে ভাইফোঁটা দেওয়ারও বিশেষ ব্যবস্থাও নজর কাড়ল ৷

9. Talented Girl From Badaun: একসঙ্গে 15টি ছবি আঁকছেন কিশোরী, ভিডিয়ো শেয়ার করলেন অভিভূত আনন্দ মহিন্দ্রা

অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন কিশোরীর সন্ধান মিলেছে উত্তরপ্রদেশের বদাঁয়ু ও বরেলির সীমানা সংলগ্ন সালারপুরে ৷ নবম শ্রেণির ছাত্রী নুর জাহান একসঙ্গে 15টি ছবি এঁকে সকলকে চমকে দিয়েছে ৷ তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ শিল্পপতি আনন্দ মহিন্দ্রা (Anand Mahindra praises Badaun girl for drawing 15 portraits simultaneously) ৷

10. Chiranjeet Chakraborty: নিজের বোন দূরে, পরিচিতদের সঙ্গেই ভাইফোঁটায় মাতলেন চিরঞ্জিত

ভাইফোঁটার বিশেষ দিনে সৌহার্দের বার্তা দিলেন তৃণমূলের তারকা বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী (Chiranjeet Chakraborty celebrates Bhai Phonta)। বারাসতের তারকা বিধায়ক জানান, ভাইফোঁটার সঙ্গে ভাই-বোনেদের অনেক অনূভুতি এবং আবেগ জড়িয়ে থাকে । ভাই-বোনের সঙ্গে সবসময় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হওয়া উচিত । বন্ধুত্বই হল সবচেয়ে বড় সম্পদ । নিজের বোন ও দিদিদের থেকে ভাইফোঁটা নিতে না পারার আফসোস থাকলেও বিশেষ এই দিনে কিন্তু পরিচিত কয়েকজন বোনের থেকে বাড়িতেই চন্দনের মাঙ্গলিক ফোঁটা নিয়েছেন তিনি ।