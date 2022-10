1. Modi speaks to Sunak: ঋষির সঙ্গে ফোনালাপ, একত্রে চলার বার্তা দিয়ে টুইট নমো'র

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনাক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর মোদির সঙ্গে এটি তাঁর প্রথম বার্তালাপ (Narendra Modi speaks to Rishi Sunak) ।

2. T20 World Cup: জিম্বাবোয়ের কাছেও লাস্ট বল থ্রিলারে হার, সেমির রাস্তা দুর্গম বাবরদের

পারথে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে বাবর আজমের দলকে 1 রানে হারাল জিম্বাবোয়ে (Zimbabwe beat Pakistan by 1 run in T20 WC) ৷ ভারতের পর জিম্বাবোয়ের কাছে লাস্ট বল থ্রিলারে হেরে টি-20 বিশ্বকাপে (T20 WC) সেমিফাইনালের রাস্তা দুর্গম হল পাকিস্তানের ৷

3. Panchayet Election 2023: পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুর্নীতির 'দুসরা'র জবাব কি স্ট্রেট ব্যাটে দিতে পারবে তৃণমূল ?

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ? আর তাই প্রায় সবদিক থেকেই 2013 এবং 2018 সালের থেকে আলাদা পঞ্চায়েত নির্বাচনের সামনে দাঁড়িয়ে শাসক শিবির । দুর্নীতির অভিযোগের জবাব তৃণমূল কীভাবে দেবে সেটাই এখন দেখার (TMC need to deal with the Allegations of corruption) ।

4. Suvendu Adhikari: গরিবকে লুটতেই ডিয়ার লটারির রমরমা ! টুইটে সরব শুভেন্দু

'ডিয়ার লটারি' (Dear Lottery) নিয়ে আবারও সরব হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ একের পর এক টুইটে কাঠগড়ায় তুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)-সহ তৃণমূলের নেতা ও মন্ত্রীদের ৷

5. Anubrata Mondal: ভাইফোঁটা না পেলেও জেলেই ফ্রায়েড রাইস-চিলি চিকেনে মজলেন কেষ্ট

গরুপাচার কাণ্ডে গ্রেফতার হয়ে এখন আসানসোল বিশেষ সংশোধনাগারে (Asansol Special Correctional Home) রয়েছেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷ বৃহস্পতিবার নিরাপত্তার কারণে তিনি ছিলেন না ভাইফোঁটার উৎসবে ৷ তবে জমিয়ে খেয়েছেন ফ্রায়েড রাইস-চিলি চিকেন ৷

6. Anubrata Mondal: ভাইফোঁটা না পেলেও জেলেই ফ্রায়েড রাইস-চিলি চিকেনে মজলেন কেষ্ট

গরুপাচার কাণ্ডে গ্রেফতার হয়ে এখন আসানসোল বিশেষ সংশোধনাগারে (Asansol Special Correctional Home) রয়েছেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷ বৃহস্পতিবার নিরাপত্তার কারণে তিনি ছিলেন না ভাইফোঁটার উৎসবে ৷ তবে জমিয়ে খেয়েছেন ফ্রায়েড রাইস-চিলি চিকেন ৷

7. Sovan Chatterjee: ভাইফোঁটা দিয়ে কাননকে সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরতে বললেন মমতা, দাবি বৈশাখীর

প্রতিবছর ভাইফোঁটায় দলের নেতাদের অনেককে ভাইফোঁটা দেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ আগে প্রতি বছর হাজির থাকতেন শোভন চট্টোপাধ্য়ায় (Sovan Chatterjee) ৷ মাঝে কয়েকবছর তাঁকে দেখা যায়নি ৷ তবে আবার তিনি কালীঘাটে ভাইফোঁটার দিন উপস্থিত হলেন ৷ এর আগে বিজেপিতে (BJP) থাকাকালীন একবার এসেছিলেন ৷

8. Bhai Phonta 2022: ফোঁটা নিতে 'দিদি'র কাছে হাজির মুকুল-কানন, নেই জেলবন্দি পার্থ

কালীঘাটে 'দিদি'র বাড়িতে ভাইফোঁটা (Bhai Phonta 2022) নিতে এলেন মুকুল রায় (Mukul Roy) ও শোভন চট্টোপাধ্যায় (Sovan Chatterjee) ৷ সূত্রের দাবি, তাঁদের দু'জনকেই রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

9. Rohit Surpasses Yuvraj: যুবরাজকে টপকে বিশ্বকাপে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকালেন হিটম্যান, কোহলি ভাঙলেন গেইলের রেকর্ড

বিরাট কোহলির (Virat Kohli) সঙ্গে সঙ্গে নেদারল্যান্ডস ম্যাচে অর্ধশতরান করলেন 'স্কাই' এবং 'হিটম্যান' ৷ রানে ফেরার পাশাপাশি এদিন এসসিজি-তে একটি নজিরও গড়লেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা (Rohit Sharma) ৷ অন্যদিকে গেইলকে টপকালেন বিরাট ৷

10. IND vs NED: 'পাক বধে'র পর ডাচদের গুঁড়িয়ে দিল রোহিতের ভারত

টি-20 বিশ্বকাপের (T20 WC) দ্বিতীয় ম্যাচে সহজ জয় পেল ভারত ৷ পাকিস্তান ম্যাচে জয়ের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে সিডনিতে ডাচদের 56 রানে গুঁড়িয়ে দিল রোহিত অ্যান্ড কোম্পানি (India beat Netherlands in the second match of T20 WC) ৷ অর্ধশতরান করলেন রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি এবং সূর্যকুমার যাদব ৷