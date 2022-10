1.Bhai Phonta 2022: সাবেকিয়ানা অতীত, ভাইফোঁটায় ফিউশন মিষ্টিতে মজেছে বাঙালি

দ্বিতীয়া পড়ে গিয়েছে বুধবারই(Bhai Phonta 2022)৷ তাই মিষ্টি কেনাও শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই ৷ হাওড়া শহর সংলগ্ন মিষ্টির দোকানগুলিতে উপচে পড়া ভিড় ৷ কারণ একটাই ৷ রকমারি মিষ্টির বাহারে ৷ চাইলে আলাদা করেও নিতে পারেন আবার একসঙ্গে সব ফ্লেভার চাইলে তার ব্যবস্থাও রয়েছে ৷ কী কী রয়েছে এখানে ? চাহিদা বেশি কোনগুলোর ?

2.Agnimitra Paul: তৃণমূল করতে গেলে চোর হতে হবে : অগ্নিমিত্রা পল

বারাসতে কালীপুজোর মণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়ে একাধিক ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল(Agnimitra Paul)৷

3.Elon Musk: সিংক হাতে টুইটারের সদর দফতরে ঢুকে ইলন মাস্ক বললেন, ডুবে যাক !

সিংক হাতে টুইটারের সদর দফতরে (Twitter Headquarters) ঢুকলেন ইলন মাস্ক (Elon Musk)৷ বললেন ডুবে যাক (Let that sink in)! নিজের টুইটার বায়ো বদলে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনিই হতে চলেছেন টুইটারের সর্বেসর্বা ৷

4.Elon Musk Twitter Deal: টুইটারের 75 শতাংশ কর্মী ছাঁটাই হবে না, জানালেন মাস্ক

বুধবার টুইটারের সদর দফতরে যান ইলন মাস্ক (Elon Musk Twitter Headquarters) ৷ আগামী শুক্রবার তাঁর টুইটারের মালিক হওয়ার কথা ৷

5.Usha Uthup New Song: সেই ট্রিঙ্কাসেই প্রকাশ্যে এল ঊষার গান, হাজির দেব

ক'দিন আগেই অবশ্য 'কাছের মানুষ' ছবির গান প্রকাশে এই ট্রিঙ্কাসে হাজির হয়েছিলেন তিনি । এবার নিজের একটি সিঙ্গলস প্রকাশে আবার নিজের পুরোনো চেনা জায়গায় ফিরলেন সকলের প্রিয় ঊষাদি (Usha Uthup New Song Mon Manchhe Na Ar)।

6.HBD Warner-Sangakkara-Irfan: আজ ব্যাট, বল আর উইকেটের জন্মদিন , ছবিতে দেখুন ওয়ার্নার, সাঙ্গাকারা, ইরফানদের জীবন

ক্রিকেটে আজ ব্যাট, বল এবং উইকেটের জন্মদিন বললেও বোধহয় অত্যুক্তি করা হয়না ৷ কারণ আজ একইদিনে জন্মদিন পালন করছেন উইকেট কিপার কুমার সাঙ্গাকারা, জোরে বোলার ইরফান পাঠান এবং ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার ৷

7.SSC Scam: মানিক-ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডলকে ফের তলব ইডির

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় (SSC Scam) মানিক ভট্টাচার্যের (Manik Bhattacharya) ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডলকে ফের ডেকে পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । দোসরা নভেম্বর তাঁকে (Tapas Mondal) সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

8.Skin Care Tips: কোথাও যেতে হবে না, বাড়িতেই এভাবে ত্বকের যত্ন নিন

সারা সপ্তাহ ধরে কাজের যত্ন নেওয়া হয়ে ওঠে না ৷ একদিন আপনাকে ত্বক ও শরীরের জন্য রাখতেই হবে ৷ ত্বকের যত্ন নিতে এইকাজগুলি করুন (Skin Care)৷

9.Shivaji on Indian rupee: 200 টাকার নোটে শিবাজি মহারাজের ছবি !

ভারতীয় মুদ্রার নোটে দেবী লক্ষ্মী এবং গণেশের ছবি মুদ্রণের কথা বলেছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ এ বার বিজেপি নেতা নীতীশ রাণের (Nitish Rane) পরামর্শ, নোটে থাকুক শিবাজি মহারাজের ছবি (Shivaji Maharaj on Indian rupee)৷

10.Three held in Hyderabad: টিআরএসের 'বিধায়কদের কিনতে' গিয়ে আটক 3, বিজেপিকে দুষল কেসিআরের দল

সাইবারাবাদের পুলিশ কমিশনার স্টিফেন রবীন্দ্র জানিয়েছেন, টিআরএস বিধায়কদের থেকে খবর পেয়েই একটি ফার্ম হাউজে তল্লাশি চালায় পুলিশ । টিআরএসের অভিযোগ 4 বিধায়ককে 100 কোটি টাকা করে দিয়ে কেনার চেষ্টা করেছিল বিজেপি (Three held with cash while trying to buy)।