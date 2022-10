1.Bhai Phonta 2022: সাবেকিয়ানা অতীত, ভাইফোঁটায় ফিউশন মিষ্টিতে মজেছে বাঙালি

দ্বিতীয়া পড়ে গিয়েছে বুধবারই(Bhai Phonta 2022)৷ তাই মিষ্টি কেনাও শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই ৷ হাওড়া শহর সংলগ্ন মিষ্টির দোকানগুলিতে উপচে পড়া ভিড় ৷ কারণ একটাই ৷ রকমারি মিষ্টির বাহারে ৷ চাইলে আলাদা করেও নিতে পারেন আবার একসঙ্গে সব ফ্লেভার চাইলে তার ব্যবস্থাও রয়েছে ৷ কী কী রয়েছে এখানে ? চাহিদা বেশি কোনগুলোর ?

2.Agnimitra Paul: তৃণমূল করতে গেলে চোর হতে হবে : অগ্নিমিত্রা পল

বারাসতে কালীপুজোর মণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়ে একাধিক ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল(Agnimitra Paul)৷

3.Three held in Hyderabad: টিআরএসের 'বিধায়কদের কিনতে' গিয়ে আটক 3, বিজেপিকে দুষল কেসিআরের দল

সাইবারাবাদের পুলিশ কমিশনার স্টিফেন রবীন্দ্র জানিয়েছেন, টিআরএস বিধায়কদের থেকে খবর পেয়েই একটি ফার্ম হাউজে তল্লাশি চালায় পুলিশ । টিআরএসের অভিযোগ 4 বিধায়ককে 100 কোটি টাকা করে দিয়ে কেনার চেষ্টা করেছিল বিজেপি (Three held with cash while trying to buy)।

4.Shivaji on Indian rupee: 200 টাকার নোটে শিবাজি মহারাজের ছবি !

ভারতীয় মুদ্রার নোটে দেবী লক্ষ্মী এবং গণেশের ছবি মুদ্রণের কথা বলেছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ এ বার বিজেপি নেতা নীতীশ রাণের (Nitish Rane) পরামর্শ, নোটে থাকুক শিবাজি মহারাজের ছবি (Shivaji Maharaj on Indian rupee)৷

5.West Bengal Weather Update: মেঘমুক্ত আকাশে হেমন্তের সূচনা বঙ্গে

ঘূর্ণিঝড়ের ভ্রুকুটি কাটতেই বঙ্গে পরিষ্কার আকাশের হাত ধরে উপস্থিত হেমন্ত(West Bengal Weather Update)৷ দিনে গরম থাকলেও রাতে হালকা ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে ৷

6.CAB to Honor Jhulan: ঝুলনকে বিশেষ সম্মান সিএবির, জীবনকৃতির তালিকার সম্বরণ-অশোক

আর্ন্তজাতিক ক্রিকেট থেকে সদ্য অবসর নেওয়া ঝুলন গোস্বামীকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হবে 29 অক্টোবরের বার্ষিক পুরস্কারের মঞ্চে (CAB to honor Jhulan Goswami)।

7.Loan Management Tips: সহজে ক্রেডিট কার্ড, এক ফোনেই লোন! ফাঁদ কি না বুঝে নিন সময় থাকতে

ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে স্মার্টফোন বা ল্যাপটপের মতো জিনিস কিনলে বিশেষ ছাড়ও পাওয়া যায় । আর এভাবেই অজান্তেই আপনি পা দিয়ে ফেলেন ফাঁদে । সময়ে সাবধান না হলে বড় বিপদ যে অপেক্ষা করছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না (Easy loans and credit cards may cause great harm to you )।

8.Aryan Khan Diwali Celebration: অজয় কন্যা নাইসা এবং তৃপ্তি ডিমরির সঙ্গে পার্টিতে মাতলেন আরিয়ান

বুধবার ওরহান তাঁর ইনস্টা হ্যান্ডেলে প্রযোজক-লেখক অমৃত পাল বিন্দ্রার দিওয়ালি পার্টির বেশকিছু ঝলক শেয়ার করেছেন ৷ এই পার্টিতে শাহরুখ পুত্র আরিয়ান-সহ দেখা মিলল একঝাঁক সেলেব কিডদের ৷

9.Kolkata Market Price: কী বলছে ভাইফোঁটার বাজারদর ? জেনে নিন একনজরে

কাল রাত থেকে শুরু হলেও বেশিরভাগ বাড়িতেই ভাইফোঁটা আজ ৷ সকাল থেকেই সব দিদি ও বোনেরা ব্যস্ত ভাই বা দাদার জন্য মেনুতে আজ স্পেশাল কী থাকবে তা ঠিক করতে ৷ বাজার যাওয়ার আগে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিন আজকের বাজারদরে (Market Price in Bhaiphonta)৷

10.Bhai Phonta Special Sweet: ভাইফোঁটাতে ট্র্যাডিশনাল থেকে ফিউশান মিষ্টির বাহার

গত দু'বছরে করোনার (Corona) কারণে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। সুতরাং মিষ্টির দামও কিছুটা বেড়েছে। সব বোন বা দিদিরা চান দাদার ও ভাইয়ের পাতে সবথেকে ভালো মিষ্টিটা উপহার দিতে (Bhai Phonta Special Sweet)। তাই দিদি ও বোনেরা বেশি দাম দিয়েই কিন নিচ্ছেন মিষ্টি। তাঁদের একটাই কথা বছরে একটা দিন দামের কথা ভেবে লাভ নেই ।