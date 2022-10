1.West Bengal Weather Update: মেঘমুক্ত আকাশে বঙ্গে হেমন্তের সূচনা

ঘূর্ণিঝড়ের ভ্রুকুটি কাটতেই বঙ্গে পরিষ্কার আকাশের হাত ধরে উপস্থিত হেমন্ত(West Bengal Weather Update)৷ দিনে গরম থাকলেও রাতে হালকা ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে ৷

2.CAB to Honor Jhulan: ঝুলনকে বিশেষ সম্মান সিএবির, জীবনকৃতির তালিকার সম্বরণ-অশোক

আর্ন্তজাতিক ক্রিকেট থেকে সদ্য অবসর নেওয়া ঝুলন গোস্বামীকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হবে 29 অক্টোবরের বার্ষিক পুরস্কারের মঞ্চে (CAB to honor Jhulan Goswami)।

3.Loan Management Tips: সহজে ক্রেডিট কার্ড, এক ফোনেই লোন! ফাঁদ কি না বুঝে নিন সময় থাকতে

ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে স্মার্টফোন বা ল্যাপটপের মতো জিনিস কিনলে বিশেষ ছাড়ও পাওয়া যায় । আর এভাবেই অজান্তেই আপনি পা দিয়ে ফেলেন ফাঁদে । সময়ে সাবধান না হলে বড় বিপদ যে অপেক্ষা করছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না (Easy loans and credit cards may cause great harm to you ) ।

4.Kolkata Market Price: কী বলছে ভাইফোঁটার বাজারদর ? জেনে নিন একনজরে

কাল রাত থেকে শুরু হলেও বেশিরভাগ বাড়িতেই ভাইফোঁটা আজ ৷ সকাল থেকেই সব দিদি ও বোনেরা ব্যস্ত ভাই বা দাদার জন্য মেনুতে আজ স্পেশাল কী থাকবে তা ঠিক করতে ৷ বাজার যাওয়ার আগে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিন আজকের বাজারদরে (Market Price in Bhaiphonta)৷

5.Biden mispronounces Rishi: 'রাশিদ সানুক', ভুল উচ্চারণে ঋষি-শুভেচ্ছায় ট্রাম্পের স্মৃতি ফেরালেন বাইডেন

ট্রাম্পের মুখে বিবেকানন্দ, তেন্ডুলকরের নাম শুনে হাসির রোল উঠেছিল । রাষ্ট্রপতি বদলালেও সাহেবি উচ্চারণ যে বদলায়নি, বুধবার তারই প্রমাণ মিলল । ঋষি নয়, ইংরেজদের নয়া নেতাকে বাইডেন সম্বোধন করে বসলেন রাশিদ নামে (President Biden mispronounces British PM Rishi Sunak)।

6.News Today: আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ-বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (News Today)৷

7.ETV Bharat Horoscope for 27th Oct: কাদের নতুন বাড়ি অথবা গাড়ি কেনার জন্য আজকের দিন শুভ ? জানুন রাশিফলে

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভালো দিন কাটবে কারও তার সঙ্গে বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ আর কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 27th oct) ৷

8.Bhai Phonta Special Sweet: ভাইফোঁটাতে ট্র্যাডিশনাল থেকে ফিউশান মিষ্টির বাহার

গত দু'বছরে করোনার (Corona) কারণে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। সুতরাং মিষ্টির দামও কিছুটা বেড়েছে। সব বোন বা দিদিরা চান দাদার ও ভাইয়ের পাতে সবথেকে ভালো মিষ্টিটা উপহার দিতে (Bhai Phonta Special Sweet)। তাই দিদি ও বোনেরা বেশি দাম দিয়েই কিন নিচ্ছেন মিষ্টি। তাঁদের একটাই কথা বছরে একটা দিন দামের কথা ভেবে লাভ নেই।

9.Udayan Guha: এবার টাকা দিয়ে পঞ্চায়েতে প্রধান হওয়া যাবে না, বিস্ফোরক তৃণমূলের উদয়ন

2023 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন (Panchayat Elections 2023) ৷ সেই ভোট নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) নেতা তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ (Bengal Minister Udayan Guha) ৷ বুধবার কোচবিহারে দলের সভায় তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘‘একে ওকে টাকা দিয়ে টুক করে প্রধান হয়ে গেলাম, তা হবে না ।’’

10.Bhai Phonta 2022: মেদিনীপুরে ভাইফোঁটার বাজারে বিশেষ সুগার-ফ্রি ‘ভাপা মিষ্টি’

ভাইফোঁটার বাজারে বিশেষ সুগার ফ্রি ‘ভাপা মিষ্টি’ নিয়ে হাজির মেদিনীপুরের ব্যবসায়ীরা (Bhai Phonta Special Suger Free Bhapa Sweet) ৷ কলাপাতায় মুড়ে ভাপে তৈরি করা হয় এই মিষ্টি ৷ এর বাইরেও আম দই ও ব্লু বেরি রাজভোগ এবার মেদিনীপুর মিষ্টিমহলের নতুন সংযোজন ভাইফোঁটায় ৷