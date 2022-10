1. BJP Slams Mamata on NCC Fund: এনসিসি ক্যাডেটদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন মমতা, দাবি বিজেপির

এনসিসি (NCC)-র জন্য অর্থ বরাদ্দ না করার অভিযোগ উঠেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) সরকারের বিরুদ্ধে ৷ এই নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি (BJP) ৷

2. Mahua slams Ram Rahim: বাবা 'রেপ' রহিম ! প্যারোলে গান প্রকাশের পরেই আইন পরিবর্তনের ডাক মহুয়ার

2002 সালে সাংবাদিক রামচন্দ্র ছত্রপতি হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হন ডেরা সাচ সৌদার প্রধান । জাতীয় কংগ্রেস, পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টি । রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে রীতিমতো ঘনিষ্টতা ছিল রাম রহিমের । সম্প্রতি 40 দিনের প্যারোলে মুক্তি পেয়েছে স্বঘোষিত 'বাবা' (Mahua Moitra slams Gurmeet Ram Rahim Singh) । তারমধ্যেই ইউটিউবে প্রকাশ পেয়েছে তার একটি নতুন গান, ভিউয়ের সংখ্যা ছাড়িয়েছে লক্ষাধিক ।

3. NCC: রাজ্যের বরাদ্দ অর্থ না মেলায় ক্যাম্প বন্ধ করতে হচ্ছে, দাবি এনসিসি-র

আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে বাংলার সরকার (West Bengal Government) ৷ অভিযোগ এনসিসি (NCC)-র ৷ এই নিয়ে এনসিসি-র পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম ডিরেক্টরেটের তরফে অভিযোগ জানানো হয়েছে এনসিসি-র ডিজি ৷

4. Azadi Ka Amrit Mahotsav: স্বাধীনতা সংগ্রামের অখ্যাত নায়কদের সম্মান, মোদির মুখে প্রশংসিত এনাডুর উদ্যোগ

স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তি (75 Years of Independence) উপলক্ষে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' (Azadi Ka Amrit Mahotsav) পালন করেছে এনাডু (Eenadu) পরিবারও ৷ সংস্থার এই উদ্য়োগকে সাধুবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷

5. Man beaten to Death over Parking: গাড়ি পার্ক করা নিয়ে বচসা, গাজিয়াবাদে যুবককে মাথা থেঁতলে খুন

মাটিতে পড়ে রয়েছেন এক ভদ্রলোক । তাঁর মাথায় ক্রমাগত ইটের বারি মারছে দু'জন । ওই ভদ্রলোকের মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে (Man beaten to death over Parking issue)। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের টিলা মর এলাকায় ।

6. Food Poisoning: পূর্বস্থলীতে খাবারে বিষক্রিয়ার কারণে অসুস্থ মহিলা-সহ 8 শিশু

মেলার দোকান থেকে খাওয়া চাউমিন থেকে বিষক্রিয়া ৷ পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে মহিলা-সহ 8 শিশু হাসরপাতালে ভর্তি হয়েছে (8 Childrens Including Woman Sick due to Food Poisoning) ৷

7. TMC Factionalism in Dinhata: দিনহাটা 2 ব্লক তৃণমূলে দু’পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির অভিযোগ, হাসপাতালে ভর্তি 2

দিনহাটায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের (TMC Factionalism in Dinhata) জেরে দু’পক্ষের মধ্যে মারাপিটের অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা 2 ব্লকের শুকারুরকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৷ ঘটনায় 5 জন আহত হয়েছেন (Five TMC Workers Injure Due to Factionalism) ৷

8. Virat Kohli: বাবরদের বিরুদ্ধে মহাকাব্যিক ইনিংসের জের, ব়্যাংকিংয়ে প্রথম দশে প্রত্যাবর্তন 'কিং কোহলি'র

গত সপ্তাহে প্রকাশিত ব়্যাংকিং'য়ে টি-20 ব্যাটারদের তালিকায় 14তম স্থানে ছিলেন কোহলি (Virat Kohli) ৷ বুধবার প্রকাশিত ব়্যাংকিং'য়ে বিরাট রয়েছেন ন'নম্বরে (Virat Kohli holds number 9 position in latest T20 rankings) ৷

9. IIT Kharagpur Student Death: দ্রুত ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবে ফায়জানের পরিবার

গত 14 অক্টোবর আইআইটি খড়্গপুরের এক ছাত্রের দেহ উদ্ধার হয় ৷ সেই তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ফায়জান আহমেদের পরিবার এবার কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) দারস্থ হতে চলেছে ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট চেয়ে (Autopsy Report) তারা হাইকোর্টে যাবে বলে জানা গিয়েছে ৷

10. Cooch Behar: কাঁটাতার সাক্ষী রেখে মিলন মেলা ! বছরভরের অপেক্ষা মেটে কুচলিবাড়ি সীমান্তে

কোচবিহারের (Cooch Behar) কুচলিবাড়ি সীমান্তে (Kuchlibari Border) মিলন উৎসব ৷ কালীপুজোর (Kali Puja 2022) পরদিন আপনজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ৷