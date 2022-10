1.SSC Recruitment Scam: এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের চার্জশিটে 12 জনের নাম

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে চার্জশিট পেশ করল সিবিআই (CBI Files Chargesheet in SSC Recruitment Scam) ৷ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে খবর, চার্জশিটে শান্তি প্রসাদ সিনহা, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়-সহ মোট 12 জনের নাম রয়েছে ৷

2.Russia and Ukraine conflict: অবিলম্বে ভারতীয়দের ইউক্রেন ছাড়তে বলল দূতাবাস

দিন সাতেকের ব্যবধানে আবারও ভারতীয় নাগরিকদের ইউক্রেন ছাড়ার কথা বলা হল । কিভে ভারতীয় দূতাবাস থেকে মঙ্গলবার এক টুইটে বলা হয়েছে, সমস্ত ভারতীয়দের অবিলম্বে ইউক্রেন ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া উচিত (Indian embassy asked Indians to leave Ukraine immediately ) ।

3.T20 World Cup 2022: রোহিতদের প্রাতঃরাশে ঠান্ডা স্যান্ডউইচ ! আইসিসি’কে অভিযোগ

সিডনিতে খাবারের মান নিয়ে অভিযোগ করল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট (Cold Breakfast Serves to Team India in Sydney) ৷ বিসিসিআই সূত্রে খবর, (BCCI) প্র্যাক্টিস সেশনের পর ভারতীয় ক্রিকেটারদের ঠান্ডা খাবার পরিবেশন করা হয়েছে ৷ তাও মেনুতে স্যান্ডউইচ ছাড়া আর কিছুই ছিল না ৷

4.Aid of Raju Sahani Arrested: রাজু ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করল সিবিআই

চিটফান্ড মামলায় হালিশহর পুরসভারহ চেয়ারম্যান রাজু সাহানিকে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল । এবার তাঁর এক সহযোগী ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করল সিবিআই (CBI arrested a close aid of TMC leader Raju Sahani)।

5.New Film Jotugriha: মাত্র তিনটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল বনি-পরমের 'জতুগৃহ'

আপাতত তিনটি হলে মুক্তি পেল 'জতুগৃহ'(New Film Jotugriha)। শুধু পরমব্রত নন বনি, পায়েল সরকার-সহ আরও অনেকে রয়েছেন এই ছবিতে ।

6.Suvendu Adhikari: 'পুলিশকে পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে', হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

এবার পুলিশকে এক হাত নিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটায় ভারতীয় জনপূজক সংঘের শ্যামাপুজো (Kali Puja) উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার উপস্থিত ছিলেন হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল ও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ অন্যান্যরা । এ দিন এখান থেকেই শুভেন্দু পুলিশকে হুঁশিয়ারি (Suvendu Adhikari threats police) দিয়ে বলেন, শুনে রাখুন যে হাত দিয়ে স্বপন দাসের কানে মেরেছেন সেই হাত দিয়ে আমি স্বপন দাসের পা না ধরাতে পারলে, আমার নাম শুভেন্দু অধিকারী নয় । আমি এটা প্রকাশ্য স্থানে মায়ের মূর্তিকে সাক্ষী রেখে বলে গেলাম ।

7.New Film Adieu Godard: বার্সেলোনার পথে ওড়িয়া ছবি 'অ্যাদিউ গোদার্দ'

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে অমর্ত্য ভট্টাচার্য পরিচালিত ওড়িয়া ছবি 'অ্যাদিউ গোদার্দ'( Adieu Godard Will Be Screened in Barcelona)। এবার বার্সেলোনার মর্যাদাপূর্ণ দশম এশিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য নির্বাচিত হল ছবিটি ( New Film Adieu Godard)৷

8.Raspberry and Apple Quencher: রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে খান আপেল ও রাস্পবেরির কুইঞ্চার

আপেল ও রাস্পবেরি উভয়ই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, যা আপনার শরীর থেকে ক্ষতিকারক ও বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয় এবং এই ফলের ফাইবার রক্তে শর্করার পরিমাণ বজায় রাখতে সাহায্য করে ৷ ভারতীয় রাস্পবেরিগুলি ইউরোপীয় রাস্পবেরিগুলির তুলনায় বেশি টক এবং সারাবছর পাওয়াও যায় না ৷ তবে বাজারে রাস্পবেরি সিরাপ প্রায়ই পাওয়া যায় ৷ একটি সসপ্যানে জল, চিনি ও রাস্পবেরি গরম করে বাড়িতেও এই সিরাপ বানাতে পারেন(Raspberry and Apple Quencher Recipe)৷ এর স্বাদ বাড়াতে সামান্য লেবুর রস যোগ করুন ৷ রাস্পবেরি সিরাপ কেক, প্যানকেক, স্মুদি, মিল্কশেক ও আইসক্রিমে একটি আলাদা মাত্রা যোগ করে ৷ তাই আপনি ঘরে এই সিরাপ বানিয়েই রাখতে পারেন ৷ সঙ্গে আপেল ও রাস্পবেরি সিরাপ দিয়ে বানাতে পারেন অসাধারণ কুইঞ্চার(Raspberry and Apple Quencher)৷ রেসিপি দিচ্ছে ইটিভি ভারত ৷

9.Abhishek Banerjee: রাতে কালীঘাটে পুজো দিলেন অভিষেক

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্ত্রী রুজিরাকে নিয়ে কালীঘাট মন্দিরে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee visited Kalighat temple)। এর আগে সোমবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন অভিষেক।

10.Mamata Banerjee: রাজ্যপালের পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মমতা

অস্থায়ী রাজ্যপাল লা গনেশনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক বেশ ভালো বলেই মনে করে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। প্রকাশ্যে কেউ কারও বিরোধিতাও করেননি এখনও পর্যন্ত । এবার রাজ্যপালের পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চেন্নাই যাচ্ছেন মমতা (West Bengal CM is set to travel Chennai this November)৷