1.West Bengal Weather Update: দুর্যোগ কাটতেই রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে দুয়ারে হেমন্ত, বাড়বে তাপমাত্রা

সিত্রাংয়ের প্রভাব কেটে যেতেই ফের বাড়ছে দিনের তাপমাত্রা(West Bengal Weather Update)৷ আগামী 24 ঘণ্টায় তা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ তবে রাতের তাপমাত্রার কোনও পরিবর্তন হবে না ৷

2.Bhaiphonta Market Price: ভাইফোঁটার বাজার আগুন, পকেটে টান মধ্যবিত্তের

আজ ভাইফোঁটা ৷ সকাল থেকেই সব দিদি ও বোনেরা ব্যস্ত ভাই বা দাদার জন্য আজ স্পেশাল কী থাকবে তা ঠিক করতে ৷ চলছে পছন্দের মেনু ঠিক করা ও সেই মতো বাজার যাওয়ার তাড়া ৷ তবে যাওয়ার আগে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিন আজকের বাজারদরে(Bhaiphonta Market Price)৷ কেননা আজ যা অবস্থা তাতে পকেট ভারী করে তবেই বাজারে যেতে হবে মনে হচ্ছে ৷

3.Chinese Woman Arrested: হিমাচল প্রদেশে গ্রেফতার চিনা মহিলা, উদ্ধার ভুয়ো নথি ও মুদ্রা

ভুয়ো নথি-সহ এক চিনা মহিলাকে গ্রেফতার করল পুলিশ(Chinese Woman Arrested)৷ তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে 6 লাখ 40 হাজার ভারতীয় মুদ্রা ও 1 লাখ 10 হাজার নেপালি মুদ্রা ৷

4.Mamata Banerjee: রাজ্যপালের পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মমতা

অস্থায়ী রাজ্যপাল লা গনেশনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক বেশ ভালো বলেই মনে করে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। প্রকাশ্যে কেউ কারও বিরোধিতাও করেননি এখনও পর্যন্ত । এবার রাজ্যপালের পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চেন্নাই যাচ্ছেন মমতা (West Bengal CM is set to travel Chennai this November )

5.Abhishek Banerjee: রাতে কালীঘাটে পুজো দিলেন অভিষেক

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্ত্রী রুজিরাকে নিয়ে কালীঘাট মন্দিরে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee visited Kalighat temple)। এর আগে সোমবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন অভিষেক।

6.Mamata Banerjee and Amit Shah: নবান্নে মমতার 'শাহি' বৈঠক নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

5 নভেম্বর নবান্নে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইস্টার্ন জোনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠক (Eastern Zonal Security Council meeting)। এই বৈঠকে মুখোমুখি হতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিত শাহ Mamata Banerjee And Amit Shah may become face to face at Nabanna) ৷

7.Rabin Deb: সিঙ্গুরের মানুষকে অপমান করে দেউচা-পাচামিতে চাকরি বিক্রি করছে রাজ্য : রবীন দেব

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন করে সিঙ্গুরের মানুষকে অপমান করলেন, মঙ্গলবার বোলপুরে দলের জোনাল কার্যালয়ে এসে এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিলেন প্রবীণ সিপিআইএম নেতা রবীন দেব(Rabin Deb)৷ এদিন তিনি জানান, এই শতাব্দীর সেরা মিথ্যা কথা বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । উনি বলার পরে ফের নতুন করে রতন টাটার মন্তব্য সামনে এসেছে । সিঙ্গুর নিয়ে ভুল-সহ অন্যান্য একাধিক ভুল ঢাকতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্যু অন্য দিকে ঘোরাতে এসব কথা বলছেন ৷ দেউচা-পাচামিতে চাকরি বিক্রি করছে রাজ্য সরকার(Rabin Deb slams Mamata Banerjee on Singur and Deucha Pachami Issue)।

8.AQI In Kolkata: দিওয়ালিতে গত চার দশকে সবচেয়ে 'স্বাস্থ্যকর' তিলোত্তমা

দিওয়ালির পরদিন সকালে তিলোত্তমার বাতাসের গুণমান সূচক গত 40 বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বলে জানাচ্ছে সমীক্ষা (Diwali has the healthiest environment for Kolkata in last four decades) ৷ কারণটা ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং (Cyclone Sitrang) ৷

9.ETV Bharat Horoscope for 26 October: ভাইফোঁটায় পাওনা ভাগ্য কেমন রয়েছে, কী ইঙ্গিত দিচ্ছে রাশিফল ?

আর্থিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভালো দিন কাটবে কারও ৷ পাশাপাশি কারও আজ বিবাহের যোগ রয়েছে ৷ আর কী কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে ? জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে(ETV Bharat Horoscope for 26th October) ৷

10.Rishi Sunak: রাজা তৃতীয় চার্লসের থেকেও বেশি ধনী ঋষি ও তাঁর স্ত্রী

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন ঋষি সুনক (Rishi Sunak) ৷ তিনি ও তাঁর অক্ষতা মূর্তির (Akshata Murthy) সম্পত্তি রাজা তৃতীয় চার্লসের থেকে বেশি (King Charles III) ৷