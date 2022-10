1. বাগানের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সে ফিরছেন, বড় ম্যাচে গ্যালারিতে থাকবেন মহারাজ

ক্রিকেট প্রশাসন হিসেবে সাময়িক বিরতি নিলেও খেলাধুলো থেকে দূরে থাকছেন না সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly) ৷ আবারও এটিকে মোহনবাগানের বোর্ড অব ডিরেক্টর্সে ফিরতে চলেছেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি (Sourav Ganguly all set to comeback at ATK MB BoD)।

2. 2024-এর জানুয়ারিতেই অযোধ্যায় দর্শনার্থীদের জন্য খুলছে রামমন্দির

2020 সালের 5 অগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ভূমিপুজোর করে মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেন ৷ ইতিমধ্যে মন্দির নির্মাণের 50 শতাংশ কাজ শেষ ৷ গত 23 অক্টোবর অযোধ্যায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মন্দির (Ayodhya Ram Temple) তৈরির পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখেন ৷

3. মানিকের ঘর থেকে মিলেছে 4 হাজার প্রার্থীর নাম, তার মধ্যে চাকরি পেয়েছেন আড়াই হাজার, দাবি ইডির

মানিক ভট্টাচার্যের (Manik Bhattacharya) বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একাধিক কাগজপত্র উদ্ধার করে ইডি (ED) ৷ সেখানে 4 হাজার প্রার্থীর নাম পাওয়া গিয়েছে ৷ তার মধ্যে চাকরি পান 2500 ৷

4. রাজা তৃতীয় চার্লসের থেকেও বেশি ধনী ঋষি ও তাঁর স্ত্রী

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন ঋষি সুনক (Rishi Sunak) ৷ তিনি ও তাঁর অক্ষতা মূর্তির (Akshata Murthy) সম্পত্তি রাজা তৃতীয় চার্লসের থেকে বেশি (King Charles III) ৷

5. 'আপনাদের জন্য দিন-রাত লড়ে যাব', দায়িত্বভার গ্রহণ করে ব্রিটেনবাসীকে বললেন সুনাক

দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন ব্রিটেনের ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রথম প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ৷ চিরাচরিত প্রথা মেনে বাকিংহাম প্যালেসেই নয়া প্রধানমন্ত্রীকে দায়িত্ব অর্পণ করলেন রাজা তৃতীয় চার্লস (Rishi Sunak takes charge as Britain's first Indian-origin Prime Minister) ৷

6. জেলের অনুশাসনে 10 কেজি ওজন কমল অনুব্রতর, এখন কত ?

আসানসোল সংশোধনাগারের (Asansol Jail custody) অনুশাসনে প্রায় 10 কেজি ওজন কমল অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal)। আজ আসানসোল জেলা হাসপাতালে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা হয় (Anubrata Weight Loss)৷

7. সিপিএম-বিজেপির সৌজন্য সাক্ষাতে সরকার ফেলার চক্রান্ত, মুখপত্রে অভিযোগ তৃণমূলের

সোমবার সিপিএমের অশোক ভট্টাচার্যের (Ashok Bhattacharya) বাড়িতে যান দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ । ওই বৈঠককে সৌজন্য সাক্ষাৎ বলে জানিয়েছে বিজেপি ৷ কিন্তু তৃণমূলের (Trinamool Congress) দাবি, সরকার ফেলার চক্রান্ত করতেই ওই বৈঠক হয়েছে ৷

8. 6 বছর আগে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী'র

ইডির দাবি, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী নামে 2016 সালে মৃত এক ব্যক্তির সঙ্গে মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী'র একটি জয়েন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে (bank account of Manik Bhattacharya wife) ৷

9. জমি বিবাদে তৃণমূল নেতাকে ধারালো অস্ত্রের কোপ, অভিযোগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

জমি বিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) নেতাকে ধারালো অস্ত্রের কোপ মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল কংগ্রেস (Congress) নেতার বিরুদ্ধে । আক্রান্ত তৃণমূল নেতা মালদার চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের হরদমনগর এলাকায় ।

10. রায়গঞ্জের রামকৃষ্ণ সংঘের শ্যামাপুজোর এবারের থিম 'সেকাল আর একাল'

রায়গঞ্জ শহরের অন্যতম সেরা বিগ বাজেটের কালী পুজোগুলির মধ্যে উকিলপাড়ার রামকৃষ্ণ সংঘের শ্যামাপুজো অন্যতম (Kali Puja of Raiganj) । বরাবরই এরা দর্শনার্থীদের বিশেষ নজর কেড়ে আসছে । 51তম বর্ষে তাদের থিম 'সেকাল আর একাল'। পুরনো দিনের সমস্ত জিনিসপত্র যা কিছু আজ অচল সেসব জিনিস দিয়েই তৈরি হচ্ছে রামকৃষ্ণ সংঘের শ্যামাপুজার পুজো মণ্ডপ । মূলত যেসব জিনিস বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা দেখতে পায়নি যেমন শাঁখা, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, ইলেক্ট্রিক বালব, ঢিল সেগুলো দিয়েই তৈরি করা হচ্ছে পুজো মণ্ডপ । চন্দননগরের সুদৃশ্য আলোকসজ্জা এবারেও দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে এখানে । এর পাশাপাশি মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হিলি থেকে আনা হচ্ছে প্রতিমা (Kali Puja 2022)।