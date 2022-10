1. Sunak as UK PM: বাকিংহাম প্যালেসে রাজা তৃতীয় চার্লসের থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন সুনাক

দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন ব্রিটেনের ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রথম প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ৷ চিরাচরিত প্রথা মেনে বাকিংহাম প্যালেসেই নয়া প্রধানমন্ত্রীকে দায়িত্ব অর্পণ করলেন রাজা তৃতীয় চার্লস (Rishi Sunak takes charge as Britain's first Indian-origin Prime Minister) ৷

2. Anubrata Mondal: অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে যাওয়া হল আসানসোল জেলা হাসপাতালে

বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) আসানসোল সংশোধনাগার থেকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে (Asansol District Hospital) শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হল ।

3. DK Thankful to Ash: অশ্বিনের প্রতি কৃতজ্ঞ কার্তিক, ডাচ চ্যালেঞ্জ সামলাতে সিডনিতে কোহলিরা

মোক্ষম সময় ব্যাট হাতে নেমে 2 বলে 1 রান করে কার্তিক আউট হন রবিবাসরীয় মেলবোর্নে ৷ দলের প্রয়োজন তখন 2 বলে 2 রান ৷ যদিও কার্তিকের ব্যর্থতা ঢেকে অন্তিম বলে দলকে স্মরণীয় জয় এনে দিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন (Ravi Ashwin scored the winning run against Pakistan) ৷ তাই ফিঙ্গার স্পিনারের প্রতি কৃতজ্ঞ কার্তিক (Dinesh Karthik is grateful to Ravi Ashwin) ৷

4. WhatsApp Back: সর্বাধিক সময় অকেজো থেকে স্বাভাবিক হল হোয়াটসঅ্যাপ

সর্বাধিক সময় অকেজো থেকে দু ঘণ্টা পর স্বাভাবিক হল হোয়াটসঅ্যাপ (WhatsApp Down)৷ মঙ্গলবার দুপুর থেকে হোয়াটসঅ্যাপ (WhatsApp Back) কাজ করছে না বলে অভিযোগ করেন ইউজাররা ৷

5. Minakha Student Death: কালীপুজো রাতে মিনাখায় তুবড়ি ফেটে মৃত্যু 1 কিশোরের

তুবড়ি ফেটে এক কিশোরের মৃত্যু (Student Death Due to Firecrackers Blast) ৷ কালীপুজোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার মিনাখায় (Minakha Student Death) ৷ গলার নলি জ্বলে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা ৷

6. Rishi Sunak: রাজা তৃতীয় চার্লসের থেকেও বেশি ধনী ঋষি ও তাঁর স্ত্রী

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন ঋষি সুনক (Rishi Sunak) ৷ তিনি ও তাঁর অক্ষতা মূর্তির (Akshata Murthy) সম্পত্তি রাজা তৃতীয় চার্লসের থেকে বেশি (King Charles III) ৷

7. Funds for Central Project: কেন্দ্রের কাছে পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতরের 3 হাজার কোটি টাকা বকেয়া, অভিযোগ রাজ্যের

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রকল্পের অর্থ (Funds for Central Project) বরাদ্দ নিয়ে বৈষম্যের অভিযোগ উঠেছে আবার ৷ পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতরে প্রায় 3 হাজার কোটি টাকা আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ ।

8. Raju Bista Meets Ashok Bhattacharya: অশোক ভট্টাচার্যর সঙ্গে সাক্ষাৎ বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তার, রাজনৈতিক মহলে জল্পনা

শিলিগুড়ির সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করেছেন বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা (Raju Bista Meets Ashok Bhattacharya) ৷ বিষয়টি সৌজন্য সাক্ষাৎ বলেই দাবি করেছেন তাঁরা ৷ তবে এই নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েনি তৃণমূল (political controversy sparks as Raju Bista met Ashok Bhattacharya) ৷

9. HBD Aparna Sen: আজ মেমসাহেবের জন্মদিন, ফিরে দেখা বর্ণময় অপর্ণাকে

আটাত্তরে পা দিলেন মেমসাহেব ৷ আসুন জন্মদিনে ফিরে দেখি বাংলার প্রিয় রিনাদির বর্ণময় কেরিয়ার (Remembering Aparna Sen on her 77th Birthday)৷

10. Bhatpara Bomb Blast: বল ভেবে খেলতে গিয়ে ফাটল বোমা, বিস্ফোরণে শিশুর মৃত্যু, জখম 1

মঙ্গলবার ভোরে বোমা বিস্ফোরণে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে (One Child Dead in Bhatpara Due to Bomb Blast) ৷ ভাটপাড়ার প্রেমচাঁদ নগরের ঘটনায় আরও 1 জন জখম হয়েছেন ৷ উদ্ধার করা হয়েছে আরও একটি তাজা বোমা ৷