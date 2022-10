1. Anubrata Mondal: অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে যাওয়া হল আসানসোল জেলা হাসপাতালে

বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) আসানসোল সংশোধনাগার থেকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে (Asansol District Hospital) শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হল । সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, রুটিন চেকআপের কারণেই অনুব্রতকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় । এর আগে গত 25 অগস্ট তাঁকে শেষবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল শারীরিক পরীক্ষার জন্য । কিন্তু তারপর থেকে তিনি সংশোধনাগারেই আছেন এবং সেখানকার হাসপাতালেই তাঁর প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষা ও চিকিৎসা চলছিল । আজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে সাংবাদিকরা কিছু বলতে অনুরোধ করলেও কোনও কথা বলেননি অনুব্রত মণ্ডল ৷

2. HBD Aparna Sen: আজ মেমসাহেবের জন্মদিন, ফিরে দেখা বর্ণময় অপর্ণাকে

আটাত্তরে পা দিলেন মেমসাহেব ৷ আসুন জন্মদিনে ফিরে দেখি বাংলার প্রিয় রিনাদির বর্ণময় কেরিয়ার (Remembering Aparna Sen on her 77th Birthday)৷

3. Bhatpara Bomb Blast: বল ভেবে খেলতে গিয়ে ফাটল বোমা, বিস্ফোরণে শিশুর মৃত্যু, জখম 1

মঙ্গলবার ভোরে বোমা বিস্ফোরণে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে (One Child Dead in Bhatpara Due to Bomb Blast) ৷ ভাটপাড়ার প্রেমচাঁদ নগরের ঘটনায় আরও 1 জন জখম হয়েছেন ৷ উদ্ধার করা হয়েছে আরও একটি তাজা বোমা ৷

4. Compensation to Accident Victim: দুর্ঘটনায় চলাফেরার শক্তি হারানো ব্যক্তিকে 1 কোটির বেশি ক্ষতিপূরণের নির্দেশ বোম্বে হাইকোর্টের

দুর্ঘটনায় চলাফেরার ক্ষমতা হারানো এক ব্যক্তিকে কোটি টাকারও বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল বোম্বে হাইকোর্ট (Compensation Over 1 Crore to Accident Victim) ৷ 2004 সালের পথদুর্ঘটনার একটি মামলায় এই রায় দিয়েছে হাইকোর্টে (Bombay High Court) ৷

5. Rishi Sunak: রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেবেন ঋষি সুনাক

আজই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত ঋষি সুনাক (Rishi Sunak will Take Charge as UK PM Today) ৷ মঙ্গলবার সকালে রাজা তৃতীয় চার্লসের (King Charles III) সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি ৷ ব্রিটিশ সংসদের 193 জন সদস্যের সমর্থন নিয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন তিনি ৷

6. Kannauj: অমানবিক কনৌজ ! রক্তাক্ত বালিকাকে উদ্ধারের বদলে ভিডিয়ো রেকর্ডিংয়ে ব্যস্ত জনতা

নাবালিকাকে গণধর্ষণের (Gang Rape) অভিযোগ উঠেছে উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) কনৌজে ৷ কিন্তু নাবালিকাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেও স্থানীয়দের ভিডিয়ো রেকর্ড করার জেরে বিতর্ক বেড়েছে ৷ প্রশ্ন উঠেছে, কী করে কেউ এত অমানবিক হতে পারে ৷

7. Minors Kill Youth: বাজি ফাটানো নিয়ে ঝামেলা, তরুণকে কুপিয়ে হত্যা 3 নাবালকের !

বাজি ফাটানো নিয়ে ঝামেলার জেরে এক তরুণকে কুপিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠল 3 নাবালকের বিরুদ্ধে (Minors Kill Youth)৷ মুম্বইয়ের শিবাজি নগরের ঘটনা (Mumbai Murder)৷

8. Watermelon Sunset Juice: দীপাবলির আমেজে তরতাজা থাকতে খান তরমুজের জুস

ফ্রুট জুস যে কোনও মরশুমেই উপকারী(Watermelon Sunset Juice)৷ দীপাবলিতে মিষ্টির রকমারি পদ বানানোর পাশাপাশি জুসের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য আনতে পারেন ৷ আর তাছাড়া দীপাবলির সময় দিনের বেলা বেশ গরমও থাকে ৷ তাই কাজকর্মের পর নিজেকে ও পরিবারকে তরতাজা রাখতে তরমুজ ও লেবুর সংমিশ্রণে তৈরি এই জুস ট্রাই করে দেখতে পারেন(Diwali Special Non Alcoholic Drink Watermelon Juice Recipe)৷ রেসিপি দিচ্ছে ইটিভি ভারত ৷

9. Amitabh Bachchan on Rishi Sunak: 'অবশেষে ব্রিটেনে মাতৃভূমির একজন প্রধানমন্ত্রী, জয় ভারত', লিখলেন বিগ বি

ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই অভিনন্দন বার্তায় ভাসছেন ভারতীয় বংশদ্ভূত ঋষি সুনাক । এবার এই তালিকায় যোগ হল বলিউডের বিগ বচ্চনের নামও ৷ অমিতাভ তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে লেখেন, "জয় ভারত...অবশেষে ব্রিটেন মাতৃভূমি থেকে একজন নতুন প্রধানমন্ত্রী পেল (Amitabh Bachchan on Rishi Sunak)৷"

10. Hrithik-Saba Diwali Celebration: আলোর উৎসবে মাতলেন সাবা-হৃতিক, ছবি ভাইরাল নেটপাড়ায়

আলোর এই উৎসবে মেতে উঠতে দেখা গেল হৃতিক রোশন এবং সাবা আজাদকেও(Hrithik-Saba Diwali Celebration) ৷ প্রেমিক হৃতিককে নিয়ে এই প্রথমবার এই উৎসবে অংশ নিতে দেখা গেল সাবাকে ৷