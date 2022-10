1.Bhatpara Bomb Blast: ভাটপাড়ায় বোমা বিস্ফোরণে শিশুর মৃত্যু, জখম 1

মঙ্গলবার ভোরে বোমা বিস্ফোরণে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে (One Child Dead in Bhatpara Due to Bomb Blast) ৷ ভাটপাড়ার প্রেমচাঁদ নগরের ঘটনায় আরও 1 জন জখম হয়েছেন ৷ উদ্ধার করা হয়েছে আরও একটি তাজা বোমা ৷

2.Rishi Sunak: রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেবেন ঋষি সুনাক

আজই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত ঋষি সুনাক (Rishi Sunak will Take Charge as UK PM Today) ৷ মঙ্গলবার সকালে রাজা তৃতীয় চার্লসের (King Charles III) সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি ৷ ব্রিটিশ সংসদের 193 জন সদস্যের সমর্থন নিয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন তিনি ৷

3.Amitabh Bachchan on Rishi Sunak: 'অবশেষে ব্রিটেনে মাতৃভূমির একজন প্রধানমন্ত্রী, জয় ভারত', লিখলেন বিগ বি

ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই অভিনন্দন বার্তায় ভাসছেন ভারতীয় বংশদ্ভূত ঋষি সুনাক । এবার এই তালিকায় যোগ হল বলিউডের বিগ বচ্চনের নামও ৷ অমিতাভ তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে লেখেন, "জয় ভারত...অবশেষে ব্রিটেন মাতৃভূমি থেকে একজন নতুন প্রধানমন্ত্রী পেল (Amitabh Bachchan on Rishi Sunak)৷"

4.Diwali in White House: দীপাবলিতে এলাহি আয়োজন, হোয়াইট হাউসে আনন্দে মেতে উঠলেন বাইডেন-কমলারা

হোয়াইট হাউসে সোমবার দীপাবলি উদযাপনে মাতলেন সস্ত্রীক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন(Bidens host largest ever Diwali reception at White House)৷ উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসও ৷ এই অনুষ্ঠানে তাঁরা সাক্ষাৎ করেন আমেরিকাবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে ৷ অতিথি অভ্যর্থনার সময় বাইডেন জানান, হোয়াইট হাউসে বড় করে পালিত এটাই প্রথম দীপাবলি(Diwali in White House)৷ 200 জনেরও বেশি বিশিষ্ট আমেরিকাবাসী ভারতীয় এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন ৷ উৎসবে ছিল ঋসভ শর্মার ডান্স ট্রুপ দ্য সা ডান্স কোম্পানির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৷ অতিথিরা ঐতিহ্যবাহী বাঙালি পোশাক শাড়ি, লেহেঙ্গা ও শেরওয়ানিতে সেজেছিলেন ৷ মেনুতে ছিল জিভে জল আনা ভারতীয় খাবার ৷

5.Bipasha Karan Diwali Celebration: 'এসো মা লক্ষ্মী...'র সুরে দীপাবলি পালন বিপাশা-করণের

বাংলা গানে গানেই দীপাবলি পালন করলেন বিপাশা বসু (Bipasha Basu Celebrating Diwali)৷ সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রীর স্বামী করণ সিং গ্রোভারও ৷

6.Mamata Celebrating Kalipuja: মা কালীর আবাহনে মাতলেন মমতা, দেখুন ছবি

বাঙালির পুজোর মরশুম এখন মধ্যগগণে ৷ দুর্গা পুজো শেষ হতে না এবার মা কালীর আবাহনে মেতে উঠেছে বাংলা ৷ প্রতিবছরের মতো বাড়ির কালী পূজায় মেতে উঠেছেন বাংলার মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ৷ দেখে নিন তারই কিছু ঝলক...

7.Cyclone Sitrang: বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে প্রাণ গেল কমপক্ষে 7 জনের, মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা

রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে নাঙালকোট, কুমিল্লা-সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘূর্ণিঝ়ড়ের প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিপাত চলছে । স্বভাবতই ক্ষয়ক্ষতি আরও বাড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে (Administration is in fear that cyclone may cause further damage )।

8.Bolly Celebs Diwali Celebration: কেমন কাটল ভিক্যাট-রণলিয়ার দীপাবলি...দেখুন কিছু ঝলক...

দীপাবলি নিয়ে এখন রীতিমতো মেতে উঠেছেন বলিউড তারকারা ৷ রণলিয়া বা ভিক্যাট কিংবা অক্ষয়-অজয় বাদ গেলেন না কেউই...দেখে নিন তারকাদের দীপাবলি পালনের কিছু ঝলক...

9.Delhi Pollution: কোথায় নিষেধাজ্ঞা! দিল্লিতে দেদার ফাটল আতসবাজি, বাড়ল দূষণ

রাজধানী দিল্লির দূষণের পরিস্থিতি ‘খুবই খারাপ’ (Very Poor Air Quality Index in Delhi) ৷ দীপাবলির পরের দিন সকালে বাতাসের গুণমান সূচকের গড় 326 (Firecrackers Burst Cause of Very Poor Air Quality) ৷

10.Egg MalaiCurry: বাড়ি্তেই বানান ডিমের সুস্বাদু মালাইকারি

ডিম খেতে পছন্দ করেন ? উত্তর হ্যাঁ হলে চটজলদি বানিয়ে ফেলুন ডিমের মালাইকারি (Egg MalaiCurry Recipe) ৷