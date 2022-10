1.Delhi Pollution: কোথায় নিষেধাজ্ঞা! দিল্লিতে দেদার ফাটল আতসবাজি, বাড়ল দূষণ

রাজধানী দিল্লির দূষণের পরিস্থিতি ‘খুবই খারাপ’ (Very Poor Air Quality Index in Delhi) ৷ দীপাবলির পরের দিন সকালে বাতাসের গুণমান সূচকের গড় 326 (Firecrackers Burst Cause of Very Poor Air Quality)৷

2.Cyclone Sitrang: বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে প্রাণ গেল কমপক্ষে 7 জনের, মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা

রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে নাঙালকোট, কুমিল্লা-সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘূর্ণিঝ়ড়ের প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিপাত চলছে । স্বভাবতই ক্ষয়ক্ষতি আরও বাড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে (Administration is in fear that cyclone may cause further damage)।

3.Mamata Celebrating Kalipuja: মা কালীর আবাহনে মাতলেন মমতা, দেখুন ছবি

বাঙালির পুজোর মরশুম এখন মধ্যগগণে ৷ দুর্গা পুজো শেষ হতে না এবার মা কালীর আবাহনে মেতে উঠেছে বাংলা ৷ প্রতিবছরের মতো বাড়ির কালী পূজায় মেতে উঠেছেন বাংলার মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ৷ দেখে নিন তারই কিছু ঝলক...

4.Rishi Sunak: 'ঋষির জন্য গর্বিত, ওঁর সাফাল্য কামনা করি', সুনাককে বার্তা নারায়ণ মূর্তির

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই অভিনন্দন বার্তায় ভাসছেন ঋষি সুনাক । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন । পাশাপাশি ঋষিও জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও ভালো করাই তাঁর লক্ষ্য (Rishi Sunak wants to improve bilateral relationship with India)।

5.Abhishek Banerjee: মমতার কালীপুজোয় হাজির থাকলেও যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিলেন না অভিষেক

সবে অস্ত্রোপচার করে ফিরে আগুনের তেজ এবং ধোঁয়ায় চোখের ক্ষতি হতে পারে এই আশঙ্কায় নিজেকে যজ্ঞ থেকে সরিয়ে নিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (Abhishek Banerjee took part in family kali puja)।

6.Manas Bhunia in Control Room: রাত বাড়তেই শুরু বাজির তাণ্ডব, কন্ট্রোল রুম থেকে নজর রাখলেন মন্ত্রী মানস

সিত্রাংয়ের জন্যে বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া থাকায় সকাল থেকে বাজির শব্দ মেলেনি ৷ কিন্তু রাত হতেই তাণ্ডব শুরু হয় ৷ পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে কন্ট্রোল রুমে বসলেন পরিবেশ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া (Environment Minister Manas Bhunia) ৷

7.West Bengal Weather Update: সিত্রাংয়ের জেরে আজও বৃষ্টির সম্ভাবনা, হেমন্তের বঙ্গে শীত শীত

বাংলাদেশে আছড়ে পড়েছে সিত্রাং ৷ তবে তার প্রভাবে আজও বঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস(West Bengal Weather Update)৷

8.Bhai phota 2022: ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় কখন ফোঁটা দেবেন ? জেনে নিন বিশদে

প্রতিবছর কার্তিক মাসে কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ভাইফোঁটা পালিত হয় । 2022 সালের দীপাবলিতে সূর্যগ্রহণের কারণে ভাইফোঁটা 26 তারিখ নাকি 27 তারিখ পালিত হবে তা নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে (Muhurat for Bhai Phota 2022)।

9.Special Iced Tea: গরম চা এই দীপাবলিতে হোক ঠান্ডা, রইল স্পেশাল বরফ চায়ের রেসিপি

চা কেবল একটি পানীয়ই নয়, কয়েক শতাব্দী ধরে এটি কার্যত অমৃতগুণে সমাদৃত হয়েছে ৷ ক্লান্তি কমাতে চায়ের জুড়ি মেলা ভার(Special Iced Tea)৷ চা এমন একটি পানীয় যা আমরা যে কোনও সময় বানাতে পারি ৷ কিন্তু নিত্যদিনের চায়ের স্বাদ নিয়ে এবার এক্সপেরিমেন্ট করার কথা ভাবছেন ? তাহলে কমলা ও পাতিলেবুর তৈরি এই বরফ চায়ের রেসিপি আপনাকে উৎসাহিত করবে নতুন ভিন্ন স্বাদের চা তৈরিতে ৷ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এই চা শরীরের রোগ প্রতিরোধ বাড়ানোর জন্য অপরিহার্য ৷ ফলের রস সমৃদ্ধ এই চা তাপকে পরাজিত করে শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে ৷ দীপাবলির ক্লান্তি কাটিয়ে নিজেকে ও পরিবারকে ফ্রেশ করতে একবার এই চায়ের স্বাদ নিতেই পারেন(Diwali Special Orange and Lime Iced Tea Recipe)৷ রেসিপির ভিডিয়োটি দেখুন এবং এরকম নতুন ফ্লেভারের আশ্চর্যজনক চায়ের রেসিপি শেয়ার করুন ৷

10.Kali Puja Parikrama 2022: পুজো পরিক্রমায় কালিয়াগঞ্জ ত্রিধারা সংঘ, নজর কাড়বে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের তৈরি কাল্পনিক মন্দির

উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে বড় বাজেটের পুজো হল ত্রিধারা সংঘের কালীপুজো(Kali Puja Parikrama at Kaliyaganj Tridhara Sangha)৷ 47-তম বর্ষে এবার রাজস্থানের কাল্পনিক একটি মন্দিরের আদলে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ(Kali Puja Parikrama 2022)৷ আলো ঝলমলে এই মণ্ডপ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়েই তৈরি করা হয়েছে ৷ এছাড়াও দেবী কালীর বিভিন্ন রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখানে ৷ মূর্তি তৈরি করেছেন হরিরামপুরের মৃৎশিল্পী ৷ সঙ্গে রয়েছে শিলিগুড়ির আলোকসজ্জা ৷ এবার ত্রিধারা সংঘের পুজোর বাজেট প্রায় 25 লাখ ৷ আলোর উৎসবে এই মণ্ডপের বিচ্ছুরিত আলো এক নিমেষে আপনার মন ভালো করে দেবে ৷ সঙ্গে মন কাড়বে সাবেকি প্রতিমাও ৷