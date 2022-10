1.Cyclone Sitrang: বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে প্রাণ গেল কমপক্ষে 7 জনের, মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা

রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে নাঙালকোট, কুমিল্লা-সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘূর্ণিঝ়ড়ের প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিপাত চলছে । স্বভাবতই ক্ষয়ক্ষতি আরও বাড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে (Administration is in fear that cyclone may cause further damage)।

2.Abhishek Banerjee: মমতার কালীপুজোয় হাজির থাকলেও যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিলেন না অভিষেক

সবে অস্ত্রোপচার করে ফিরে আগুনের তেজ এবং ধোঁয়ায় চোখের ক্ষতি হতে পারে এই আশঙ্কায় নিজেকে যজ্ঞ থেকে সরিয়ে নিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (Abhishek Banerjee took part in family kali puja)।

3.Manas Bhunia in Control Room: রাত বাড়তেই শুরু বাজির তাণ্ডব, কন্ট্রোল রুম থেকে নজর রাখলেন মন্ত্রী মানস

সিত্রাংয়ের জন্যে বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া থাকায় সকাল থেকে বাজির শব্দ মেলেনি ৷ কিন্তু রাত হতেই তাণ্ডব শুরু হয় ৷ পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে কন্ট্রোল রুমে বসলেন পরিবেশ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া (Environment Minister Manas Bhunia) ৷

4.West Bengal Weather Update: সিত্রাংয়ের জেরে আজও বৃষ্টির সম্ভাবনা, হেমন্তের বঙ্গে শীত শীত

বাংলাদেশে আছড়ে পড়েছে সিত্রাং ৷ তবে তার প্রভাবে আজও বঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস(West Bengal Weather Update)৷

5.Special Iced Tea: গরম চা এই দীপাবলিতে হোক ঠান্ডা, রইল স্পেশাল বরফ চায়ের রেসিপি

চা কেবল একটি পানীয়ই নয়, কয়েক শতাব্দী ধরে এটি কার্যত অমৃতগুণে সমাদৃত হয়েছে ৷ ক্লান্তি কমাতে চায়ের জুড়ি মেলা ভার(Special Iced Tea)৷ চা এমন একটি পানীয় যা আমরা যে কোনও সময় বানাতে পারি ৷ কিন্তু নিত্যদিনের চায়ের স্বাদ নিয়ে এবার এক্সপেরিমেন্ট করার কথা ভাবছেন ? তাহলে কমলা ও পাতিলেবুর তৈরি এই বরফ চায়ের রেসিপি আপনাকে উৎসাহিত করবে নতুন ভিন্ন স্বাদের চা তৈরিতে ৷ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এই চা শরীরের রোগ প্রতিরোধ বাড়ানোর জন্য অপরিহার্য ৷ ফলের রস সমৃদ্ধ এই চা তাপকে পরাজিত করে শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে ৷ দীপাবলির ক্লান্তি কাটিয়ে নিজেকে ও পরিবারকে ফ্রেশ করতে একবার এই চায়ের স্বাদ নিতেই পারেন(Diwali Special Orange and Lime Iced Tea Recipe)৷ রেসিপির ভিডিয়োটি দেখুন এবং এরকম নতুন ফ্লেভারের আশ্চর্যজনক চায়ের রেসিপি শেয়ার করুন ৷

6.Market Price in Kolkata: বাড়ল না কমল ? ভাইফোঁটার আগে কী বলছে বাজারদর ?

রাত পোহালেই ভাইফোঁটা ৷ আজই কী সবজি বাজার সেরে রাখতে চাইছেন ? বেরোনোর আগে একনজরে দেখে নিন আজকের বাজারদর(Market Price in Kolkata)৷

7.ETV Bharat Horoscope for 25th Oct: গ্রহের অবস্থান অনুযায়ী আর্থিক লাভের মুখ দেখবেন কারা ? জানুন রাশিফলে

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভালো দিন কাটবে কারও তার সঙ্গে বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ আর কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 25th Oct) ৷

8.News Today: আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ-বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (News Today)৷

9.Kali Puja 2022: মা তারার অঙ্গে কালীর আরাধনা, ভক্তদের ভিড় তারাপীঠে

তারা অঙ্গে কালীর আরাধনা (Kali Puja)। সোমবার সন্ধ্যা থেকে কালী রূপে মা তারার পুজো শুরু হয় তারাপীঠে (Kali Puja at Tarapith Temple) ৷ দীপান্বিতা শ্যামা পুজার সেই বিশেষ পুজা দেখতে এদিন পুণ্যার্থীদের ঢল নামে তারাপীঠে । ভোরের মঙ্গল আরতির পর থেকেই মা তারাকে পুজো দিতে ভিড় জমতে শুরু করেন পুণ্যার্থীদের । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিড়ের মাত্রা বেড়েছে । নিত্যদিনের পুজোর পাশাপাশি এদিন রাতে মা তারাকে শ্যামা রূপে পুজা করা হয়েছে । দেবী তারাকে স্বর্ণালঙ্কারের রাজবেশে সাজানো হয় । সেই বিশেষ পুজা দেখতে এদিন দূরদূরান্ত থেকে মানুষের ভিড় জমে তারাপীঠে । মন্দিরের পাশাপাশি আজ তারাপীঠের মহাশ্মশানে তন্ত্র সাধনা করবেন বহু সাধু ও তান্ত্রিক । অমাবস্যা তিথি শুরু হওয়া সঙ্গে সঙ্গে মহাশ্মশানের জ্বলে উঠে বহু হোমকুন্ড । পুজো উপলক্ষে সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করা হয় বীরভূম জেলা পুলিশের তরফে । তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় জানান, 2 বছর করোনার কারণে বন্ধ থাকার পর এ বছর মন্দিরে মানুষের ঢল নেমেছে ৷

10.Mamata in Kali Puja: বাড়ির কালীপুজোয় মুখ্যমন্ত্রী নন, দেখা মিলল গৃহকর্ত্রী মমতার

সোমবার বাড়ির কালীপুজোয় গৃহকর্ত্রীর ভূমিকায় দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Kali Puja of Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ নিজেই রাঁধলেন ভোগ, করলেন অতিথি আপ্যায়ন ৷