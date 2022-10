1. Rishi Sunak: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হয়েই একের পর এক রেকর্ড গড়লেন ঋষি সুনাক

যাবতীয় জল্পনা সত্যি করে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister of Britain) হলেন ঋষি সুনাক (Rishi Sunak) ৷ তৈরি করলেন একাধিক রেকর্ড !

2. Rishi Sunak: গত 200 বছরে কনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী পেল ব্রিটেন

ব্রিটেনের নয়া প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister of Britain) হলেন 42 বছরের ঋষি সুনাক (Rishi Sunak) ৷ ভারতীয় বংশোদ্ভূত হয়েও কীভাবে ব্রিটিশ প্রশাসনের শীর্ষে পৌঁছলেন তিনি ?

3. Markets Positive About Sunak: উত্তরাধিকার সূত্রে ব্রিটেনের আর্থিক মন্দা পেলেও সুনাকে আস্থাশীল বাজার

উত্তরাধিকার সূত্রে ব্রিটেনের আর্থিক মন্দা (UK Economy In Crisis) পেয়েছেন নয়া প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক (Markets Positive About Sunak)৷ তবুও তাঁর প্রতি এখনও পর্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব রাখছে বাজার (Markets Positive About Rishi Sunak)৷

4. Cyclone Sitrang: সিত্রাংয়ের প্রভাবে দুর্যোগ ! মোকাবিলায় একগুচ্ছ পদক্ষেপ নবান্নের

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা ৷ বাংলাদেশের স্থলভাগে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং (Cyclone Sitrang) ৷ তার প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে পারবে না আমাদের পশ্চিমবঙ্গও ৷ কালীপুজোর আবহে দুর্যোগ মোকাবিলায় তাই একগুচ্ছ পদক্ষেপ করল নবান্ন (Nabanna) ৷

5. Mitchell Marsh: শ্রীলঙ্কা ম্যাচের আগে হঠাতই বিশ্বকাপ বন্ধের দাবি অজি ক্রিকেটারের, কিন্তু কেন ?

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হার দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ তাই মঙ্গলবার সিংহলীদের বিরুদ্ধে ম্যাচ ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে অজিদের কাছে (Australia to face Sri Lanka on Tuesday) ৷ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নামার আগে বিশ্বকাপ বন্ধ করে দেওয়ার দাবি তুললেন মিচেল মার্শ (Mitchell Marsh) ৷

6. Kolkata Metro Service: যাত্রী সুবিধার্থে ভাইফোঁটার দিন ভোর থেকেই চলবে মেট্রো

ভাইফোঁটা উপলক্ষে বিশেষ পরিষেবা কলকাতা মেট্রোয় (Kolkata Metro Service) ৷ ভোর সাড়ে 6টা থেকেই মিলবে মেট্রো ৷

7. TET Agitation: তিলোত্তমা মজেছে আলোর উৎসবে, আঁধার নেমেছে ধর্মতলায়

588 দিন ধরে চাকরি প্রার্থীরা ধরনা করছেন (TET Agitation) ৷ অন্য সকলে বাড়িতে দীপাবলি কাটালেও তাঁরা বছে আছেন ধর্মতলায় ৷

8. Sujata Mondal: সিপিএম ছাগলের তৃতীয় সন্তান, কটাক্ষ সুজাতার

বর্ধমানের মেহেদীবাগানে কালীপুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সিপিএম ও বিজেপিকে একহাত নেন তৃণমূল (Trinamool Congress) নেত্রী সুজাতা মণ্ডল (Sujata Mondal) । তিনি বলেন, আমি ওদেরকে ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা বলে থাকি । ছাগলের দুখানা বাচ্চা দুধ পায় ৷ আর তিন নম্বর বাচ্চাটা লেজ তুলে নাচানাচি করে । আর সেটাই হচ্ছে সিপিএম (CPIM) । আর ওদের বন্ধু হচ্ছে বিজেপি (BJP), পিছন থেকে বাম আর রাম দুজনেই এক । আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) বিজেপির কাছে মাথা নত করেনি বলেই তো বাঘিনীকে সহ্য করতে পারছে না ৷ তাঁর আরও দাবি, সিবিআই (CBI) ও ইডি (ED) দিয়ে তৃণমূলকে ভয় পাওয়া যাবে না ৷

9. Sukanta Majumdar: সিত্রাং আসায় খুশি তৃণমূল, ত্রিপল চোরদের আনন্দের সময়, মন্তব্য সুকান্ত মজুমদারের

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং (Cyclone Sitrang) নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করলেন বিজেপির (BJP) রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷ তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপল চোরদের আনন্দের সময় এখন ।

10. Zomato-Careem Banter: প্লেটে বাবরদের হার সাজিয়ে দিলেন কোহলি, পাক ফুড ডেলিভারি সংস্থাকে খোঁচা জোম্যাটোর

ভারত-পাক (IND vs PAK) মহারণকে কেন্দ্র করে সোশাল মিডিয়ায় বাক্যালাপে জড়াল দুই দেশের দুই ফুড ডেলিভারি সংস্থা ৷ শুরুটা পাক সংস্থা করলেও শেষটা করল জোম্যাটো (Zomato) ৷