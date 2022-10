1. Rishi Sunak: গত 200 বছরে কনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী পেল ব্রিটেন

ব্রিটেনের নয়া প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister of Britain) হলেন 42 বছরের ঋষি সুনাক (Rishi Sunak) ৷ ভারতীয় বংশোদ্ভূত হয়েও কীভাবে ব্রিটিশ প্রশাসনের শীর্ষে পৌঁছলেন তিনি ?

2. Cyclone Sitrang: সিত্রাংয়ের প্রভাবে দুর্যোগ ! মোকাবিলায় একগুচ্ছ পদক্ষেপ নবান্নের

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা ৷ বাংলাদেশের স্থলভাগে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং (Cyclone Sitrang) ৷ তার প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে পারবে না আমাদের পশ্চিমবঙ্গও ৷ কালীপুজোর আবহে দুর্যোগ মোকাবিলায় তাই একগুচ্ছ পদক্ষেপ করল নবান্ন (Nabanna) ৷

3. Sukanta Majumdar: সিত্রাং আসায় খুশি তৃণমূল, ত্রিপল চোরদের আনন্দের সময়, মন্তব্য সুকান্ত মজুমদারের

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং (Cyclone Sitrang) নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করলেন বিজেপির (BJP) রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷ তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপল চোরদের আনন্দের সময় এখন ।

4. Prime Minister of Britain: ব্রিটেনের আমনাগরিকরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করেন না

ব্রিটিশ সংবিধান অনুসারে, আগামী দু'বছর ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনের কোনও প্রয়োজন নেই ৷ তবে, ইদানীংকালে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী বদল হচ্ছে, তাতে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের প্রক্রিয়া (Prime Minister of Britain) নিয়ে আমব্রিটিশদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে বলে দাবি সূত্রের ৷

5. Cyclone Sitrang: কলকাতা বেঁচে গেলেও সিত্রাংয়ের প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা দুই চব্বিশ পরগনায়

কলকাতায় সিত্রাংয়ের (Cyclone Sitrang) প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ তবে চিন্তা রয়েছে দুই 24 পরগনার উপকূলভাগকে নিয়ে ৷

6. PM Modi Sings With Soldiers: কার্গিলে জওয়ানদের গানের তালে মাতলেন মোদি, গাইলেন রহমানের বন্দেমাতরম

কার্গিলে দীপাবলি উদযাপনের সময় একেবারে অন্য মেজাজে ধরা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi Sings With Soldiers)৷ সোমবার সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে একটি গানের পারফরম্যান্সে অংশ নিলেন তিনি (PM Modi joins chorus with soldiers)৷ গিটার, ব্যান্ড বাজিয়ে অস্কারজয়ী সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমানের প্রখ্যাত গান 'বন্দেমাতরম' গাইছিলেন একদল জওয়ান ৷ তাঁদের দলে মিশে গিয়ে হাতে তাল দিয়ে সেই গানে সঙ্গ দিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, শুধু হাতে তাল দেওয়াই নয়, জওয়ানদের গানের সুরে গলাও মিলিয়েছেন নমো ৷ সেনাবাহিনীর সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করতে সোমবার সকালেই কার্গিলে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi in Kargil on Diwali)৷

7. Zomato-Careem Banter: প্লেটে বাবরদের হার সাজিয়ে দিলেন কোহলি, পাক ফুড ডেলিভারি সংস্থাকে খোঁচা জোম্যাটোর

ভারত-পাক (IND vs PAK) মহারণকে কেন্দ্র করে সোশাল মিডিয়ায় বাক্যালাপে জড়াল দুই দেশের দুই ফুড ডেলিভারি সংস্থা ৷ শুরুটা পাক সংস্থা করলেও শেষটা করল জোম্যাটো (Zomato) ৷

8. Narendra Modi: 21 বছর পর কার্গিলে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে সেনা জওয়ানের রিইউনিয়ন

21 বছর ফের নরেন্দ্র মোদির (PM Narendra Modi) সঙ্গে দেখা ৷ ছবি উপহার দিয়ে মনে করালেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর (Indian Army) মেজর অমিত ৷

9. Fire at Bantala: কালীপুজোর দুপুরে বানতলা লেদার কমপ্লেক্সে ভয়াবহ আগুন, ঘটনাস্থলে 16টি ইঞ্জিন

কালীপুজোর দুপুরে বানতলা লেদার কমপ্লেক্সে একটি চামড়া ও রাসায়নিকের গুদামে ভয়াবহ আগুন লাগে (Fire breaks out at leather complex in Bantala)। ঘটনায় কমপ্লেক্সের ছাদে আটকে পড়েন 11 জন। লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটকে পড়া 11 জনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়৷

10. Kohli Wishes on Diwali: দীপাবলির সেরা উপহার দিয়ে দেশবাসীকে আলোর উৎসবের শুভেচ্ছা কোহলির

যাঁর কারণে 140 কোটি জনতার দীপাবলি এবার আরও স্পেশাল, সেই বিরাট কোহলি (Virat Kohli) আলোর উৎসবে শুভেচ্ছা জানালেন দেশবাসীকে ৷ দীপাবলি সকলের জীবনে শান্তি, আনন্দ আর সমৃদ্ধি বয়ে আনুক ৷ লিখলেন মেলবোর্নে 'পাক বধে'র নায়ক (Virat Kohli wishes to his fans a very happy Diwali) ৷