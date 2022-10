শনিবার বীরভূমের (Birbhum) সিউড়িতে দু’টি কালীপুজোর উদ্বোধন করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ তার পর তিনি যান বামনা কালীমন্দিরে (Bamna Kali Temple) পুজো দিতে ৷ সেখানেই দুই তৃণমূল কাউন্সিলরের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়েছে ৷ এই নিয়ে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা ৷

2. Cyclone Sitrang: শক্তি বাড়িয়ে এগোচ্ছে সিত্রাং, সাগরদ্বীপ থেকে 300 কিমি দূরে এখন অবস্থান

সিত্রাংয়ের প্রভাবে রাজ্যে শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাত ৷ সোমবার রাত থেকেই ঝড়-বৃষ্টি বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর (updates on Cyclone Sitrang) ৷

3. Kali Puja 2022: কেষ্ট 'নেই', তাই তৃণমূলের কালীপুজোও জৌলুসহীন ! কমল প্রতিমার গয়না

গরুপাচারে কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) হাজতবাস করছেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷ তাঁর অনুপস্থিতিতে জৌলুস হারাল তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় কার্যালয়ে আয়োজিত কালীপুজো (Kali Puja 2022) ৷ কমলো প্রতিমার গয়না !

4. Kohli Wishes on Diwali: দীপাবলির সেরা উপহার দিয়ে দেশবাসীকে আলোর উৎসবের শুভেচ্ছা কোহলির

যাঁর কারণে 140 কোটি জনতার দীপাবলি এবার আরও স্পেশাল, সেই বিরাট কোহলি (Virat Kohli) আলোর উৎসবে শুভেচ্ছা জানালেন দেশবাসীকে ৷ দীপাবলি সকলের জীবনে শান্তি, আনন্দ আর সমৃদ্ধি বয়ে আনুক ৷ লিখলেন মেলবোর্নে 'পাক বধে'র নায়ক (Virat Kohli wishes to his fans a very happy Diwali) ৷

5. Kali Puja 2022: শ্যামা আরাধনার দিন কেনও হয় করুণাময়ী কালীমন্দিরে কুমারী পুজো ?

কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর মোড় থেকে যে রাস্তা প্রাচীন আদিগঙ্গা (সাধারণের কাছে 'টালি নালা' নামে পরিচিত) পেরিয়ে হরিদেবপুর হয়ে ঠাকুরপুকুর চলে গিয়েছে, সেই রাস্তার ডান দিকে মা করুণাময়ী কালীমন্দির (Karunamoyee Kali Temple) ৷

6. Cyclone Sitrang: কালীপুজোর রাতে বাড়ি থেকেই বিপর্যয়ের নজরদারিতে মুখ্যমন্ত্রী

কালীপুজোর রাতেই বাংলাদেশের (Bangladesh) উপকূলে আছড়ে পড়ার কথা ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের (Cyclone Sitrang) ৷ এর প্রভাবে বাংলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তাই বাড়ির কালীপুজো (Kali Puja) সামলে পুরো পরিস্থিতির দিকে নজর রাখবেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

7. Male Gynaecologist: নারী-মনের দ্বিধা কাটিয়ে 25 বছর ধরে স্ত্রীরোগের চিকিৎসায় নজির বিহারের ‘ডক্টর জি’-র

ড. হিমাংশু রায় স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছেন গত 25 ধরে ৷ পুরুষ চিকিৎসক হিসেবে মহিলাদের সমস্যা নিয়ে চিকিৎসা করতে গিয়ে কী ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়, সেটাই জানলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি কৃষ্ণা নন্দন ৷

8. PM Modi in Kargil: আপনারা আমার পরিবার, কার্গিলে দীপাবলি উদযাপনে গিয়ে জওয়ানদের বললেন মোদি

আপনারা আমার পরিবার ৷ কার্গিলে দীপাবলি উদযাপনে গিয়ে জওয়ানদের এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi in Kargil)৷

9. Sitrang Effect on Kali Puja: সিত্রাং-এর প্রভাবে ভেঙে পড়ল 'বুর্জ খলিফা'

বৃষ্টি না-হলেও ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং (Cyclone Sitrang)-এর প্রভাবে সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আর তাতেই সোমবার দুপুরে দিনহাটা-2 নম্বর ব্লকের মহাকালহাট এলাকায় ভেঙে পড়ল কালীপুজোর মণ্ডপ (Sitrang Effect on Kali Puja)।

10. Pinaki Choudhuri Death: আলোর উৎসবের মাঝেই প্রয়াত জাতীয় পুরস্কার জয়ী পরিচালক

উৎসবের মাঝেই প্রয়াত কিংবদন্তি পরিচালক পিনাকী চৌধুরী (Pinaki Choudhuri) ৷ 2007 সালে 'বালিগঞ্জ কোর্ট' ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেন এই স্রষ্টা ৷ দীর্ঘদিনের রোগভোগের পর 82 বছর বয়সে প্রয়াত হলেন তিনি ৷