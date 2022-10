1.Cyclone Sitrang: কালীপুজোর রাতে বাড়ি থেকেই বিপর্যয়ের নজরদারিতে মুখ্যমন্ত্রী

কালীপুজোর রাতেই বাংলাদেশের (Bangladesh) উপকূলে আছড়ে পড়ার কথা ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের (Cyclone Sitrang) ৷ এর প্রভাবে বাংলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তাই বাড়ির কালীপুজো (Kali Puja) সামলে পুরো পরিস্থিতির দিকে নজর রাখবেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

2.PM Modi in Kargil: আপনারা আমার পরিবার, কার্গিলে দীপাবলি উদযাপনে গিয়ে জওয়ানদের বললেন মোদি

আপনারা আমার পরিবার ৷ কার্গিলে দীপাবলি উদযাপনে গিয়ে জওয়ানদের এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi in Kargil)৷

3.Kali Puja 2022: মা মাটিয়া কালী থাকেন মাটিতে, তাই জমিদারও শয়ন করতেন মাটিতেই !

দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডি (Kushmandi) ব্লকের আমিনপুরের 'মা মাটিয়া কালী'র (Maa Matia Kali) পুজোর বয়স প্রায় 600 বছর ৷ কীভাবে হল পুজোর প্রচলন ? কালীপুজোর (Kali Puja 2022) আবহে জেনে নিন সেই কাহিনী ৷

4.Tips for Using Credit Cards: বিচক্ষণ ভাবে ব্যবহার করুন ক্রেডিট কার্ড, রইল টিপস

ক্রেডিট কার্ড (Credit Card) ব্যবহার করতে হবে বিচক্ষণভাবে (Smart tips for using credit cards wisely)৷ যাঁদের দুটি বা তিনটি ক্রেডিট কার্ড রয়েছে, তাঁরাই বা কীভাবে তা ব্যবহার করবেন ? চোখ বুলিয়ে নিন এই টিপসগুলিতে (Tips for Using Credit Cards)৷

5.Subhashree Inaugurates Kali Puja: শ্যামা পুজোর উদ্বোধনে শুভশ্রী, ভক্তদের উন্মাদনা রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জের (Subhashree Inaugurates Kali Puja) মিলনপাড়ার অনামী বয়েজ সুকান্ত ক্লাবের শ্যামা পুজোর (Kali Puja at Uttar Dinajpur) উদ্বোধন করলেন অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় (Subhashree Ganguly inaugurates Kali Puja)। ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী ।

6.Cyclone Sitrang: সিত্রাং মোকাবিলায় একাধিক প্রস্তুতি পরিবহণ দফতরের, খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং (Cyclone Sitrang) নিয়ে তৎপর রাজ্য সরকার ৷ ইতিমধ্যে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে ৷ দমকল ও কলকাতা পৌরনিগমের তরফেও যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ৷ এবার পরিস্থিতি মোকাবিলায় কন্ট্রোল রুম (Control Room) খুলল পরিবহণ দফতরও (Transport Department) ৷

7.HBD Mallika Sherawat: 46তম জন্মদিন উদযাপনের ঝলক শেয়ার করলেন মল্লিকা

নিজের 46তম জন্মদিন উদযাপন করলেন বলি সুন্দরী মল্লিকা শেরাওয়াত(Mallika Sherawat 46th birthday celebration) ৷ সোমবার এই তাঁর এই বার্থ ডে পার্টির বেশকিছু ঝলক সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করলেন অভিনেত্রী(HBD Mallika Sherawat) ৷

8.Pinaki Choudhuri Death: আলোর উৎসবের মাঝেই প্রয়াত জাতীয় পুরস্কার জয়ী পরিচালক

উৎসবের মাঝেই প্রয়াত কিংবদন্তী পরিচালক পিনাকী চৌধুরী (Pinaki Choudhuri) ৷ 2007 সালে 'বালিগঞ্জ কোর্ট' ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেন এই স্রষ্টা ৷ দীর্ঘদিনের রোগভোগের পর 82 বছর বয়সে প্রয়াত হলেন তিনি ৷

9.Cinnamon Hot Chocolate: দীপাবলির রাতে উষ্ণ আমেজ পেতে বানান হট চকোলেট

দীপাবলির রাতে হালকা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় চিয়ার্স হোক হট চকোলেটে(Cinnamon Hot Chocolate)৷ তবে এবার আর বাইরে নয়, প্রিয় মানুষটিকে চমকে দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন সিনেমন হট চকোলেট(Diwali Special Non Alcohol Drink Hot Chocolate Recipe)৷ আলো ঝলমলে রঙিন রাত হট চকোলেটের সঙ্গে উষ্ণ হয়ে উঠুক ৷ কীভাবে বানালেন তাই ভাবছেন তো ? চিন্তা নেই সহজ রেসিপি দিচ্ছে ইটিভি ভারত ৷

10.Kali Puja 2022: মাংস ও কারণ খেতে ভূতেরা নেমে আসে আসানসোলের মহিশীলায় !

অতীতে আসানসোলের মহিশীলার পিয়ালবেড়া এলাকায় শ্মশান ছিল । সেই শ্মশানেই পঞ্চমুণ্ডি আসনে সাধনা করেছিলেন সাধক বামাক্ষ্যাপার অন্যতম শিষ্য বনমালী ভট্টাচার্য । তিনিই 70 বছর আগে এই ভূতচতুর্দশীর দিন বিশেষ পুজো শুরু করেছিলেন । মা তারার পুজোর সঙ্গে সঙ্গে এ দিন ভূতেদের তৃপ্ত করার বিশেষ প্রচলন শুরু করেন তিনি (Kali Puja) ।