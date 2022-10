1. Cyclone Sitrang: কালীপুজোর রাতে বাড়ি থেকেই বিপর্যয়ের নজরদারিতে মুখ্যমন্ত্রী

কালীপুজোর রাতেই বাংলাদেশের (Bangladesh) উপকূলে আছড়ে পড়ার কথা ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের (Cyclone Sitrang) ৷ এর প্রভাবে বাংলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তাই বাড়ির কালীপুজো (Kali Puja) সামলে পুরো পরিস্থিতির দিকে নজর রাখবেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

2. PM Modi in Kargil: আপনারা আমার পরিবার, কার্গিলে দীপাবলি উদযাপনে গিয়ে জওয়ানদের বললেন মোদি

আপনারা আমার পরিবার ৷ কার্গিলে দীপাবলি উদযাপনে গিয়ে জওয়ানদের এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi in Kargil) ৷

3. Abhishek Banerjee: সফল অস্ত্রোপচার, বাড়ি ফিরলেন অভিষেক

আমেরিকায় চোখের অস্ত্রোপচার শেষে কলকাতা ফিরলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়(Abhishek Banerjee)৷ দীপাবলির সকাল 8টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন তিনি ৷

4. Sitrang Alert in Digha: সিত্রাং আসছে, দিঘায় শুরু মাইকিং

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং আসার আগেই সতর্ক দিঘা প্রশাসন(Digha Administration is Alert of Cyclone Sitrang)৷ শঙ্করপুর, মন্দারমণি-সহ দিঘা সংলগ্ন সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে সোমবার সকাল থেকেই প্রশাসনের তরফে শুরু করা হয়েছে মাইকিং(Sitrang Alert in Digha)৷

5. Tolly Celebs Diwali Looks: ঋতুপর্ণা থেকে ঋতাভরী...দেখে নিন টলি তারকাদের দীপাবলির লুক...

দীপাবলিতে মেতে উঠেছেন বলিউড থেকে শুরু করে টলিউডের তারকারা ৷ দীপাবলি মানেই একদিকে যেমন আলোর উৎসব তেমনই আবার আলো ঝলমলে পোশাকও এই উৎসবের বড় অঙ্গ ৷ দেখে নিন টলি সেলেবদের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া লুক...

6. Diwali 2022: 4 হাজারেরও বেশি মাটির প্রদীপ ও 6 টন বালিতে কালী প্রতিমা বানালেন সুদর্শন

দীপাবলি উপলক্ষে মাটির প্রদীপ দিয়ে বালিতে দেবী কালীর ভাস্কর্য বানিয়ে ফের তাক লাগালেন ওড়িশার বিখ্যাত বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক(Sudarsan Pattnaik Creates Sand Sculpture of Goddess Kali on Diwali)৷ পুরীর সৈকতে এই ভাস্কর্যটি তৈরিতে 4 হাজারেরও বেশি মাটির প্রদীপ ব্যবহার করা হয়েছে(Diwali 2022)৷ 6 টন বালি দিয়ে 5 ফুট উচ্চতায় এই ভাস্কর্যটি বানানো হয়েছে ৷ কালী প্রতিমাটি তৈরি করতে শিল্পী পট্টনায়েক 5 ঘণ্টা সময় নেন ৷

7. Rishi Sunak: দীপাবলিতেই কি ব্রিটেনে ঋষি-রাজ ? তুঙ্গে জল্পনা

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন ঋষি সুনক । ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রাক্তন চ্যান্সেলর ঋষি সুনক । দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন নিজেকে লড়াই থেকে সরিয়ে নেওয়ায় স্বভাবতই ঋষির সুযোগ আরও বাড়ল (Indian Origin Rishi Sunak Gets One Step Closer To Be The Next PM )।

8. Pointed Gourd Recipe: বাড়িতেই বানান সুস্বাদু পটলের ভর্তা

পটল পছন্দ করেন ? বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু পটল ভর্তা (Pointed Gourd Recipe) ৷

9. Cyclone Sitrang: আসছে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং, তিনদিন বন্ধ সুন্দরবন

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং-এর (Cyclone Sitrang) জন্য আপাতত তিন দিন বন্ধ রাখা হচ্ছে সুন্দরবনের জঙ্গল । মরশুমের প্রথমে জঙ্গল খোলার পর ঝড়ের জন্য তিন দিন বন্ধ থাকার কারণে যথেষ্ট সমস্যার মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা ।

10. Sourav Ganguly: 'জীবনের নতুন ইনিংসে অনেক কিছু করার আছে', সৌরভের মন্তব্য ঘিরে নয়া জল্পনা

সিএবি'র নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার পর সৌরভ বললেন, 'জীবনের নতুন ইনিংসে আমার অনেক কিছু করার আছে ।' স্বভাবতই তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে ক্রিকেট মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে (Sourav Ganguly said he has a lot to do in his new innings of life)।