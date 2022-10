1.Kumari Puja LIVE: দীপান্বিতা অমাবস্যায় করুণাময়ী কালীমন্দিরে কুমারী পুজো

করুণাময়ী কালীমন্দিরে চলছে কুমারী পুজো (Kumari Puja LIVE)৷ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ...

2.Abhishek Banerjee: সফল অস্ত্রোপচার, বাড়ি ফিরলেন অভিষেক

আমেরিকায় চোখের অস্ত্রোপচার শেষে কলকাতা ফিরলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়(Abhishek Banerjee)৷ দীপাবলির সকাল 8টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন তিনি ৷

3.Cyclone Sitrang: শক্তি আরও বাড়ছে ঘূর্ণিঝড়ের, সবরকমের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছ প্রশাসন

সরাসরি আছড়ে না পড়লেও সিত্রাংয়ের (Cyclone Sitrang) প্রভাব থেকে রেহাই পাবে না পশ্চিমবঙ্গ ৷ বাংলাদেশের বরিশালে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকলেও সিত্রাংয়ের জেরে বঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস(West Bengal Weather Update) ৷

4.Nusrat Yash Diwali Celebration:গ্ল্যামারের জগত ছেড়ে অন্যভাবে দীপাবলি পালন যশরতের!

গ্ল্যামারের জগত ছেড়ে অন্যরকম দীপাবলি সেলিব্রেশনে মেতে উঠলেন যশ দাশগুপ্ত এবং নুসরত জাহান ৷ কলকাতার একটি সেবাশ্রেমের খুদেদের হাতে এই তারকা জুটি তুলে দিলেন তাদের পছন্দের সব খাবার দাবার এবং ছোট ছোট উপহারের ডালা (Nusrat Yash Diwali Celebration)৷

5.Cyclone Sitrang: আসছে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং, তিনদিন বন্ধ সুন্দরবন

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং-এর (Cyclone Sitrang) জন্য আপাতত তিন দিন বন্ধ রাখা হচ্ছে সুন্দরবনের জঙ্গল । মরশুমের প্রথমে জঙ্গল খোলার পর ঝড়ের জন্য তিন দিন বন্ধ থাকার কারণে যথেষ্ট সমস্যার মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা । অক্টোবরের 24, 25 ও 26 এই তিন দিন বন্ধ থাকবে সুন্দরবনের সমস্ত জঙ্গল সাফারি (Sundarbans closed for three days) । সজনেখালি, সুধন্যখালি-সহ বাকি পর্যটনকেন্দ্রগুলিও বন্ধ থাকার কারণেই আপাতত ঢুকতে দেওয়া হবে না পর্যটকদেরকে । ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং চিড়িয়াখানাও আপাতত বন্ধ। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে পর্যটকদের ফেরানোর কাজ । নজরদারি চালানো হচ্ছে বিভিন্ন পর্যটন এলাকাগুলিতেও ।

6.PM Greets Nation: দীপাবলিতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

গতকাল অযোধ্যার দীপোৎসবে অংশ নিতে গিয়ে রাম জন্মভূমিতে গিয়ে রাম লালার পুজো করেন প্রধানমন্ত্রী । এরপর আজ সকালে টুইটারে দেশবাসীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী (PM modi Greets the Nation)।

7.Sourav Ganguly: 'জীবনের নতুন ইনিংসে অনেক কিছু করার আছে', সৌরভের মন্তব্য ঘিরে নয়া জল্পনা

সিএবি'র নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার পর সৌরভ বললেন, 'জীবনের নতুন ইনিংসে আমার অনেক কিছু করার আছে ।' স্বভাবতই তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে ক্রিকেট মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে (Sourav Ganguly said he has a lot to do in his new innings of life)।

8.Kaju Katli: ঘরোয়া কাজু কাটলিতেই মিষ্টিমুখ হোক দীপাবলিতে

প্যাকেটজাত শুকনো মিষ্টি উপহার হিসেবে প্রিয়জনকে দেওয়ায় কাজু কাটলির জুড়ি মেলা ভার(Diwali Special Home Made Kaju Katli Recipe)৷ দীপাবলি হোক বা অন্য যে কোনও অনুষ্ঠান বা নিত্য দিন, শপিং মল থেকে কাজু কাটলির বাক্স আমরা প্রায় অনেকেই কিনি ৷ তবে এবার যদি সেই কাজু কাটলি(Kaju Katli)আপনি ঘরেই বানাতে পারেন তাহলে কেমন হয় ? চিন্তা নেই, বানানো খুবই সহজ ৷ রেসিপি দিচ্ছে ইটিভি ভারত ৷ আজই বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিন সবাইকে ৷

9.Kali Puja 2022: 'পার্থ-অর্পিতার টাকার পাহাড়' এবার কালীপুজোর থিমে

বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনা এবার পুজোর থিমে ৷ কোচবিহারের এক প্রত্যন্ত গ্রামে কালীপুজোর(Kali Puja 2022)থিমে এবার উঠে এল পার্থ ও অর্পিতার বিপুল টাকার উদ্ধারের কাহিনী ৷

10.West Bengal Weather Update: বঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, সিত্রাংয়ের জেরে মাটি হতে পারে আলোর উৎসব

সরাসরি আছড়ে না পড়লেও সিত্রাংয়ের প্রভাব থেকে রেহাই পাবে না পশ্চিমবঙ্গ ৷ বাংলাদেশের বরিশালে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকলেও সিত্রাংয়ের জেরে বঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস(West Bengal Weather Update)৷