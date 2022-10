1.West Bengal Weather Update: বঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, সিত্রাংয়ের জেরে মাটি হতে পারে আলোর উৎসব

সরাসরি আছড়ে না পড়লেও সিত্রাংয়ের প্রভাব থেকে রেহাই পাবে না পশ্চিমবঙ্গ ৷ বাংলাদেশের বরিশালে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকলেও সিত্রাংয়ের জেরে বঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস(West Bengal Weather Update)৷

2.Sourav Ganguly: 'জীবনের নতুন ইনিংসে অনেক কিছু করার আছে', সৌরভের মন্তব্য ঘিরে নয়া জল্পনা

সিএবি'র নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার পর সৌরভ বললেন, 'জীবনের নতুন ইনিংসে আমার অনেক কিছু করার আছে ।' স্বভাবতই তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে ক্রিকেট মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে (Sourav Ganguly said he has a lot to do in his new innings of life)।

3.Market Price in Kolkata: দীপাবলিতে কী বলছে বাজারদর? জেনে নিন একনজরে

দীপাবলিতে কতটা বদলাল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। একনজরে দেখে নিন বাজারদর (kolkata Market Price)?

4.Kali Puja 2022: 'পার্থ-অর্পিতার টাকার পাহাড়' এবার কালীপুজোর থিমে

বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনা এবার পুজোর থিমে ৷ কোচবিহারের এক প্রত্যন্ত গ্রামে কালীপুজোর(Kali Puja 2022)থিমে এবার উঠে এল পার্থ ও অর্পিতার বিপুল টাকার উদ্ধারের কাহিনী ৷

5.Salman Rushdie: সত্যি হল আশঙ্কা, একটি চোখ নষ্টই হয়ে গেল রুশদির

অগস্ট মাসের 12 তারিখ উত্তর-পশ্চিম পেনসিলভেনিয়ার এক অনুষ্ঠানে আক্রান্ত হন রুশদি । সেই ঘটনার জেরে শেষমেশ একটি চোখ নষ্টই হয়ে গেল । অকেজো একটি হাতও (The agent of the celebrated author said he has lost sight in one eye) ।

6.PM Greets Nation: দীপাবলিতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

গতকাল অযোধ্যার দীপোৎসবে অংশ নিতে গিয়ে রাম জন্মভূমিতে গিয়ে রাম লালার পুজো করেন প্রধানমন্ত্রী । এরপর আজ সকালে টুইটারে দেশবাসীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী (PM modi Greets the Nation) ।

7.News Today: আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ-বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (News Today)৷

8.Kaju Katli: ঘরোয়া কাজু কাটলিতেই মিষ্টিমুখ হোক দীপাবলিতে

প্যাকেটজাত শুকনো মিষ্টি উপহার হিসেবে প্রিয়জনকে দেওয়ায় কাজু কাটলির জুড়ি মেলা ভার(Diwali Special Home Made Kaju Katli Recipe)৷ দীপাবলি হোক বা অন্য যে কোনও অনুষ্ঠান বা নিত্য দিন, শপিং মল থেকে কাজু কাটলির বাক্স আমরা প্রায় অনেকেই কিনি ৷ তবে এবার যদি সেই কাজু কাটলি(Kaju Katli)আপনি ঘরেই বানাতে পারেন তাহলে কেমন হয় ? চিন্তা নেই, বানানো খুবই সহজ ৷ রেসিপি দিচ্ছে ইটিভি ভারত ৷ আজই বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিন সবাইকে ৷

9.ETV Bharat Horoscope for 24th Oct: দিওয়ালিতে কোন কোন রাশির ভাগ্যে রয়েছে অর্থলাভ? জেনে নিন রাশিফলে

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভাল দিন কাটবে কারও তার সঙ্গে বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ আর কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 24th Oct) ৷

10.Ram Nath Kovind House: দীপাবলির আগে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দের বাড়ি কিনে চমক চিকিৎসক দম্পতির

কানপুরের ইন্দ্র নগরে 25 বছর আগে বাড়ি তৈরি করেছিলেন দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ (Ram Nath Kovind House in Kanpur) ৷ সেই বাড়িই কিনে নিলেন এক চিকিৎসক দম্পতি (Ram Nath Kovind House sold in Kanpur) ৷