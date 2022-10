1. Virat Kohli: 364 দিনে 'বিরাট বদলা'! পাক বধেই প্রত্যাবর্তন 'কিং কোহলি'র

খাতায়-কলমে সুপার 12-এর দ্বিতীয় ম্যাচ ৷ কিন্তু চলতি বিশ্বকাপের সম্ভবত সেরা ম্যাচটা হয়তো চাক্ষুষ করে ফেলল এমসিজি-র 90 হাজারের বেশি দর্শক আর বিশ্বজুড়ে টেলিভিশন কিংবা মোবাইলে চোখ রাখা অগণিত ক্রিকেটপ্রেমী ৷ স্নায়ুযুদ্ধে 4 উইকেটে জিতে 364 দিন বাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গত বিশ্বকাপে হারের মধুর বদলা নিল টিম ইন্ডিয়া (India beat Pakistan in T20 WC) ৷ সৌজন্যে বিরাট কোহলি (Virat Kohli) ৷

2. IND vs PAK: মেলবোর্নে 'বিরাট' মূর্ছনা, কোহলির ব্যাটে 'পাক বধ' করে বিশ্বকাপ শুরু ভারতের

রান তাড়া করতে নেমে 31 রানে 4 উইকেট খোয়ানোর পর মনে হয়েছিল গতবছর দুবাইয়ের স্মৃতিই বোধহয় ফিরছে মেলবোর্নে ৷ কিন্তু রবিবাসরীয় মহারণে অন্য এক রূপকথার উপসংহার লেখা ছিল বিরাট কোহলির ব্যাটে ৷ তাঁর 82 রানের সৌজন্যে পাকিস্তানকে চার উইকেটে হারিয়ে টি-20 বিশ্বকাপে অভিযান শুরু ভারতের (India beat Pakistan by 4 wickets in T20 WC opener) ৷

3. Anushka Praises Virat: কঠিন সময় পেরিয়ে এটাই তোমার সেরা ইনিংস, বিরাটকে ভালোবাসায় ভরালেন অনুষ্কা

কঠিন সময় পেরিয়ে এটাই তোমার সেরা ইনিংস (Anushka Sharma on Virat Kohli innings)৷ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বিরাট কোহলির ব্যাটিং-এ নিয়ে এ ভাবেই আবেগে ভাসলেন অনুষ্কা শর্মা (Anushka Sharma instagram post on Kohli)৷ হাবির ভূয়সি প্রশংসা করে ইনস্টাগ্রামে তাঁর একাধিক ছবি পোস্ট করে খোলা চিঠি লিখলেন অভিনেত্রী (Anushka Praises Virat)৷

4. CAB Election: সিএবি-র নয়া সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, দাদাকে মসনদ ছেড়ে 'কিং-মেকার' সৌরভ

দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে (Snehasish Ganguly) সিএবি-র মসনদে বসিয়ে মহারাজ হলেন 'কিং-মেকার' (Sourav Ganguly decides not to contest in CAB election) । শাসক গোষ্ঠী যে প্যানেল মনোনয়ন করেছে তাতে সচিব হচ্ছেন নরেশ ওঝা এবং যুগ্ম-সচিব থাকছেন দেবব্রত দাস। কোষাধ্যক্ষ হচ্ছেন প্রবীর চক্রবর্তী। আর সহ-সভাপতি পদে বসছেন অমলেন্দু বিশ্বাস।

5. Biryani Shop: বিরিয়ানিতে পুরুষত্ব নষ্টকারী মশলা ব্যবহার ! দোকান বন্ধ করালেন রবীন্দ্রনাথ

বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা বিরিয়ানির দোকানে চলছে পুরুষত্ব নষ্টকারী মশলা দিয়ে রান্না ৷ এই অভিযোগের ভিত্তিতে দোকান বন্ধ করালেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (TMC leader Rabindra Nath Ghosh) ৷

6. Kali Puja 2022: 108টি সোনা ও রুপোর মুণ্ডমালায় সেজে উঠবেন তারা মা

দীপান্বিতা অমাবস্যায় 108টি সোনা-রুপোর মুণ্ডমালায় সেজে উঠবেন কোচবিহারের রাজাদের বড় তারা ৷ আনুমানিক 200 বছরের বেশি সময় ধরে এই বড় তারার পুজো (Boro Tara Puja) হয়ে আসছে ।

7. Bengali Trekker Dead Body: মৃত্যুর 13 দিন পরও তাঁবুতে পড়ে রয়েছে বাঙালি ট্রেকারের দেহ !

মৃত্যুর পর কেটে গিয়েছে 13 দিন ৷ তা সত্ত্বেও বাঙালি ট্রেকারের দেহ (Bengali Trekker Dead Body) নামিয়ে আনা সম্ভব হল না ! দেহটি পড়ে রয়েছে কেদারনাথ থেকে প্রায় 6 কিলোমিটার দূরে মহাপন্থে একটি তাঁবুর ভিতর !

8. IND vs PAK: কোহলিদের 'পাক বধে' উচ্ছ্বাসে মাতল শিলিগুড়ি

বিরাট কোহলির ব্যাটে ভর করে রবিবার ক্রিকেট ময়দানে পাকিস্তানকে 'বধ' করেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ৷ কোহলির 82 রানের সৌজন্যে পাকিস্তানকে 4 উইকেটে হারিয়ে টি-20 বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়া (India beat Pakistan by 4 wickets in T20 WC opener) ৷ ভারতের এই জয়ে উল্লাসে মাতল শিলিগুড়িবাসী (celebration in Siliguri) ৷ মেলবোর্নের জয়ের রেশ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্রই ৷ ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে রীতিমতো ঢাকঢোল বাজিয়ে বিজয় মিছিল বের হল শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে ৷

9. Cyclon Sitrang Update: আগামী 12 ঘণ্টায় ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে সিত্রাং, প্রভাব উপকূলের জেলায়

আগামী 12 ঘণ্টায় ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে সিত্রাং (Cyclon Sitrang Update) ৷ এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ সেই সঙ্গে বাংলাদেশ উপকূলে মঙ্গলবার সকালে সেটি আছড়ে পড়বে ৷ হাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের আংশিক প্রভাব এ রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতেও পড়বে (Sitrang has Partial Impact on Coastal Districts) ৷

10. PM Modi in Ayodhya: অযোধ্যায় রাম লালাকে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী

অযোধ্যায় (PM Modi offers prayers to Ram Lalla) পৌঁছেই রাম লালাকে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi in Ayodhya)৷ তাঁর উপস্থিতিতে অযোধ্যায় সূচনা হবে দীপোৎসবের (Deepotsav celebrations)৷