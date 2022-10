1. IND vs PAK: মেলবোর্নে 'বিরাট' মূর্ছনা, কোহলির ব্যাটে 'পাক বধ' করে বিশ্বকাপ শুরু ভারতের

রান তাড়া করতে নেমে 31 রানে 4 উইকেট খোয়ানোর পর মনে হয়েছিল গতবছর দুবাইয়ের স্মৃতিই বোধহয় ফিরছে মেলবোর্নে ৷ কিন্তু রবিবাসরীয় মহারণে অন্য এক রূপকথার উপসংহার লেখা ছিল বিরাট কোহলির ব্যাটে ৷

2. PM Modi in Ayodhya: অযোধ্যায় রাম লালাকে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী

অযোধ্যায় (PM Modi offers prayers to Ram Lalla) পৌঁছেই রাম লালাকে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi in Ayodhya)৷ তাঁর উপস্থিতিতে অযোধ্যায় সূচনা হবে দীপোৎসবের (Deepotsav celebrations)৷

3. CAB Election: সিএবি-র নয়া সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, দাদাকে মসনদ ছেড়ে 'কিং-মেকার' সৌরভ

দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে (Snehasish Ganguly) সিএবি-র মসনদে বসিয়ে মহারাজ হলেন 'কিং-মেকার' (Sourav Ganguly decides not to contest in CAB election) । শাসক গোষ্ঠী যে প্যানেল মনোনয়ন করেছে তাতে সচিব হচ্ছেন নরেশ ওঝা এবং যুগ্ম-সচিব থাকছেন দেবব্রত দাস। কোষাধ্যক্ষ হচ্ছেন প্রবীর চক্রবর্তী। আর সহ-সভাপতি পদে বসছেন অমলেন্দু বিশ্বাস।

4. Biryani Shop: বিরিয়ানিতে পুরুষত্ব নষ্টকারী মশলা ব্যবহার ! দোকান বন্ধ করালেন রবীন্দ্রনাথ

বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা বিরিয়ানির দোকানে চলছে পুরুষত্ব নষ্টকারী মশলা দিয়ে রান্না ৷ এই অভিযোগের ভিত্তিতে দোকান বন্ধ করালেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (TMC leader Rabindra Nath Ghosh) ৷

5. Adhir Slams Modi: 15 লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে 75 হাজার চাকরির ঘোষণায় মোদিকে তোপ অধীরের

দীপাবলিতে অযোধ্যার রাম মন্দিরে 15 লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পাশাপাশি 75 হাজার চাকরির ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একহাত নিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী(Adhir Slams Modi)৷

6. Cyclon Sitrang Update: আগামী 12 ঘণ্টায় ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে সিত্রাং, প্রভাব উপকূলের জেলায়

আগামী 12 ঘণ্টায় ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে সিত্রাং (Cyclon Sitrang Update) ৷ এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ সেই সঙ্গে বাংলাদেশ উপকূলে মঙ্গলবার সকালে সেটি আছড়ে পড়বে ৷

7. IIT Kharagpur: ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে ফুঁসছেন পড়ুয়ারা, ক্ষোভ প্রশমনে মরিয়া আইআইটি খড়্গপুর

আইআইটি খড়্গপুরে (IIT Kharagpur) পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে ক্ষোভ ৷ ছাত্র বিক্ষোভ (Student Agitation) সামাল দিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিল কর্তৃপক্ষ ৷

8. Mamata Banerjee: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের স্বয়ং ঈশ্বর পাঠান ! রাজের মন্তব্যের রেশ টেনে বললেন পার্থ

চাইলেই যে কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) হতে পারেন না ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের স্বয়ং ঈশ্বর পাঠান ! রবিবার বারাসতে পুজোর উদ্বোধনে এসে একথা বলেন রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক (Partha Bhowmick) ৷

9. Suvendu Adhikari: শুভেন্দু অধিকারীর ছবি ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সোনারপুরে

অস্থায়ী ওভারহেড গেটে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) ছবি ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে (Tension in Sonarpur) ৷

10. Rathin Warns Jobseekers: ধরনা মঞ্চে বসে থাকলে চাকরি পাওয়া যাবে না, জানালেন খাদ্যমন্ত্রী

ধরনা মঞ্চে (TET Agitation) বসে থাকলে চাকরি মিলবে না (Rathin Warns Jobseekers)। রবিবার এ কথা বললেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ (Rathin Ghosh)।