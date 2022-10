1. Rajiv Gandhi Foundation: রাজীব গান্ধি ফাউন্ডেশনের এফসিআরএ লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

রাজীব গান্ধি ফাউন্ডেশন একটি এনজিও সংস্থা ৷ এটির এফসিআরএ লাইেসন্স বাতিল করল কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ সংস্থাটি আর বিদেশ থেকে আসা ত্রাণের টাকা পাবে না (MHA cancels FCRA licence of Rajiv Gandhi Foundation) ৷

2. T20 World Cup 2022: বাবর-রিজওয়ানের শিকার করে পাকিস্তানকে ধাক্কা আরশদীপের

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টস জিতে (India vs Pakistan) বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার (T20 World Cup 2022) ৷ ভারতীয় দলে লেগ স্পিনার চহালের বদলে অলরাউন্ডার হিসাবে সুযোগ পেয়েছেন অশ্বিন ৷ অন্যদিকে, ঋষভ পন্থ প্রথম একাদশে জায়গা পাননি ৷

3. Mallikarjun Kharge: সামনেই কর্নাটকে নির্বাচন, দলিত সভাপতি খাড়গেকে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার লক্ষ্য কংগ্রেসের

সামনেই কর্নাটকে বিধানসভা নির্বাচন (Karnataka Assembly Election)৷ এই অবস্থায় দলিত সভাপতি হিসেবে মল্লিকার্জুন খাড়গের (Mallikarjun Kharge) নির্বাচনকে কাজে লাগিয়ে তাঁর রাজ্যে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে কংগ্রেস (Congress President)৷

4. Terracotta Lamp: দীপাবলির বাজারে টেরাকোটার আদলে তৈরি প্রদীপের চাহিদা বাড়ছে

চিনা টুনির বাজারেও রয়েছে মাটির প্রদীপের চাহিদা (Clay Lamps) ৷ কালিয়াগঞ্জের কুনোর হাটপাড়া গ্রামে এখন টেরাকোটা আদলে নানা ধরনের প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা ৷ আলাদিনের চিরাগ আদলের প্রদীপ, নারকেল প্রদীপ, ম্যাজিক প্রদীপ, গণেশ প্রদীপ-সহ বিভিন্ন প্রদীপ তৈরি করেন তাঁরা ৷

5. Kali Puja 2022: ডাকাত কালী থেকে সিদ্ধেশ্বরী, কীভাবে পরিবর্তিত হলেন 600 বছরের প্রাচীন দেবী ?

হুগলির জিরাটে রয়েছে বলয়োপ পীঠ তথা সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির(Kali Puja 2022)৷ সারাবছর নিত্য পুজো হলেও দীপান্বিতা অমাবস্যায় এখানে বিশেষ পুজো হয়ে থাকে ৷ 600 বছরের প্রাচীন এই দেবী আগে ডাকাত কালী হিসেবে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে খ্যাত সিদ্ধেশ্বরী নামে ৷

6. Amitabh Bachchan: পায়ের শিরা কেটে রক্তারক্তি, হাসপাতালে বিগ-বি

দুর্ঘটনার কবলে বিগ-বি অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan) ৷ বাঁ পা-এর শিরা কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড বাঁধালেন মেগাস্টার (Big B Amitabh Bachchan Cut Vein of His Left Arm) ৷ তড়িঘড়ি গেলেন হাসপাতালে। রবিবার বচ্চন সাহাব নিজেই জানালেন সে কথা। 'কৌন বানেগা ক্রোড়পতি'র সঞ্চালককে এখন চিকিৎসকরা চিন্তা না করার পরামর্শ দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি তাঁকে হাঁটতে বারণ করেছেন।

7. Hindi Language: ক্ষমতা থাকলে গুজরাতে হিন্দি চালু করুক ! বিজেপিকে হুঁশিয়ারি কেসিআরের দলের

বিজেপি-র যদি ক্ষমতায় কুলোয় তো গুজরাতে (Gujarat) হিন্দিকে (Hindi Language) জাতীয় ভাষা হিসাবে চালু করে দেখাক ! কেন্দ্রের শাসকদলকে হুঁশিয়ারি দিল কেসিআরের দল ।

8. TMC Bijaya Sammilani: 12 দিনে হাজার বিজয়া সম্মিলনী, জনভিত্তিতে শান তৃণমূলের

12 দিনে এক হাজার বিজয়া সম্মিলনীর (Bijaya Sammilani) আয়োজন করল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC Public Relations)৷ বিজয়া সম্মিলনীর মাধ্যমেই উৎসবের মরশুমে রাজনীতির মঞ্চে না থেকেও জনসংযোগ বাড়িয়ে নেওয়ায় (TMC Bijaya Sammilani) উদ্যোগী হল শাসক দল (One thousand Bijaya Sammilani in just 12 days) ৷

9. BJP Factionalism in Nandigram: মানসিক নির্যাতন করেন শুভেন্দু! নন্দীগ্রামে দল ছাড়ার হুঁশিয়ারি বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের

দলে গুরুত্ব পাচ্ছেন না ৷ সেই ক্ষোভে এবার বিজেপি ছাড়ার হুঁশিয়ারি নন্দীগ্রামের একাধিক নেতার (Nandigram BJP Leaders Threatening to Quit Party) ৷

10. T-20 World Cup 2022: ভারত-পাক মহারণের ঐতিহাসিক কিছু ম্যাচের স্মৃতিচারণ দেখে নিন ছবিতে...

আজকের ম্যাচ সবদিক থেকেই 'দ্য ম্যাচ' ৷ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়ে এবারের বিশ্বকাপ শুরু করছেন রোহিতরা ৷