1.Hindi Language: ক্ষমতা থাকলে গুজরাতে হিন্দি চালু করুক ! বিজেপিকে হুঁশিয়ারি কেসিআরের দলের

বিজেপি-র যদি ক্ষমতায় কুলোয় তো গুজরাতে (Gujarat) হিন্দিকে (Hindi Language) জাতীয় ভাষা হিসাবে চালু করে দেখাক ! কেন্দ্রের শাসকদলকে হুঁশিয়ারি দিল কেসিআরের দল । সম্প্রতি তেলাঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি (Telangana Rashtra Samithi) বা টিআরএস (TRS) থেকে বদলে দলের নতুন নাম হয়েছে ভারত রাষ্ট্র সমিতি (Bharat Rashtra Samithi) ।

2.T-20 World Cup 2022: ভারত-পাক মহারণের ঐতিহাসিক কিছু ম্যাচের স্মৃতিচারণ দেখে নিন ছবিতে...

আর কয়েক ঘণ্টা! আজকের ম্যাচ সবদিক থেকেই 'দ্য ম্যাচ' ৷ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়ে এবারের বিশ্বকাপ শুরু করছেন রোহিতরা ৷

3.Leopard Dies: নকশালবাড়িতে চা বাগানের জলাশয়ে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু চিতাবাঘের

নকশালবাড়িতে চা বাগানের জলাশয়ে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের (Leopard Dies) ৷ বনদফতরের গাফিলতিতেই চিতাবাঘটির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷

4.Rape Survivor Seeks Euthanasia: 'বিচারে আশা নেই', স্বেচ্ছামৃত্যু চেয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি ধর্ষিতার

মহিলার অভিযোগ, তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের পর সৎ ছেলে তাঁকে লাগাতার ধর্ষণ করতে থাকে ৷ এরপর স্বামীর বন্ধুর বাড়িতেও অনেকে ওই মহিলাকে ধর্ষণ করেছে ৷ পুলিশ কোনও কথাই কানে তুলছে না (Rape survivor lost hope) ৷

5.PM Modi in Ayodhya: দীপোৎসবে আজ প্রধানমন্ত্রী মোদি অযোধ্যায়, জ্বলবে 15 লক্ষ মাটির প্রদীপ

অযোধ্যায় চলছে রাম মন্দির নির্মাণের কাজ ৷ এরইমধ্যে দীপোৎসবে অযোধ্যায় প্রদীপ জ্বালাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ লেজার শো অনুষ্ঠানে দেখানো হবে রামায়ণ (PM Modi to see laser show in Ayodhya) ৷

6.Nawsad Siddique: জলাভূমি ভরাট রোধে রাজ্য ব্যর্থ ! কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকে অভিযোগের হুঁশিয়ারি নওশাদের

জলাভূমি ভরাট (Wetland filling) রোধে ব্যর্থ রাজ্য সরকার ৷ এই অভিযোগে সরব হলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী (Nawsad Siddique)৷ তিনি এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকে অভিযোগ করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷

7.T20 World Cup 2022: টি20 বিশ্বকাপের মহা-দ্বৈরথে টস জিতে বল করবেন রোহিতরা

টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার (T20 World Cup 2022) ৷

8.T20 World Cup 2022: নতুন বলে শাহিন-রাউফদের চ্যালেঞ্জ, ব্যাটে ভারতের ভরসা 6 মহারথী

টি20 বিশ্বকাপে (T20 World Cup 2022) ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে চড়ছে পারদ (MCG Gears up for India vs Pakistan Battle) ৷ তার আগে খাতায় কলমে ব্যাটে-বলের দ্বৈরথে ভারত এবং পাকিস্তান কোথায় দাঁড়িয়ে? দেখে নেওয়া যাক ৷

9.Sujan Criticises Biman Banerjee: 'বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মেরুদণ্ডহীন', নিশানা সুজনের

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করলেন সুজন চক্রবর্তী (Sujan Chakraborty) ৷ চাকরিপ্রার্থীদের (TET Job seekers) উপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদকারী বিদ্বজ্জনদের সমালোচনা করায় বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Biman Banerjee) মেরুদণ্ডহীন বলে নিশানা করেন তিনি ৷

10.Hair Donates for Cancer Patients: ক্যানসার রোগীদের জন্য চুল দান, উদাহরণ হয়ে উঠল 2 বছরের আদ্যা

ক্যানসার রোগীদের জন্য চুল দান করে অনন্য নজির সৃষ্টি করল 2 বছরের আদ্যা কুলাল (Two Year Old Girl Sets An Example Donating Hair) ৷ ক্যানসার সচেতনতায় আদ্যার (Adya Kulal) মা-বাবা মেয়ের চুল দান করার সিদ্ধান্ত নেন ৷