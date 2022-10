1.T-20 World Cup 2022: ভারত-পাক মহারণের ঐতিহাসিক কিছু ম্যাচের স্মৃতিচারণ দেখে নিন ছবিতে...

আর কয়েক ঘণ্টা! আজকের ম্যাচ সবদিক থেকেই 'দ্য ম্যাচ' ৷ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়ে এবারের বিশ্বকাপ শুরু করছেন রোহিতরা ৷

2.PM Modi in Ayodhya: দীপোৎসবে আজ প্রধানমন্ত্রী মোদি অযোধ্যায়, জ্বলবে 15 লক্ষ মাটির প্রদীপ

অযোধ্যায় চলছে রাম মন্দির নির্মাণের কাজ ৷ এরইমধ্যে দীপোৎসবে অযোধ্যায় প্রদীপ জ্বালাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ লেজার শো অনুষ্ঠানে দেখানো হবে রামায়ণ (PM Modi to see laser show in Ayodhya) ৷

3.T20 World Cup 2022: নতুন বলে শাহিন-রাউফদের চ্যালেঞ্জ, ব্যাটে ভারতের ভরসা 6 মহারথী

টি20 বিশ্বকাপে (T20 World Cup 2022) ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে চড়ছে পারদ (MCG Gears up for India vs Pakistan Battle) ৷ তার আগে খাতায় কলমে ব্যাটে-বলের দ্বৈরথে ভারত এবং পাকিস্তান কোথায় দাঁড়িয়ে? দেখে নেওয়া যাক ৷

4.Cyclone Sitrang: ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবিলায় প্রস্তুত দমকল, দাবি সুজিতের

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং (Cyclone Sitrang) মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রাজ্যের দমকল দফতর (Fire Brigade) ৷ এমনটাই দাবি করেছেন বিভাগীয় মন্ত্রী সুজিত বসু (Minister Sujit Bose) ।

5.Jayanta Kumar Roy: সাংসদের মানবিক রূপ, পথদুর্ঘটনায় আহতকে নিজেই নিয়ে গেলেন হাসপাতালে

রাস্তায় পড়ে থাকা দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিজের গাড়িতে তুলে পৌঁছলেন মেডিক্যাল কলেজে ৷ তারপর তাঁকে সেখানে ভর্তি ও সমস্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন তিনি ৷ এমনই মানবিক রূপ ধরা পড়েছে জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়ের (Jayanta Kumar Roy) ৷

6.ISRO LVM3 Rocket Launch: 36টি ওয়ানওয়েব উপগ্রহ নিয়ে সফল উৎক্ষেপণ ভারতীয় এলভিএম 3 রকেটের

ব্রিটেনের ওয়ানওয়েবের জন্য 36টি উপগ্রহ নিয়ে উড়ে গেল ভারতীয় রকেট ৷ এই কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটগুলি পৃথিবীর লো আর্থ অরবিটে সফল ভাবে স্থাপন করা হয়েছে (OneWeb India-1 placed 36 satellites in Low Earth Orbit) ৷ এটিই প্রথম বাণিজ্যিক মিশন ৷

7.Hair Donates for Cancer Patients: ক্যানসার রোগীদের জন্য চুল দান, উদাহরণ হয়ে উঠল 2 বছরের আদ্যা

ক্যানসার রোগীদের জন্য চুল দান করে অনন্য নজির সৃষ্টি করল 2 বছরের আদ্যা কুলাল (Two Year Old Girl Sets An Example Donating Hair) ৷ ক্যানসার সচেতনতায় আদ্যার (Adya Kulal) মা-বাবা মেয়ের চুল দান করার সিদ্ধান্ত নেন ৷

8.Amit Shah: নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠকে অমিত, প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন মমতা

দেশের সমস্ত রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । সূত্রের খবর সেই বৈঠকে নিজে না থেকে প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন মমতা (West Bengal CM may send representative for the meeting)।

9.Save Tram: চালু হোক ট্রাম! 36 নম্বর রুটে আগাছা পরিষ্কার করলেন ট্রামপ্রেমীরাই

শহর কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্য ট্রাম ৷ অথচ সরকার সেই ট্রামই তুলে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ ট্রামপ্রেমীদের একটা বড় অংশের ৷ ইতিমধ্যে বহু ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছে (Tram stopped in many routes) ৷ এবার তা নিয়েই কলকাতায় হল অভিনব প্রতিবাদ ।

10.Kolkata Market Price: রাত পোহালেই আলোর উৎসব, আর তাই সবজির দাম আকাশছোঁয়া

কালীপুজো-ভাইফোঁটার আগে সবজির মূল্যবৃদ্ধি। অন্যদিকে রুই, কাতলার জোগান কম থাকায় দাম বেড়েছে সবজির। এক ধাক্কায় কুড়ি টাকা পর্যন্ত বেড়েছে কোনও কোনও সবজির দাম ৷ কোন সবজির কত বাড়ল তা বাজার যাওয়ার আগে জেনে নিন (Market Price of Kolkata) ৷