1. ISRO LVM3 Rocket Launch: 36টি ওয়ানওয়েব স্য়াটেলাইট নিয়ে সফল উৎক্ষেপণ ভারতীয় এলভিএম 3 রকেটের

ব্রিটেনের ওয়ানওয়েবের জন্য 36টি উপগ্রহ নিয়ে উড়ে গেল ভারতীয় রকেট ৷ এই কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটগুলি পৃথিবীর লো আর্থ অরবিটে সফল ভাবে স্থাপন করা হয়েছে (OneWeb India-1 placed 36 satellites in Low Earth Orbit) ৷ এটিই প্রথম বাণিজ্যিক মিশন ৷

2. Amit Shah: নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠকে অমিত, প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন মমতা

দেশের সমস্ত রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । সূত্রের খবর সেই বৈঠকে নিজে না থেকে প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন মমতা (West Bengal CM may send representative for the meeting)।

3. Save Tram: চালু হোক ট্রাম! 36 নম্বর রুটে আগাছা পরিষ্কার করলেন ট্রামপ্রেমীরাই

শহর কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্য ট্রাম ৷ অথচ সরকার সেই ট্রামই তুলে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ ট্রামপ্রেমীদের একটা বড় অংশের ৷ ইতিমধ্যে বহু ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছে (Tram stopped in many routes) ৷ এবার তা নিয়েই কলকাতায় হল অভিনব প্রতিবাদ ।

4. Kolkata Market Price: রাত পোহালেই আলোর উৎসব, আর তাই সবজির দাম আকাশছোঁয়া

কালিপুজো-ভাইফোঁটার আগে সবজির মূল্যবৃদ্ধি। অন্যদিকে রুই, কাতলার জোগান কম থাকায় দাম বেড়েছে সবজির। এক ধাক্কায় কুড়ি টাকা পর্যন্ত বেড়েছে কোনও কোনও সবজির দাম ৷ কোন সবজির কত বাড়ল তা বাজার যাওয়ার আগে জেনে নিন (Market Price of Kolkata) ৷

5. West Bengal Weather Update: বাংলাদেশের অভিমুখে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং, বাংলায় কেমন প্রভাব ?

নিম্নচাপের অভিমুখ এখন উত্তর-পশ্চিম দিকে। আজ অর্থাৎ, 23 অক্টোবর তা আরও গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। আগামিকাল ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে এগোবে। এই ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশ উপকূল তিনকোনা আইল্যান্ড এবং সন্দ্বীপের মধ্য দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করবে (West Bengal Weather Update) ৷

6. Diwali 2022: আলোর উৎসবে আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করুন এভাবে

কোথাও থেকে প্রত্যাশামতো রিটার্ন না পেলে ওই খাতে নতুন করে বিনিয়োগ না করে অন্য কোনও জায়গায় বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনই । তাছাড়া প্রয়োজনে এই দীপাবলিতে নতুন একটা জীবন বীমা করা যেতে পারে (Bring happiness in your financial live with these simple steps) ।

7. Sourav Ganguly: দলগত পারফরম্যান্সেই লুকিয়ে ভারতের বিশ্বকাপের সাফল্য, মত সৌরভের

মেলবোর্নে (Melbourne Cricket Ground) আগামিকালের ম্যাচ ঘিরে বৃষ্টির ভ্রূকুটি রয়েছে ভালোই ৷ সৌরভ (Sourav Ganguly) আশাবাদী যে মেলবোর্নে বৃষ্টি থামবে এবং ভারত-পাক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। মহারণে কাউকে এগিয়ে না-রাখলেও মেলবোর্নের মত বড় মাঠে সফল হওয়ার ভারতীয় দলকে টিপসও দিলেন 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা'।

8. Husband banished Wife: বন্দনার আগেই শ্যামা বিদায় ! গায়ের রং 'কালো', বউকে তাড়িয়ে অন্য মেয়েকে বিয়ে করল স্বামী

বিয়ের সময় বর পণ বাবদ 85 হাজার টাকা ছাড়াও, সোনা-রুপোর গয়নাও নিয়েছিল রাজু ও তার পরিবার । কিছুদিন যেতে না যেতেই অন্য মেয়েকে বিয়ে করে রাজু (Husband married another girl) । আর্য্যাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় ওই যুবকের বাবা-মা ।

9. IND vs PAK: সম্ভাবনা কমলেও আকাশের মুখ ভার, মেলবোর্নে ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে উৎকণ্ঠা অব্যাহত

বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে রোহিত-বাবরদের লড়াই, পূর্বাভাস এমনটাই ৷ ম্য়াচের আগেরদিন এসে সেই সম্ভাবনা সামান্য কমলেও আগামিকালের ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে ভালোমতোই (Rain threat still looms large over India-Pakistan clash) ৷

10. Kali Puja 2022: বিদ্যাসুন্দর কালী মন্দিরের নামকরণ হল কীভাবে ? জানুন হাড় হিম করা সেই কাহিনি

বর্ধমানের (Bardhaman) তেজগঞ্জে রয়েছে বিদ্যাসুন্দর কালী মন্দির (Bidya Sundar Kali Temple) ৷ মন্দির ঘিরে রয়েছে ভয় ধরানো কিংবদন্তি ৷ কালীপুজোর (Kali Puja 2022) আগেই জানুন সেই কাহিনি ?