বৃহস্পতিবার মাঝরাতে করুণাময়ীতে টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থান (TET Agitation) তুলতে মাঠে নামে পুলিশ (Karunamoyee Incident) ৷ রীতিমতো টেনে, হিঁচড়ে, চ্য়াংদোলা করে বিক্ষোভকারীদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ রাতের অন্ধকারে পুলিশের এই ধরনের 'অ্যাকশনে' ক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজ ৷ প্রতিবাদে শনিবার কলকাতার পথে নামলেন বিশিষ্টরা ৷ মিছিলে হাঁটলেন রাজনৈতিক নেতা, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, অভিনেতা থেকে শুরু করে অসংখ্য সাধারণ মানুষ ৷ কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা গেল মহম্মদ সেলিম, আবদুল মান্নান, মন্দাক্রান্তা সেন, পবিত্র সরকার, বাদশা মৈত্র, শ্রীলেখা মিত্র-সহ অন্যদের ৷ ভিক্টোরিয়া হাউস থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল শেষ হয় রবীন্দ্র সদনে ৷

2. Boris Johnson: ঋষিকে ঠেকাতে আসরে বরিস ! তড়িঘড়ি ব্রিটেনে ফিরলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে সামিল হয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনাক (Rishi Sunak) ৷ সেই খবর কানে যেতেই ছুটি ছেড়ে ছুটে এলেন বরিস জনসন (Boris Johnson) ৷ তড়িঘড়ি দেশে ফিরে এলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ৷

3. Firhad Hakim: ফের ডেঙ্গিতে মৃত্যু, নাগরিকদের কাঠগড়ায় তুলে দায় এড়ালেন মেয়র !

ডেঙ্গি (Dengue) নিয়ে দায় এড়ালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim) ৷ কী বললেন তিনি ?

4. Kali Puja 2022: বিদ্যাসুন্দর কালী মন্দিরের নামকরণ হল কীভাবে ? জানুন হাড় হিম করা সেই কাহিনি

বর্ধমানের (Bardhaman) তেজগঞ্জে রয়েছে বিদ্যাসুন্দর কালী মন্দির (Bidya Sundar Kali Temple) ৷ মন্দির ঘিরে রয়েছে ভয় ধরানো কিংবদন্তি ৷ কালীপুজোর (Kali Puja 2022) আগেই জানুন সেই কাহিনি ?

5. Sachin Tendulkar: স্নায়ুযুদ্ধের আগে ভারতীয় ব্যাটারদের আফ্রিদিকে সামলানোর মন্ত্র দিলেন সচিন

শাহিন আফ্রিদিকে ঠেকাতে পাক ম্যাচে কী স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করা উচিৎ ? মহারণের প্রাক্কালে ভারতীয় ব্যাটারদের পাক বাঁ-হাতি পেসারকে সামলানোর মন্ত্র বাতলে দিলেন সচিন তেন্ডুলকর (Tendulkar tips to Indian batters to deal with Shaheen) ৷ পাক পেসারকে সামলাতে রোহিত-কোহলিদের সোজা ব্যাটে খেলার পরামর্শ দিলেন তিনি ৷

6. T20 WC 2022: সিডনিতে 'অজি বধ' কিউয়িদের, বড় হারে খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরু ফিঞ্চদের

কিউয়ি'দের বড় ব্যবধানে এই জয়ের নায়ক যদি ব্য়াট হাতে ডেভন কনওয়ে (Devon Conway) হয়ে থাকেন, তবে বল হাতে অস্ট্রেলিয়ার কোমর ভাঙলেন টিম সাউদি (Tim Southee) এবং মিচেল স্য়ান্টনার (Mitchell Santner) ৷ সুপার 12-এর প্রথম ম্য়াচে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে 89 রানে হারাল কেন উইলিয়ামসন ব্রিগেড ৷

7. Rail Coach Restaurant: এখন রেলের কামরায় বসেই যাত্রী ও পর্যটকরা পাবেন রেস্তোরাঁর স্বাদ

এখন রেলের কামরায় বসেই রেস্টুরেন্টের (Rail Coach Restaurant) আমেজ ও খাবার দুই উপভোগ করতে পারবেন যাত্রী ও পর্যটকরা। কিন্তু তার জন্য কাটতে হবে না-কোনও টিকিট কিংবা করতে হবে না রেল সফর। এমনটাই অভিনব উদ্যোগ নিয়ে এসেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল (North Eastern Railway)।

8. Mominpur Incident: গোষ্ঠী সংঘর্ষের তদন্তে মোমিনপুরে পৌঁছলেন এনআইএ প্রতিনিধিরা

মোমিনপুর কাণ্ডের (Mominpur Incident) তদন্ত করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেন জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (National Investigation Agency) বা এনআইএ (NIA)-এর প্রতিনিধিরা ৷ সঙ্গে গেলেন লালবাজারের আধিকারিকরাও ৷

9. Dilip Ghosh: শুভেন্দুর কুরুচিকর মন্তব্য মমতাকে, দুই পরিবারের লড়াই বললেন দিলীপ

এদিন পূর্ব মেদিনীপুরে বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার বিজয় সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে যোগ দেন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh attends Bijaya Sammilani at Tamluk) ৷ সেখানে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রবাহিনী নিয়ে মন্তব্য করেন ৷ দিলীপ বলেন, কেন্দ্র বাহিনী আসবে কি না, সেটা আমাদের হাতে নেই । পঞ্চায়েত নির্বাচনে গতবার যারা প্র্যাকটিস করেছিল তারা এবার ম্যাচ খেলবে । এরপর শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) ব্যাপারে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন । সে প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, এটা দুটো পরিবারের মধ্যে লড়াই। তবে তৃণমূল নেতারা বিজেপি নেতৃত্বকে যে ভাষায় কথা বলে, অনেক সময় আমাদের নেতারাও সে ভাষায় উত্তর দেন ৷

10. TET Agitation: টেট উত্তীর্ণদের উপর পুলিশের জুলুম ! প্রতিবাদে পথে নামছে সরকারপন্থী শিক্ষক সংগঠন

করুণাময়ী কাণ্ডের (Karunamoyee Incident) প্রতিবাদে সরব রাজ্যের সরকারপন্থী শিক্ষক সংগঠন (Pro Government Teachers Association) 'শিক্ষক ঐক্য মুক্ত মঞ্চ' ৷ টেট উত্তীর্ণদের অবস্থান বিক্ষোভে (TET Agitation) পুলিশের অভিযানের বিরুদ্ধে রবিবার মহামিছিলে হাঁটবেন মঞ্চের সদস্যরা ৷