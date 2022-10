1. Boris Johnson: ঋষিকে ঠেকাতে আসরে বরিস ! তড়িঘড়ি ব্রিটেনে ফিরলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে সামিল হয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনাক (Rishi Sunak) ৷ সেই খবর কানে যেতেই ছুটি ছেড়ে ছুটে এলেন বরিস জনসন (Boris Johnson) ৷ তড়িঘড়ি দেশে ফিরে এলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ৷

2. TET Agitation: টেট উত্তীর্ণদের উপর পুলিশের জুলুম ! প্রতিবাদে পথে নামছে সরকারপন্থী শিক্ষক সংগঠন

করুণাময়ী কাণ্ডের (Karunamoyee Incident) প্রতিবাদে সরব রাজ্যের সরকারপন্থী শিক্ষক সংগঠন (Pro Government Teachers Association) 'শিক্ষক ঐক্য মুক্ত মঞ্চ' ৷ টেট উত্তীর্ণদের অবস্থান বিক্ষোভে (TET Agitation) পুলিশের অভিযানের বিরুদ্ধে রবিবার মহামিছিলে হাঁটবেন মঞ্চের সদস্যরা ৷

3. Sachin Tendulkar: স্নায়ুযুদ্ধের আগে ভারতীয় ব্যাটারদের আফ্রিদিকে সামলানোর মন্ত্র দিলেন সচিন

শাহিন আফ্রিদিকে ঠেকাতে পাক ম্যাচে কী স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করা উচিৎ ? মহারণের প্রাক্কালে ভারতীয় ব্যাটারদের পাক বাঁ-হাতি পেসারকে সামলানোর মন্ত্র বাতলে দিলেন সচিন তেন্ডুলকর (Tendulkar tips to Indian batters to deal with Shaheen) ৷ পাক পেসারকে সামলাতে রোহিত-কোহলিদের সোজা ব্যাটে খেলার পরামর্শ দিলেন তিনি ৷

4. Cyclone Sitrang: ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবিলায় প্রস্তুতি তুঙ্গে কলকাতা পৌরনিগমের

সুন্দরবন উপকূলের দিকে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের ৷ আর তার মোকাবিলায় প্রস্তুত কলকাতা পৌরনিগম ৷ কেএমসি (Kolkata Municipal Corporation)-র কন্ট্রোলরুম ইতিমধ্যেই শহরের প্রতিটি রাস্তায় নজরদারি শুরু করেছে ৷

5. T20 World Cup 2022: হারের ময়নাতদন্ত, ক্রিকেটারদের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ড সভাপতি

টি20 বিশ্বকাপে (T20 World Cup 2022) দলের খারাপ পারফর্মেন্স নিয়ে সরব হলেন ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সভাপতি রিকি স্কেরিট (CWI President Ricky Skerritt on T20WC Performenc) ৷ সেই সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিনিয়র ক্রিকেটারদের সতর্কও করে দিলেন তিনি ৷

6. Firecrackers Seized: হুগলিতে প্রায় 700 কেজি বাজি বাজেয়াপ্ত

দীপাবলির আগে নিষিদ্ধ বাজির বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান (Firecrackers Seized) ৷ হুগলি গ্রামীণ ও চন্দননগর কমিশনারেটের একাধিক অভিযান প্রায় 700 কিলো নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে (700 KG Firecrackers Seize) ৷

7. Firhad on TATA Nano Project: 'সিঙ্গুরে ষড়যন্ত্র করে বামেরাই টাটাকে তাড়িয়েছে', মমতার সুরেই সুর মেলালেন ফিরহাদ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) বলেছিলেন, সিঙ্গুর থেকে সিপিআইএম টাটা'দের তাড়িয়েছে । এবার সুপ্রিমোর সুরই শোনা গেল জোড়াফুল শিবিরের শীর্ষনেতার গলায় (CPIM chase out Tata from Singur) ।

8. T20 WC 2022: সিডনিতে 'অজি বধ' কিউয়িদের, বড় হারে খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরু ফিঞ্চদের

কিউয়ি'দের বড় ব্যবধানে এই জয়ের নায়ক যদি ব্য়াট হাতে ডেভন কনওয়ে (Devon Conway) হয়ে থাকেন, তবে বল হাতে অস্ট্রেলিয়ার কোমর ভাঙলেন টিম সাউদি (Tim Southee) এবং মিচেল স্য়ান্টনার (Mitchell Santner) ৷

9. BJP Protest: বিজেপির প্রতিবাদ মিছিলকে ঘিরে ধুন্ধুমার যশোর রোডে

আন্দোলনকারী 2014 ও 2017 টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের উপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগে, এদিন এয়ারপোর্ট 1 নম্বর গেট সংলগ্ন যশোর রোডে প্রতিবাদ মিছিল করে বিজেপি (BJP Police Clash Over Protest March in Jessore Road) ৷

10. West Bengal Weather Update: ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড়, আছড়ে পড়বে বাংলাদেশে

ফের পুজোর আগে নিম্নচাপের খাঁড়া ঝুলছে পশ্চিমবঙ্গের ওপর (West Bengal Weather Update) ৷ ঘনীভূত হয়েছে গভীর নিম্নচাপ ৷ আন্দামান দ্বীপ থেকে পশ্চিম দিকে এই মুহূর্তে বিরাজ করছে এই নিম্নচাপ ৷