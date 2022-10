1. 'সিঙ্গুরে ষড়যন্ত্র করে বামেরাই টাটাকে তাড়িয়েছে', মমতার সুরেই সুর মেলালেন ফিরহাদ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) বলেছিলেন, সিঙ্গুর থেকে সিপিআইএম টাটা'দের তাড়িয়েছে । এবার সুপ্রিমোর সুরই শোনা গেল জোড়াফুল শিবিরের শীর্ষনেতার গলায় (CPIM chase out Tata from Singur) ।

2. পাক-মহারণের আগে একাদশ গঠনই মাথাব্যথা রোহিত-দ্রাবিড়ের

টাইট শিডিউল এবং খেলোয়াড়দের ধারাবাহিক চোটের কারণে গত এক বছরে নিয়মিত একাদশ পায়নি ভারত । ফলে এক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের মাটিতে একাধিক খেলোয়াড়কে পরখ করে নিতে পারলেও দলগঠনে তা প্রভাব ফেলছে (India in T-20 World Cup) ।

3. কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে নাটক ! অনুষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া হল প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে

চিনের (China) প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হু জিনতাওকে (Hu Jintao) কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের (Communist Party Congress) সমাপতন অনুষ্ঠান থেকে কার্যত বের করে দেওয়া হল ! ঠিক কী ঘটল শনিবারের অনুষ্ঠান মঞ্চে ?

4. প্রয়াত রামোজি গ্রুপের প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আটলুরি রামমোহন রাও

1975 সালে ইনাডু দৈনিকের এমডি হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন আটলুরি রামমোহন রাও । তিনি রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান রামোজি রাওয়ের বাল্যবন্ধু (Atluri Rammohan Rao passes away) ।

5. কলকাতায় ফের প্রাণ কাড়ল ডেঙ্গি, মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল 13

ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে সায়ন ঘোষচৌধুরী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান (Dengue claims another Life)। দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল । এখনও পর্যন্ত শহর কলকাতায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল মোট 13 জনের (Dengue in Kolkata) ।

6. হারানো জমি পুনরুদ্ধারে বহরমপুরে অধীরের মেগা সমাবেশ

3 নভেম্বর বহরমপুরে সমাবেশ করবেন অধীর চৌধুরী (Adhir Ranjan Chowdhury) ৷ মুর্শিদাবাদে হারানো জমি ফিরে পেতে এই সমাবেশকে গুরুত্ব দিচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব (mega rally of Adhir Chowdhury at Baharampur) ৷

7. ভারত জোড়ো যাত্রায় পা মেলাবেন শরদ, জাতীয় রাজনীতিতে কী নতুন সমীকরণ ?

কংগ্রেসের (Congress) ভারত জোড়ো যাত্রায় (Bharat Jodo Yatra) অংশ নিতে চলেছেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার (Sharad Pawar) ৷ তাহলে কি কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) বিজেপিবিরোধী জাতীয় জোট গড়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে ?

8. কলকাতায় 30 কোটির মাদক উদ্ধার, মিলল ঝাড়খণ্ড যোগ

কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার পর এবার কলকাতায় উদ্ধার হল 30 কোটি টাকার মাদক (Drugs Seized in Kolkata) ৷ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে ৷ উৎসবের মরশুমে বড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের (Kolkata Police) স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (Special Task Force) বা এসটিএফ (STF) ৷

9. মহারাষ্ট্রে প্রথম সাইবার অপরাধীর সাজা ঘোষণা, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়রের যাবজ্জীবন

সাইবার সন্ত্রাসে (Cyber Terrorism) দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় এক কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়রকে (Computer Engineer) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের (Life Imprisonment) সাজা দিল মহারাষ্ট্রের (Maharashtra) একটি আদালত ৷ রাজ্যে এই প্রথম এমন ঘটনায় কাউকে শাস্তি দেওয়া হল ৷

10. পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ‘চাপ’ শব্দ ব্যবহারে নারাজ রোহিত

রবিবার অস্ট্রেলিয়ায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টি20 বিশ্বকাপের (T20 World Cup 2022) প্রথম ম্যাচ ভারতের ৷ তার আগে সাংবাদিক বৈঠকে ম্যাচের প্রস্তুতি নিয়ে কথা বললেন, অধিনায়ক রোহিত (Rohit Sharma Does Not Want Use Word Pressure) ৷