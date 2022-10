1.Drugs Seized in Kolkata: কলকাতায় 30 কোটির মাদক উদ্ধার, মিলল ঝাড়খণ্ড যোগ

কলকাতার একটি গুদাম থেকে বাজেয়াপ্ত করা হল 30 কোটি টাকার মাদক (Drugs Seized in Kolkata) ৷ এই ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছেন কলকাতা পুলিশের (Kolkata Police) স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (Special Task Force) বা এসটিএফ (STF)-এর সদস্যরা ৷

2.T20 World Cup 2022: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ‘চাপ’ শব্দ ব্যবহারে নারাজ রোহিত

রবিবার অস্ট্রেলিয়ায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টি20 বিশ্বকাপের (T20 World Cup 2022) প্রথম ম্যাচ ভারতের ৷ তার আগে সাংবাদিক বৈঠকে ম্যাচের প্রস্তুতি নিয়ে কথা বললেন, অধিনায়ক রোহিত (Rohit Sharma Does Not Want Use Word Pressure) ৷

3.Gangrape in Jharkhand: সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারকে 'গণধর্ষণ', প্রেমিককে বেধড়ক মারধর

তরুণী একটি নামী আইটি কোম্পানিতে চাকরি করেন ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ তিনি প্রেমিকের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন ৷ সেই সময় আট জন তাদের ঘিরে ধরে (Jharkhand Chaibasa Gang rape incident) ৷

4.Currency Note Controversy: নোটে মহাত্মা গান্ধির ছবি কেন ? নেতাজির ছবি ছাপানোর দাবি হিন্দু মহাসভার

ভারতের সব নোটেই মহাত্মা গান্ধির ছবি আছে ৷ তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা ৷ কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজির অবদানও গান্ধিজির থেকে কম নয় বলে মনে করে তারা (Netaji's photo on currency notes replacing Gandhi's) ৷

5.Mahananda in IFFI: গোয়ায় 53তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গার্গী অরিন্দমের 'মহানন্দা'

গোয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 53তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (Mahananda will be screened in IFFI) ৷ আর এই উৎসবে এবার জায়গা করে নিল বাংলা ছবি 'মহানন্দা' ৷ মহাশ্বেতা দেবীর জীবনের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত এই ছবিতে মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন গার্গী রায়চৌধুরী ৷ গোয়ায় এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী 20-28 নভেম্বর ৷

6.Salman Khan: ডেঙ্গি আক্রান্ত সলমন ! আপাতত বিগ বস সঞ্চালনায় করণ জোহার

ডেঙ্গিতে আক্রান্ত সলমন খান (Salman Khan) ! নিজেকে এখন ঘরবন্দি রেখেছেন ভাইজান ৷ শুটিং বন্ধ রয়েছে তাঁর। সুস্থ হয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরবেন বিগ বস-সহ শ্যুটিংয়ের সমস্ত কাজে (Salman Khan Suffering with Dengue) ৷

7.UK PM Election: ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে ? দৌড়ে এগিয়ে ঋষি সুনক

এখনও পর্যন্ত 93 জন সাংসদের সমর্থনে ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনক (Rishi Sunak leads UK PM Race) ৷ প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনয়ন জমা দিতে তাঁর অন্তত পক্ষে 100 জনের সমর্থন প্রয়োজন (UK PM Election) ৷

8.Warrant Against Joginder Sharma: প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ডিএসপি যোগিন্দর শর্মার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি হিসারে

একটি মামলায় প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা আম্বালার ডিএসপি যোগিন্দার শর্মার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করল হিসার জেলা আদালত (Warrant Against Former Cricketer Turn DSP Joginder Sharma) ৷ ওই মামলায় পরবর্তী শুনানিতে হাজিরা না দিলে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করতে পারেন বিচারক ৷

9.Prayagraj Train Incident: প্রয়াগরাজে চলন্ত ট্রেন থেকে যাত্রীকে ধাক্কা 2 জিআরপি কনস্টেবলের !

বেআইনিভাবে টাকা তোলার প্রতিবাদ করায় এক যাত্রীকে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ দুই জিআরপি কনস্টেবলের বিরুদ্ধে (Man Pushes from Moving Train by Two GRP Constables) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে, প্রয়াগরাজের ছেওকিতে (Prayagraj Train Incident) ৷ ঘটনায় অভিযুক্ত 2 কনস্টেবল পলাতক বলে খবর ৷

10.Satvut Advut Title Track: 'সৎভূত অদ্ভুত'-এর রেকর্ডিং সারলেন শিলাজিৎ

প্রীতম সরকারের পরিচালনায় আসছে বাংলা ছবি 'সৎভূত অদ্ভুত'( Title Track of Satvut Advut)। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার এক স্টুডিয়োতে রেকর্ডিং সারলেন সঙ্গীত শিল্পী শিলাজিৎ মজুমদার(Satvut Advut Title Track By Silajit Majumder) ।