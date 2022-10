1.Currency Note Controversy: নোটে মহাত্মা গান্ধির ছবি কেন ? নেতাজির ছবি ছাপানোর দাবি হিন্দু মহাসভার

ভারতের সব নোটেই মহাত্মা গান্ধির ছবি আছে ৷ তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা ৷ কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজির অবদানও গান্ধিজির থেকে কম নয় বলে মনে করে তারা (Netaji's photo on currency notes replacing Gandhi's) ৷

2.UK PM Election: ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে ? দৌড়ে এগিয়ে ঋষি সুনক

এখনও পর্যন্ত 93 জন সাংসদের সমর্থনে ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনক (Rishi Sunak leads UK PM Race) ৷ প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনয়ন জমা দিতে তাঁর অন্তত পক্ষে 100 জনের সমর্থন প্রয়োজন (UK PM Election) ৷

3.Arijit Singh: 'মিডিয়া মানে ব্যবসা, আমার কোনও আগ্রহ নেই', দাবি অরিজিতের

তিনি মোটেও 'মিডিয়া সাই' নন ৷ এমনটাই বললেন অরিজিৎ সিং (Singer Arijit Singh latest interview )৷ তিনি বলেন, "আমি মোটেই মিডিয়া সাই নই ৷ মিডিয়া একটি ব্যবসা এবং এর সঙ্গে আমার তেমন কোনও যোগ নেই ৷ যেটুকু আছে তা শুধুই কাজের জন্য ৷ আমি কাজ করি এবং যদি সেটি ভালো হয়, তবে এটি মিডিয়ার জন্য একটি পণ্য । আমি নই । তাই আমি এড়িয়ে চলি (সংবাদমাধ্যম) (Arijit Singh on Media)৷"

4.Horrific Accident in MP: মধ্যপ্রদেশে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত 14, আহত 40

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী মধ্যপ্রদেশ । রেওয়া এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন কমকরে 14 জন । জখম হয়েছেন কমবেশি 40 জন । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে সোহাগি পর্বতের কাছে বাস এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় (Road accident in Rewa area of MP) ।

5.Sotti Premer Galpo: দেখতে নয়, শুনতে হবে 'সত্যি প্রেমের গল্প'

ইন্দ্রাণী চক্রবর্তীর পরিকল্পনায় স্পটিফাই ইন্ডিয়ায় আসছে অডিয়ো 'সত্যি প্রেমের গল্প' (New Audio Series Sotti Premer Galpo)। কণ্ঠ দেবেন পুষ্পিতা পাত্র, সায়নী মজুমদার, বুলবুল বিশ্বাস, সায়ন্তন হালদার, আকাশ পাত্র, কিঞ্জল চক্রবর্তী, মলয় ঘোষ থেকে শুরু করে অনেকে।

6.AIIMS Move over MP: 'সাংসদদের বিশেষ খাতির নয়', বিতর্কের আবহে নয়া সিদ্ধান্ত দিল্লি এইমসে

দিল্লির এইমসে সাংসদদের চিকিৎসায় আলাদা সুবিধে দেওয়া নিয়ে নোটিশ জারি হয়েছিল ৷ চিকিৎসক সংগঠনগুলির লাগাতার প্রতিবাদে সেই চিঠি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন এইমস অধিকর্তা (MPs not to get VIP treatment in AIIMS Delhi) ৷

7.Special Recognition for Pather Panchali : সেরা ভারতীয় ছবি 'পথের পাঁচালী', প্রথম দশে মেঘে ঢাকা তারা, ভুবন সোমও

সিনে দর্শক থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেই তৈরি হয়েছে এই তালিকা । 'পথের পাঁচালী' ছাড়া ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' এবং মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম'- ও সেরার তালিকায় স্থান পেয়েছে (Bengali Cinema bags first three awards in the top 10 Indian movies ) ।

8.Cyclone Sitrang: সুন্দরবনে সরাসরি প্রভাব ফেলবে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং, আশঙ্কা হাওয়া অফিসের

আসছে সিত্রাং ৷ তবে এটি কোনও ভাবে সাইক্লোন বা সুপার সাইক্লোন নয় ৷ আন্দামান সাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ 24 অক্টোবরে ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হবে ৷ তবে এর প্রভাব সুন্দরবনে পড়বে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা (Cyclone position in Andaman Sea) ৷

9.Gulab Jamun: দীপাবলিতে ঘরেই বানান গুলাব জামুন, রইল রেসিপি

দীপাবলি এবার উদযাপন করুন ঘরোয়া মিষ্টিতে(Gulab Jamun)৷ গোলাপের ফ্লেভারে জাফরানের প্রলোভনে রসে ভেজানো সোনালি বাদামি বলগুলোর স্বাদ পেতে চাইলে আর দেরি না করে আজই ঘরে বানিয়ে ফেলুন গুলাব জামুন ৷

10.WB Govt Holiday List 2023: উৎসবের রেশ কাটেনি, আগামী বছরের ছুটির তালিকা প্রকাশ করল নবান্ন

উৎসবের রেশ এখনও কাটেনি। এরমধ্যেই পরের বছরের ছুটির তালিকা ঘোষণা করে দিল নবান্ন (Public Holiday list of 2023)। 2023 সালে রাজ্য সরকারের কর্মীরা কত দিন ছুটি পাবেন, সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল অর্থ দফতর (West Bengal Government) ।