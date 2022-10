1. Horrific Accident in MP: মধ্যপ্রদেশে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত 14, আহত 40

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী মধ্যপ্রদেশ । রেওয়া এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন কমকরে 14 জন । জখম হয়েছেন কমবেশি 40 জন । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে সোহাগি পর্বতের কাছে বাস এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় (Road accident in Rewa area of MP) ।

2. AIIMS Move over MP: 'সাংসদদের বিশেষ খাতির নয়', বিতর্কের আবহে নয়া সিদ্ধান্ত দিল্লি এইমসে

দিল্লির এইমসে সাংসদদের চিকিৎসায় আলাদা সুবিধে দেওয়া নিয়ে নোটিশ জারি হয়েছিল ৷ চিকিৎসক সংগঠনগুলির লাগাতার প্রতিবাদে সেই চিঠি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন এইমস অধিকর্তা (MPs not to get VIP treatment in AIIMS Delhi) ৷

3. Special Recognition for Pather Panchali : সেরা ভারতীয় ছবি 'পথের পাঁচালী', প্রথম দশে মেঘে ঢাকা তারা, ভুবন সোমও

সিনে দর্শক থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেই তৈরি হয়েছে এই তালিকা । 'পথের পাঁচালী' ছাড়া ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' এবং মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম'- ও সেরার তালিকায় স্থান পেয়েছে (Bengali Cinema bags first three awards in the top 10 Indian movies) ।

4. Cyclone Sitrang: সুন্দরবনে সরাসরি প্রভাব ফেলবে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং, আশঙ্কা হাওয়া অফিসের

আসছে সিত্রাং ৷ তবে এটি কোনও ভাবে সাইক্লোন বা সুপার সাইক্লোন নয় ৷ আন্দামান সাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ 24 অক্টোবরে ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হবে ৷ তবে এর প্রভাব সুন্দরবনে পড়বে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা (Cyclone position in Andaman Sea) ৷

5. Gulab Jamun: দীপাবলিতে ঘরেই বানান গুলাব জামুন, রইল রেসিপি

দীপাবলি এবার উদযাপন করুন ঘরোয়া মিষ্টিতে(Gulab Jamun)৷ গোলাপের ফ্লেভারে জাফরানের প্রলোভনে রসে ভেজানো সোনালি বাদামি বলগুলোর স্বাদ পেতে চাইলে আর দেরি না করে আজই ঘরে বানিয়ে ফেলুন গুলাব জামুন ৷ দীপাবলি তো জমবেই, সঙ্গে ভাইফোঁটায় দিদি বা বোনের হাতের গুলাব জামুন খেয়ে মন ভরবে ভাই ও দাদাদের(Diwali Celebrations with Homemade Gulabjamuns)৷ তাহলে আর দেরি কীসের ? ইটিভি ভারতের পর্দায় রেসিপি দেখুন আর বানিয়ে ফেলুন গুলাব জামুন ৷

6. WB Govt Holiday List 2023: উৎসবের রেশ কাটেনি, আগামী বছরের ছুটির তালিকা প্রকাশ করল নবান্ন

উৎসবের রেশ এখনও কাটেনি। এরমধ্যেই পরের বছরের ছুটির তালিকা ঘোষণা করে দিল নবান্ন (Public Holiday list of 2023)। 2023 সালে রাজ্য সরকারের কর্মীরা কত দিন ছুটি পাবেন, সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল অর্থ দফতর (West Bengal Government) ।

7. TET Agitation: করুণাময়ী থেকে ধর্মতলা, 'অধিকার'-এর লড়াইকে সামনে রেখে 'জমি' তৈরিতে মরিয়া বিরোধীরা

করুণাময়ী, ধর্মতলা। তিলোত্তমার দুই পরিচিত জায়গাই এখন রাজ্য-রাজনীতির ফোকাসে (WB Political Scenario) । প্রথমদিকের অরাজনৈতিক আন্দোলনে লেগেছে রাজনীতির হাওয়া । শাসক না বিরোধী, 'অধিকার'-এর লড়াইকে হাতিয়ার করে কার পাল্লা ভারী (Government-Opposition Clash in WB) ?

8. TET Agitation: 'আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছি', সৃজিতের নিশানায় রাজ্যের শাসকদল

আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করে, কার্যত মারধর করে আন্দোলন তুলে দেয় পুলিশ । এবার এই ঘটনাতেই সরব হলেন একাধিক বুদ্ধিজীবী (Srijit Mukherji slams TMC Government) ।

9. India in T-20 WC: অক্ষর না অশ্বিন ? পাক-মহারণের আগে একাদশ গঠনই মাথাব্যথা রোহিত-দ্রাবিড়ের

টাইট শিডিউল এবং খেলোয়াড়দের ধারাবাহিক চোটের কারণে গত এক বছরে নিয়মিত একাদশ পায়নি ভারত । ফলে এক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের মাটিতে একাধিক খেলোয়াড়কে পরখ করে নিতে পারলেও দলগঠনে তা প্রভাব ফেলছে (India in T-20 World Cup) ।

10. Sampriti Pal: ব্যাডমিন্টনে অনূর্ধ্ব-15 ভারতীয় দলে জলপাইগুড়ির সম্প্রীতি পাল

ব্যাডমিন্টনে সাব-জুনিয়র অনূর্ধ্ব 15 ভারতীয় দলে (Sub-Junior Under-15 Indian Team) সুযোগ পেল জলপাইগুড়ির সম্প্রীতি পাল (Sampriti Pal) ৷ থাইল্যান্ডে আগামী 29 নভেম্বর থেকে 4 ডিসেম্বর ব্যাডমিন্টন এশিয়া অনূর্ধ্ব-17 এবং অনূর্ধ্ব-15 জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৷ সেই চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন জলপাইগুড়ি সেন্ট পলস স্কুলের ছাত্রী সম্প্রীতি পাল ৷