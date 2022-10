1. Nabanna Ready for Sitrang: ধেয়ে আসছে সিত্রাং ! কোমর বেঁধে তৈরি নবান্ন

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং-এর (Cyclone Sitrang) পূর্বাভাস পেয়ে আগাম সতর্কতা নিল রাজ্য প্রশাসন ৷ ঝড় মোকাবিলায় কোমর বেঁধে তৈরি নবান্ন (Nabanna Ready for Sitrang)৷

2. Sexual Assault in School: সাড়ে চার বছরের ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন ! বাতিল স্কুলের স্বীকৃতি

সাড়ে চার বছরের এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের (Sexual Assault in School) অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটে হায়দরাবাদের (Hyderabad) বানজারা হিলসের (Banjara Hills) একটি স্কুলে ৷ এর জেরে ওই স্কুলের স্বীকৃতি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে সরকার ৷

3. T20 World Cup 2022: ‘ম্যাচ রিডিং’এ ধোনির অভাব পূরণে কতটা সক্ষম পন্থ-কার্তিকরা

আর মাত্র 2দিন ৷ তার পরেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি20 বিশ্বকাপের (T20 World Cup 2022) আসর বসছে ৷ যেখানে অধিনায়কের ম্যাচ পরিচালনায় উইকেট-কিপারের বড় ভূমিকা থাকবে ৷ ধোনি পরবর্তী সময়ে সেই অভাব পূরণ কি হয়েছে (MS Dhoni Match Reading Ability) ? এই নিয়েই প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক তথা বাংলার রঞ্জি জয়ী অধিনায়ক কথা বললেন, ইটিভি ভারতের সঙ্গে ৷

4. TET Agitation: নিখোঁজ অর্ণবের খোঁজ মিললেও দুশ্চিন্তা কাটছে না পরিবারের

টেট আন্দোলনে (TET Agitation) সামিল হয়ে বৃহস্পতিবার রাতভর আরও দু'জনের সঙ্গে 'নিখোঁজ' হয়ে যান অর্ণব ঘোষ (Arnab Ghosh) ! কী বলছে তাঁর পরিবার ? শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷

5. BJP Protest: করুণাময়ী-কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে বিজেপি, আটক অগ্নিমিত্রা-সহ 7 নেতা

করুণাময়ীতে প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের (Salt Lake TET agitation) উপর বৃহস্পতিবার রাতের পুলিশি অভিযান ঘিরে উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি (Police action TET agitators) ৷ শুক্রবার কলকাতার রাস্তায় নেমে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানায় বিজেপির যুব মোর্চা ৷

6. Mahishasura Mardini Trailer: নভেম্বরেই শুভমুক্তি মহিষাসুরমর্দিনীর, হাজির হল ট্রেলার

নভেম্বরেই মুক্তির পথে রঞ্জন ঘোষ পরিচালিত বাংলা ছবি 'মহিষাসুরমর্দিনী' (Mahishasura Mardini Trailer)। দীপাবলির আগেই হাজির হল ছবির ট্রেলার ।

7. Cyclone Sitrang: ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবিলায় 24 ঘণ্টার হেল্পলাইন ও কন্ট্রোলরুম খুলল হাওড়া পৌরনিগম

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং (Cyclone Sitrang) মোকাবিলায় 24 ঘণ্টার হেল্পলাইন ও কন্ট্রোলরুম (Helpline and control room) খুলল হাওড়া পৌরনিগম (Howrah Municipal Corporation)৷ এ ছাড়াও নেওয়া হয়েছে 10টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ৷

8. TET Agitation: 'তৃণমূল সরকারকে ধিক্কার', টেট উত্তীর্ণদের আন্দোলনে পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে সরব অপর্ণা

আন্দোলনকারীদের শেষ পর্যন্ত তাঁদের গ্রেফতার করে, কার্যত মারধর করে আন্দোলন তুলে দেয় পুলিশ (TET Agitation) । এবার এই ঘটনাতেই সরব হলেন অপর্ণা সেন (Aparna Sen slams TMC Government) ।

9. Bhoodan Movement Land: 60 বছর পর ভূদান আন্দোলনে দান করা 1.60 লক্ষ একর জমি পাবেন ভূমিহীনরা

গান্ধিবাদী বিনোভা ভাবের 'ভুদান আন্দোলন'-এ দান (Bhoodan Movement Land) করা জমির মধ্যে থেকে প্রায় 1.60 লক্ষ একর জমি 60 বছর পর ভূমিহীনদের (Land found fit for distribution) বিতরণের যোগ্য বলে নিশ্চিত করেছে বিহার সরকার (Bihar Government)৷

10. Saigal Hossain: সায়গল হোসেনকে নিয়ে দিল্লি রওনা পুলিশের

শুক্রবার বিকেল 03.10 নাগাদ সায়গলকে (Saigal Hossain) নিয়ে প্রিজন ভ্যানে আসানসোল স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দেয় পুলিশ। সেখানে শিয়ালদা-জলন্ধর এক্সপ্রেস ট্রেনে সায়গলকে নিয়ে দিল্লি রওনা দেবে (CBI Take Saigal Hossain to Delhi by Train) আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের 7 জন পুলিশ কর্মী। জানা গিয়েছে আগামিকাল সায়গল হোসেনকে ইডির হাতে তুলে দেওয়া হবে পুলিশের তরফে ৷