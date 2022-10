1.Hemtabad Suicide: বিয়ের দাবিতে ধরনায় বসা প্রেমিকাকে থানায় নিয়ে গেলে আত্মহত্যা, বিক্ষোভের আগুন হেমতাবাদে

বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধরনায় বসা মহিলাকে পুলিশ থানায় নিয়ে গেলে, সেখানেই আত্মহত্যা করলেন তিনি ৷ এই ঘটনায় বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়েছে হেমতাবাদে (Hemtabad Suicide)৷

2.TET Plea in HC: ধর্নায় 144 ধারাকে চ্যালেঞ্জ, ডিভিশন বেঞ্চে আপিল টেট চাকরিপ্রার্থীদের

সল্টলেকের করুণাময়ীতে টেট উত্তীর্ণদের আন্দোলন চলছিল ৷ সেখনে 144 ধারা জারির নির্দেশ দেয় সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে গেলেন আন্দোলনকারীরা (TET Candidates challenge section 144) ৷

3.TET Agitation: রাতভর 'নিখোঁজ' থাকার পর সন্ধান মিলল তিন চাকরিপ্রার্থীর

বৃহস্পতিবার রাতে করুণাময়ীতে টেট আন্দোলনকারীদের (TET Agitation) উঠিয়ে দেয় পুলিশ ৷ তখন থেকেই 'নিখোঁজ' ছিলেন তিন আন্দোলনকারী ৷ শুক্রবার সকালে অবশেষে তাঁদের খোঁজ পাওয়া গেল ৷

4.PM Modi Performed Puja: চোল ডোরা পরে সকালে কেদারনাথে পুজো দিলেন মোদি

সকাল সকাল উত্তরাখণ্ডে হাজির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi)। শুক্রবার কেদারনাথ-বদ্রীনাথ ধামের দর্শনে গিয়েছেন তিনি। আজ থেকে দু'দিনের সফরে দেবভূমিতে রয়েছে তাঁর একাধিক কর্মসূচি ৷

5.Medical Negligence in UP: ডেঙ্গি রোগীকে প্লেটলেটের বদলে ফলের রস ! ভয়াবহ ঘটনায় নিন্দার ঝড়

ডেঙ্গি রোগীর রক্তে প্লেটলেটের বদলে মিশল ফলের রস ! হাসপাতাল বদলেও প্রাণে রক্ষা পেলেন না রোগী । আরও একবার চিকিৎসায় গাফিলতির সাক্ষী রইল যোগীর রাজ্য (Case of alleged medical negligence reported in UP )।

6.Narendra Modi: কালীপুজোর রাতে অযোধ্যায় দীপোৎসব পালন করবেন মোদি

এবারের কালীপুজোর রাত (Diwali Eve) অযোধ্যায় (Ayodhya) কাটাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ প্রধানমন্ত্রীর দফতর (PMO) সূত্রে জানা গিয়েছে, দিওয়ালির আগের সন্ধ্যা থেকে রাত অযোধ্যায় সরযূ নদীর তীরে বিশেষ আরতির আয়োজন করা হয়েছে ৷ সেই আরতি শেষ হলেই পালিত হবে দীপোৎসব (Deepotsav) ৷ সেই অনুষ্ঠানে ভালোই জাঁকজমক থাকবে বলে শোনা যাবে ৷ মোদির উপস্থিতিতেই সেই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হবে ৷

7.Bowbazar Metro Crisis: এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদা মেট্রো! ভাঙা পড়বে 71টি বাড়ি

আগের শুক্রবার এই সময় বউবাজারের মদন দত্ত লেনের বহু বাসিন্দা এককাপড়ে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমেছিলেন ৷ তাঁদের বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছিল ৷ পরিস্থিতি যা তাতে আবও অনেককে ঘরছাড়া হতে হবে (Kolkata East-West Metro Line) ?

8.Amit Shah over Jammu-Kashmir: কাশ্মীর থেকে উত্তরপূর্ব ভারত, 8 বছরে উন্নত নিরাপত্তার দাবি শাহের

জম্মু-কাশ্মীর এখন আর হিংসাত্মক উপত্যকা নেই ৷ সেখানে সুরক্ষার বন্দোবস্ত পালটেছে ৷ তাঁর দাবি, মোদি সরকারের জমানায় হিংসাত্মক ঘটনা 70 শতাংশেরও বেশি কমেছে (Amit Shah over Jammu and Kashmir security situation) ৷

9.IIT Kharagpur Student Death: 'নিরাপদ নয় আইআইটি খড়গপুর'! দাবি অসমের মৃত পড়ুয়ার মায়ের

খড়গপুর আইআইটি’র মেকানিক্যাল বিভাগের পড়ুয়া ফয়জল আহমেদের (Faisal Ahamed) মৃত্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী (IIT Kharagpur Student Death) ৷ ফয়জলের মৃত্যুতে সঠিক তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷

10.ED Seizes Jewellers: হায়দরাবাদে প্রায় দেড়শো কোটির গয়না উদ্ধার! গ্রেফতার ব্যবসায়ী

ইডি দোকান এবং বাড়ি থেকে কয়েকশো কোটির গয়না, নগদ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে (ED seizes jewellery worth crores in Hyderabad)৷