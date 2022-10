1.Saltlake TET Protest: 15 মিনিটের অভিযান, মাঝরাতে টেট আন্দোলনকারীদের ধর্নামঞ্চ থেকে সরাল পুলিশ

সোমবার থেকে টানা করুণাময়ীতে বসে ছিলেন 2014 সালের টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা ৷ তাঁদের দাবি একটাই- চাকরি ৷ ধর্নার পাশাপাশি আমরণ অনশনও শুরু করেছিলেন তাঁরা ৷ বৃহস্পতিবার মাঝরাতে 80 ঘণ্টা পেরনো সেই আন্দোলনকেই স্তব্ধ করে দিল পুলিশ (Police forcefully drags the TET qualified candidate) ৷

2.West Bengal Weather Update: দুয়ারে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং, ধেয়ে আসতে পারে বাংলার দিকেও

বৃহস্পতিবার রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । পাশাপাশি 22 অক্টোবর থেকে সরকারি কর্মীদের ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে (CM Mamata Banerjee to discuss about the upcoming cyclonic storm with the state officials)।

3.UK Prime Minister: সরলেন ট্রাস, এবার কি 'আচ্ছে দিন' সুনকের ?

ভারতীয় বংশোদ্ভুদ প্রাক্তন ব্রিটিশ চ্যান্সেলর ঋষি সুনকের নাম নিয়ে চর্চা নতুন তুঙ্গে উঠেছে। দেড় সপ্তাহ আগে প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ো এই ট্রাসের কাছে হারতে হয় সুনককে। এবার আবারও চর্চায় সুনক (Name of Rishi Sunak is doing the round for the top post) ।

4.Mamata Banerjee: একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের হয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল টাটারা: মমতা

এদিন জানবাজারে কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাদের দাবিকেই মান্যতা দিয়েছে গোটা দেশ। সিঙ্গুরে তাদের একটাই দাবি ছিল, জোর করে কৃষকের জমি নেওয়া যাবে না। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েছে কেন্দ্রও। কেন্দ্রের এই মান্যতা এসেছে তাদের লড়াইয়ের কারণেই (Mamata Banerjee made explosive comment once again on Singur movement)।

5.Cash and Gold Recovered from Howrah Station: হাওড়া স্টেশন থেকে আবার লক্ষ লক্ষ নগদ টাকা ও গয়না উদ্ধার

3টি চটের ব্যাগ থেকে নগদ 33 লাখ 22 হাজার টাকা এবং প্রায় 45 কেজি রুপোর গয়না উদ্ধার হয়। যার বাজার মূল্য 58 লাখ 43 হাজার 584 টাকা। ব্যাগগুলি পূর্বা এক্সপ্রেসে করে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বুকিং করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে (RPF recovered cash and gold from Howrah station)।

6.Mamata Singur Remarks: মুখ্যমন্ত্রীর সিঙ্গুর মন্তব্যে তরজায় শাসক-বিরোধী শিবির, উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) বলেন, টাটাকে আমি তাড়াইনি, সিপিএম তাড়িয়েছে ৷ সেই মন্তব্যেই এবার দোষারোপ, পালটা দোষারোপের রাজনীতিতে রাস্তায় নেমেছে শাসক ও বিরোধী শিবির । বাদ পড়েনি তৎকালীন শাসকদলও ।

7.Kali Puja 2022: সতীপীঠ কালীঘাটের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে কলকাতার নামকরণের ইতিহাস

সামনেই কালীপুজো (Kali Puja 2022)। আলোর উৎসবে মেতে উঠবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ৷ তার আগে কলকাতার নানা কালীক্ষেত্র নিয়ে দু-এক কথা এই কলামে ৷ আজকের আলোচনায় কালীঘাট মন্দির (Kalighat Temple)।

8.Mamata backs Sourav: সৌরভে সমব্যথী, বিসিসিআই থেকে 'বাঙালি' বিদায়ে মমতার নিশানায় পদ্মের 'পরিবারতন্ত্র'

সৌরভ প্রসঙ্গ তুলে মমতার খোঁচা, 'আমাদের বেলায় পরিবার আর ওদের বেলায় হরিদ্বার (Mamata Banerjee slams BJP) ।' সেই খোঁচা যে অমিত-তনয় জয় শাহ'কে নিয়েই, তা বুঝতে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না (Sourav Ganguly exits as BCCI President) ।

9.Mamata on Sourav: 'সৌরভ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার', মহারাজ আইসিসি মনোনয়ন না-পাওয়ায় বিস্ফোরক মমতা

দেশের সর্বোচ্চ ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার মসনদ থেকে মহারাজকে সরিয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয়বার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banerjee on Sourav Ganguly) । মমতা জানিয়ে দিলেন, এই সিদ্ধান্ত শুধু বাংলার ক্রীড়াপ্রেমীদের লজ্জিত করেনি, সারা বিশ্বের ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছেও লজ্জার (Sourav Ganguly exclusion from BCCI)।

10.Mamata on TET Agitation: 'আমি ন্যায্য আন্দোলনকারীদের ভালোবাসি', সাফ জানালেন 'আন্দোলন' করে মসনদে আসা মমতা

চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন নিয়ে এবার মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) । একসময় আন্দোলন করে বঙ্গের রাজনীতির রাজপথে প্রবেশ করা মমতা জানিয়েছেন, আমি ন্যায্য আন্দোলনকারীদের ভালোবাসি (Mamata Banerjee opens up about TET Agitation) ।