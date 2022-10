1. Mamata on TET Agitation: 'আমি ন্যায্য আন্দোলনকারীদের ভালোবাসি', সাফ জানালেন 'আন্দোলন' করে মসনদে আসা মমতা

চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন নিয়ে এবার মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) । একসময় আন্দোলন করে বঙ্গের রাজনীতির রাজপথে প্রবেশ করা মমতা জানিয়েছেন, আমি ন্যায্য আন্দোলনকারীদের ভালোবাসি (Mamata Banerjee opens up about TET Agitation) ।

2. TET Agitation: করুণাময়ীতে চাকরিপ্রার্থীদের ধরনা মঞ্চে বিরাট পুলিশবাহিনী

করুণাময়ীতে টেট চাকরিপ্রার্থীদের (TET Agitation) আমরণ অনশনের চতুর্থ দিন পার ৷ অধিকার আদায়ে তাঁরা অনড় ৷ কিছুক্ষণ আগে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷ পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায় ৷ সেই কারণে ডিসি হেড কোয়ার্টার দেবস্মিতা দাসের নেতৃত্বে বিরাট পুলিশবাহিনী মোতায়েন রয়েছে (Huge Police Force Deployed) করুণাময়ী চাকরিপ্রার্থীদের ধরনা মঞ্চে ৷

3. Liz Truss resigns: শপথগ্রহণের দেড় মাসের মধ্যে ইস্তফা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাসের

শপথগ্রহণের ছ'সপ্তাহের মধ্যে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন লিজ ট্রাস (Liz Truss resigns as the Prime Minister of the UK) ৷

4. Hardik Pandya: স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন, পরিবারকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন অলরাউন্ডার হার্দিক

হার্দিক জানাচ্ছেন চোট সারিয়ে যখন তিনি সুস্থতার লড়াই চালাচ্ছিলেন, তখন ভালো-মন্দ সবকিছুকে ইতিবাচক হিসেবেই নিয়েছেন ৷ 18 মাসের লড়াইয়ের পর স্বপ্নের প্রত্য়াবর্তনের জন্য পরিবারকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন বরোদা অলরাউন্ডার (Hardik Pandya grateful to familys support after dream comeback) ৷

5. Eye Donation: দৃষ্টি হারিয়েও অন্যের চোখে আলো ফেরাতে চান হরিশ

জলন্ধরের (Jalandhar) বাসিন্দা হরিশ কুমার হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন (Blind Man) ৷ তারপরও অন্যের চোখে আলো ফেরাতে চান তিনি ! কীভাবে তা সম্ভব হবে ?

6. Medical College Kolkata: ফেব্রুয়ারির মধ্য়েই নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি, ঘেরাও উঠল কলকাতা মেডিক্য়ালে

তিনদিনের অচলাবস্থা কাটল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে (Medical College Kolkata) ৷ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পেতেই ঘেরাও তুলে নিলেন পড়ুয়ারা ৷

7. Kali Puja 2022: সতীপীঠ কালীঘাটের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে কলকাতার নামকরণের ইতিহাস

সামনেই কালীপুজো (Kali Puja 2022)। আলোর উৎসবে মেতে উঠবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ৷ তার আগে কলকাতার নানা কালীক্ষেত্র নিয়ে দু-এক কথা এই কলামে ৷ আজকের আলোচনায় কালীঘাট মন্দির (Kalighat Temple)।

8. Mamata on Sourav: 'সৌরভ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার', মহারাজ আইসিসি মনোনয়ন না-পাওয়ায় বিস্ফোরক মমতা

দেশের সর্বোচ্চ ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার মসনদ থেকে মহারাজকে সরিয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয়বার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banerjee on Sourav Ganguly) । মমতা জানিয়ে দিলেন, এই সিদ্ধান্ত শুধু বাংলার ক্রীড়াপ্রেমীদের লজ্জিত করেনি, সারা বিশ্বের ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছেও লজ্জার (Sourav Ganguly exclusion from BCCI)৷

9. Kali Puja 2022: দীপাবলির আগেই রোশনাই ফিরেছে মালদার মোমবাতি কারখানাগুলিতে

কালীপুজোর (Kali Puja 2022) আগের বৈদ্যুতিক আলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে রকমারি মোমবাতি (Candle) বিক্রি ৷ এই মুহূর্তে তাই চরম ব্যস্ততা মালদা (Malda) শহরের মোমবাতি তৈরির কারখানাগুলিতে ৷ সেই ছবিই ধরা পড়ল ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় ৷ এমনই একটি কারখানার মালিক অভিজিৎ সাহা জানান, এবছর মোমবাতির চাহিদা ভালোই রয়েছে ৷ গত দু'বছর করোনার জেরে ব্যবসা খানিকটা মার খেয়েছিল ৷ তবে, সেই পরিস্থিতির অনেকটাই বদল হয়েছে ৷ ছন্দে ফিরছে ব্যবসা ৷ মালদা শহরের এই কারখানাটিতে এখন প্রতিদিন 1 হাজার থেকে 1200 প্যাকেট মোমবাতি তৈরি হচ্ছে ৷ সবরকম মোমবাতিরই চাহিদা রয়েছে ৷ বাজারে নিত্যনতুন বৈদ্যুতিক আলো এলেও মোমবাতির প্রতি মানুষের আকর্ষণ এখনও অটুট ৷ তাঁরা ঠিক তাঁদের পছন্দের মোমবাতি খুঁজে নিচ্ছেন ৷

10. Kali Puja 2022: দীপাবলিতে চলবে সাঁতরাগাছি-সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল ট্রেন

কালীপুজোয় (Kali Puja 2022) ভারতীয় রেলের (Indian Railways) উপহার ৷ উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের সুবিধার্থে হাওড়া ও দেহরাদুনের মধ্যে (Howrah Dehradun Route) স্পেশাল ট্রেন (Special Express Train) চালাবে তারা ৷