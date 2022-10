1.Mamata Banerjee: মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা মামলার শুনানি 2 নভেম্বর

চেয়ারে বসে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া ও মাঝপথে তা থামিয়ে দেওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের(Mamata Banerjee)বিরুদ্ধে জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার অভিযোগ ওঠে ৷ মুম্বইয়ের বিজেপি নেতা আদালতে মামলা দায়ের করেন ৷ সেই মামলায় শুনানি রয়েছে আগামী 2 নভেম্বর ৷

2. WB Panchayat Election: প্রকাশিত পঞ্চায়েত নির্বাচনের খসড়া তালিকা, আসন বাড়ছে তিন স্তরেই

2023 সালের প্রথম দিকেই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন ৷ তার আগে 19 অক্টোবর পঞ্চায়েতের আসন বিন্যাস নিয়ে খসড়া তালিকা প্রকাশ করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন (Draft of WB Panchayat Election Published) ৷

3.ED Detains Close Aid of Amir: আমির ঘনিষ্ঠের বাড়িতে তল্লাশি, ইডির হাতে আটক উল্টোডাঙার ব্যবসায়ী

অনলাইন গেমিং অ্যাপে প্রতারণার অভিযোগে সেপ্টেম্বরের শেষে গ্রেফতার হয়েছে গার্ডেনরিচের ব্যবসায়ী আমির খান ৷ এবার তার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কোটি টাকা পেল ইডি (ED recovered crores from house of businessman) ৷

4.Kolkata Market Price: বাজারে বেরোচ্ছেন ? জেনে নিন আজকের বাজারদর

গিন্নির ইচ্ছে আজ মেনুতে থাকবে দই কাতলা ৷ আনুষাঙ্গিক পদ যাই থাকুক না কেন কাতলার বড় বড় পিস আজ দইয়ে ডুববেই ৷ তবে পকেট কি সায় দেবে আজ গিন্নির ইচ্ছায় ? ব্যাগ হাতে বেরোনোর আগে একবার ঝটপট দেখে নিন কেমন রয়েছে আজ শাক-সবজি ও ডিম-মাছ-মাংসের দাম(Kolkata Market Price)৷

5.State Government Holiday: কালীপুজো থেকে ছট- রাজ্য সরকারি কর্মীদের 9 দিন টানা ছুটি

একটা দিন এদিক-ওদিক করতে পারলেই 22 থেকে 31 তারিখ আবারও একটা লম্বা ছুটি উপভোগের সুযোগ পাচ্ছেন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা (9 days leave for state govt employees)।

6.Mysore Pak Recipe: অনুষ্ঠান হোক বা ঘরোয়া আড্ডা, সহজেই বানিয়ে ফেলুন মাইসোর পাক

প্রবাসে হোক বা শহরে, শপিং মলে গেলে মাইসোর পাকের (Mysore Pak Recipe)একটা প্যাকেট আমরা প্রায়ই কিনে থাকি ৷ আচ্ছা, এবার দীপাবলি ও ভাইফোঁটায় যদি এই মাইসোর পাক বাড়িতে বানান তাহলে কেমন হয়(Diwali Special Home made Mysore Pak Recipe)? পকেটও বাঁচবে আবার যত ইচ্ছে তত খাওয়া যাবে কী বলেন ? দীপাবলির মিষ্টিমুখ থেকে শুরু করে ভাইফোঁটায় প্লেট সাজানো সবই জাস্ট জমে যাবে ৷ তবে আর দেরি কিসের ! রেসিপি বলে দিচ্ছে ইটিভি ভারত ৷

7.Indian Embassy in Ukraine: ইউক্রেন ছেড়ে ভারতীয়রা দেশে ফিরুন, সতর্কবার্তা দূতাবাসের

30 সেপ্টেম্বর ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল দখল করার কথা জানান পুতিন ৷ 19 অক্টোবর সেই অধিকৃত অঞ্চলে 'মার্শাল ল' জারি করেছে রাশিয়া ৷ এই অবস্থায় ভারতীয়দের দেশে ফিরতে অনুরোধ করল কেন্দ্র (Indian Embassy advices Indians to come back) ৷

8.West Bengal Weather Update: ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ, আলোর উৎসবের তাল কাটতে ফের হাজির দুর্যোগ

ঘূর্ণাবর্তের হাত ধরে বঙ্গে ফের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি(West Bengal Weather Update)৷ কালীপুজোর আনন্দেও বাধ সাধবে বৃষ্টি ৷ এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷

9.Etv Bharat Horoscope for 20th October: লক্ষ্মীবারে কোন কোন রাশিতে গ্রহের অবস্থান শুভ জানুন রাশিফলে

দীর্ঘদিনের ফেলে রাখা কাজ সম্পন্ন করবেন কেউ ৷ আবার আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে নাজেহাল হবেন অনেকে ৷ কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 20th October) ৷

10.Cyclone in WB: ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড়, বিপর্যয় মোকাবিলায় বিশেষ পদক্ষেপ নবান্নের

দক্ষিণবঙ্গের জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে চলতে হবে (Nabanna asks districts to be on alert)। 22 তারিখ থেকে সাইক্লোনের পূর্বাভাস রয়েছে ( Cyclone in West Bengal) । আসন্ন আলোর উৎসব যে বৃষ্টিতে ভিজতে চলেছে তার জোরালো পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ।