1. মোদি-রাজ্যের সরকারি অফিস উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি, কলকাতা থেকে গ্রেফতার 2

বেনিয়াপুকুর থানা এলাকা থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ট্রাস্ট ফোর্সের গোয়েন্দারা (Gujarat Government Office Bomb Threat Case) । ব্যান্ডেল গেট এবং লেডিস পার্ক এলাকা থেকে মোট দু'জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের গোয়েন্দারা (2 arrested from Kolkata)।

2. বাংলার রাষ্ট্রসংঘের পর্যটন পুরস্কার প্রাপ্তির কৃতিত্ব উত্তরবঙ্গকে দিলেন মমতা

বুধবার শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে বিজয়া সম্মিলনী হয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সেখানে তিনি বাংলার রাষ্ট্রসংঘের পর্যটন পুরস্কার প্রাপ্তির কতৃত্ব উত্তরবঙ্গকে দেন ৷

3. গ্রেফতারি থেকে বাঁচতে প্রভাব খাটাতেন পার্থ, আদালতে বলল সিবিআই

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (Teacher Recruitment Scam) ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee) বিরুদ্ধে ফের একবার ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ আনল সিবিআই (CBI) ৷ আর কী কী বললেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (Central Bureau of Investigation) আইনজীবীরা ?

4. জয়ের শুভেচ্ছা জানাতে মল্লিকার্জুনের বাড়িতে সোনিয়া, প্রিয়াঙ্কা

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে (Congress President Election) জয়ী হয়েছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে (Mallikarjun Kharge) ৷ বাড়িতে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন সোনিয়া গান্ধি (Sonia Gandhi) ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা (Priyanka Gandhi Vadra) ৷

5. হরিদেবপুরে নাবালিকাকে রাতভর বাড়িতে আটকে রেখে গণধর্ষণ !

কলকাতায় নাবালিকাকে (Gang Rape) গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল ৷ ঘটনাস্থল হরিদেবপুর ৷ রাতভর আটকে রেখে মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ৷ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Kolkata Police) ।

6. পুনর্বাসনকে কেন্দ্র করে আটকে বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের পুকুরপাড়ে পার্ক তৈরির কাজ

বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের বড়পুকুর পাড়ে পার্ক (Park Construction at Vidyasagar Barapukur) তৈরিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক ৷ সেখানে বসবাসকারী 17টি পরিবার পুনর্বাসনের দাবিতে সরব হয়েছে ৷ আর তা না হলে, পার্ক তৈরির জন্য পাঁচিল তুলতে বাধা দিচ্ছেন ওই বাসিন্দারা (Controversy Over Park Construction) ৷

7. হড়পা বানের মতো তৃণমূলে নতুনদের প্রবেশে নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত: সৌগত রায়

তৃণমূলে ফের প্রবীণ-নবীন দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে ৷ আর এ বারেও সেই সৌগত রায় (Saugata Roy) ৷ গত কয়েকদিনে একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন তিনি ৷ এ বার সেই তালিকায় যুক্ত হল, তৃণমূলে হড়পা বানের মতো নতুনদের প্রবেশ (Should be Control on Newcomers Entry in TMC) ৷

8. কোচবিহার বাংলার বাইরে, মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চ থেকে নেমে বিস্ফোরক অনন্ত মহারাজ

বুধবার সরকারি উদ্যোগে শিলিগুড়িতে বিজয়া সম্মিলনী হয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ তিনি সেখানে বাংলা ভাগের বিপক্ষে সরব হন ৷ অথচ সেই মঞ্চ থেকে নেমে গ্রেটার কোচবিহার নেতা অনন্ত মহারাজ (Ananta Maharaj) দাবি করলেন, কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ৷

9. কেদারনাথ থেকে কোটি লিঙ্গেশ্বর মন্দির, বারাসতের কালীপুজো মণ্ডপগুলিতে থিমের রমরমা

করোনাকাল কাটিয়ে এ বছর দুর্গাপুজো হয়েছে ধুমধাম করে ৷ এবার কালীপুজোর পালা ৷ বর্তমানে দুর্গাপুজোর পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে বিশাল আকারে হয় কালীপুজোও (Kali Puja) ৷ থিমের বাহার এনে একে অপরকে টেক্কা দেয় পুজোকমিটিগুলি ৷ বারাসতে জোরকদমে চলছে মণ্ডপ সজ্জার প্রস্তুতি (Puja Preparation) ।

10. মাত্র 30 টাকায় রসগোল্লা-কালাকাঁদ চা, এবার নয়া সম্ভারে হাজির নিশীথের 'চা পে চর্চা'

এবার রসগোল্লা ও কালাকাঁদের স্বাদ নিয়ে হাজির বাংলায় এমএ পাশ (M A) করা যুবক নিশীথ (Tea Specialist) । রকমারি চায়ের স্বাদ টেস্ট করানোর জন্যই এই চা তৈরি করা। মাত্র 30 টাকায় এই রকমারি চা পাওয়া যাচ্ছে ৷ চা খেতে দোকানেও ভিড় জমাচ্ছেন মেদিনীপুরের চা-প্রেমীরা।