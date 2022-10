1.Mallikarjun Kharge: 24 বছর বাদে নতুন সভাপতি পেল কংগ্রেস, সাংগঠনিক নির্বাচনে জয়ী সোনিয়ার বিশ্বস্ত মল্লিকার্জুন খাড়গে

137 বছরের প্রাচীন দলের সভাপতি হলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে (Mallikarjun Kharge wins Congress President Election) ৷

2.Congress President Election: 'কংগ্রেসের মল্লিকা বনে...', দলিত-রাজেই আস্থা হাতের

মল্লিকার্জুন খাড়গের বয়স তখন মাত্র 7 । ছোট্ট ছেলেটা চোখের সামনে দেখেছিল মা আর বোনকে পুড়িয়ে মারছে হায়দরাবাদ নিজামের সেনা (Struggle has been the mantra of Mallikarjun Kharge ) ।

3.Coal Scam Case: জামিন পাবেন বারিক বিশ্বাস ? রায়দান স্থগিত রাখল হাইকোর্ট

কয়লাপাচার কাণ্ডে (Coal Scam Case) অভিযুক্ত আব্দুল বারিক বিশ্বাসের জামিনের আবেদন সংক্রান্ত মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখলেন বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল ।

4.Mamata to Inaugurate Kali Puja: বৃহস্পতিবার থেকেই কালীপুজোর উদ্বোধন শুরু করছেন মমতা

এ বছরের কালীপুজোর উদ্বোধন আগামীকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু করে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ উত্তরবঙ্গ সফর থেকে ফিরেই তিনি কালীপুজোর উদ্বোধন (Mamata to Inaugurate Kali Puja) শুরু করছেন ৷

5.Dilip Ghosh: টেট আন্দোলনে রাজনৈতিক ইন্ধনের অভিযোগ ওড়ালেন দিলীপ

করুণাময়ীতে শুরু হওয়া টেট উত্তীর্ণদের আন্দোলনের (TET Agitation) পিছনে রাজনৈতিক মদতের অভিযোগ উঠেছে ৷ পর্ষদ (প্রাথমিক) সভাপতির এই অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপি-এর জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) ৷

6.UN Chief at Taj Hotel: মুম্বইয়ের তাজ হোটেলে আন্তোনিও গুতেরেস, 26/11 জঙ্গি হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা

বুধবার গভীর রাতে তিন দিনের সফরে ভারতে এলেন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সচিব আন্তোনিও গুতেরেস ৷ আজ প্রথমেই মুম্বইয়ের তাজ হোটেলে যান তিনি ৷ সেখানে 2008 সালের 26 নভেম্বর জঙ্গি হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান (UN Secretary General Antonio Guterres in Mumbai Taj Hotel) ৷

7.Hari Krishna Dwivedi: স্কুল ইউনিফর্ম নিয়ে অভিযোগ, আচমকাই উৎকর্ষ বাংলা কেন্দ্র পরিদর্শনে মুখ্যসচিব

শিলিগুড়ি মহকুমায় উৎকর্ষ বাংলা কেন্দ্র (Utkarsh Bangla Center) ঘুরে দেখলেন মুখ্য়সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী (Chief Secretary Hari Krishna Dwivedi) ৷ সেখানকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রাজ্য সরকারের স্কুলগুলির ইউনিফর্ম তৈরি করছেন ৷ সেই কাজই খতিয়ে দেখতে আচমকাই পরিদর্শনে যান মুখ্যসচিব ৷

8.Sidhu Files Petition: লুধিয়ানা আদালতের পরোয়ানার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারে সিধু

তাঁর বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করেছে লুধিয়ানা জেলা আদালত (Ludhiana District Court)৷ সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে (Sidhu Files Petition) পিটিশন দাখিল করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী নভজ্যোত সিং সিধু (Navjot Singh Sidhu)৷

9.Congress President Election: ভোটে কারচুপি ! ফল ঘোষণার আগে অভিযোগ শশীর এজেন্টের

কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে (Congress President Election) কারচুপি এবং অনিয়মের অভিযোগ ! বুধবার ফল ঘোষণার আগে এই অভিযোগ করলেন শশী থারুরের (Shashi Tharoor) নির্বাচনী এজেন্ট সলমন সোজ (Salman Soz) ৷

10.MRS India ICON: 'মিসেস ইন্ডিয়া আইকন' খেতাব জিতলেন অণ্ডালের গৃহবধূ

সর্বভারতীয় ফ্যাশন প্রতিযোগিতায় জয়ী বাংলার গৃহবধূ ৷ 'মিসেস ইন্ডিয়া আইকন' (MRS India ICON) খেতাব জিতলেন অণ্ডালের সুস্মিতা সুনা দাস (Sushmita Suna Das) ৷ 32 বছর বয়সি সুস্মিতা আদতে ওড়িশার মেয়ে ৷ 2020 সালে তাঁর বিয়ে হয় অণ্ডালের বাসিন্দা দিব্যেন্দু দাসের সঙ্গে ৷