1. TET Agitation: ধরনার বিরোধিতায় এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

সল্টলেকে লাগাতার চলতে থাকা ধরনার বিরোধিতা করে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ (WB Board of Primary Education) ৷

2. Child Sexual Assault: হায়দরাবাদে 4 বছরের শিশুর 'যৌন নিগ্রহ', গ্রেফতার প্রিন্সিপালের গাড়িচালক

হায়দরাবাদের বানজারা হিলসে একটি স্কুলে উঠেছে এমনই ভয়াবহ অভিযোগ । ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত গাড়িচালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (A Four year old student was allegedly assaulted in her school) ৷

3. Defence Expo 2022: গান্ধিনগরে 'নজিরবিহীন' ডিফেন্স এক্সপোর উদ্বোধন মোদির

গান্ধিনগরে 'নজিরবিহীন' ডিফেন্স এক্সপো 2022-এর (Defence Expo 2022) উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi inaugurates Defence Expo 2022)৷ তিনি একটি নয়া বায়ুসেনা ঘাঁটির শিলান্যাসও করেছেন ৷

4. HP Assembly Polls 2022: হিমাচল বিধানসভার ভোটে 62 প্রার্থীর নাম ঘোষণা বিজেপির, বাদ 11 বিধায়ক

আগামী 12 নভেম্বর হিমাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন (HP Assembly Polls 2022) ৷ ওই রাজ্যের বিধানসভায় 68টি আসন ৷ তার মধ্যে 62 আসনের প্রার্থীর নাম বুধবার ঘোষণা করেছে বিজেপি ৷

5. Shahid Mahmood: লস্কর নেতা শাহিদ মেহমুদকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি ঘোষণায় বাধা চিন !

আবারও এক জঙ্গি নেতার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীর (Global Terrorist) তকমা দেওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল চিন (China) ৷ রাষ্ট্রসংঘের (United Nations) মঞ্চে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার নেতা শাহিদ মেহমুদকে (Shahid Mahmood) আন্তর্জাতিক জঙ্গি ঘোষণা করার প্রস্তাবে নিজেদের অবস্থান স্থগিত রাখল বেজিং ৷

6. NIA Investigation: মোমিনপুরে সংঘর্ষ, তদন্ত করবে এনআইএ

সংঘর্ষের ঘটনা ঘিরে সম্প্রতি উত্তপ্ত হয়েছিল মোমিনপুর । এতদিন সেই ঘটনার তদন্ত করছিল কলকাতার পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ এবার সেই তদন্তভার নিচ্ছে এনআইএ (NIA to probe into Mominpur violence) ৷

7. Congress President Election: পরিবর্তন-প্রতিশ্রুতি থারুরের, দলিত খাড়গে গান্ধি-অনুগামী, কার হাতে কংগ্রেস ?

আজ ভোটগণনা ৷ না, দেশের কোনও বিধানসভা এমনকী কোনও স্থানীয় প্রশাসনেরও ভোট নয় । ব্রিটিশ ভারতে জন্ম কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সভাপতি নির্বাচনের ভোটগণনা ৷ শশী থারুর নাকি মল্লিকার্জুন খাড়গে শেষ হাসি কে হাসবেন (Congress President Election Result) ?

8. TMC Leader Shot: ভাটপাড়ায় বিজয়ার অনুষ্ঠানে ​গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মী

ভাটপাড়ায় বিজয়ার অনুষ্ঠানে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মী ((TMC Leader Shot during bijoya sammilani) । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে 2-3 জন বাইকে করে এসে তৃণমূল কর্মী গৌরব প্রসাদকে লক্ষ্য করে পরপর তিন রাউন্ড গুলি চালায় ।

9. Congress President Election: ভোটে কারচুপি ! ফল ঘোষণার আগে অভিযোগ শশীর এজেন্টের

কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনেও (Congress President Election) কারচুপি এবং অনিয়মের অভিযোগ উঠল ! ভোটের ফল প্রকাশের ঠিক আগে এই অভিযোগ তুললেন শশী থারুরের (Shashi Tharoor) নির্বাচনী এজেন্ট সলমন সোজ (Salman Soz) ৷

10. Photojournalist Stopped at Airport: বিমানবন্দরে বাধা, পুলিৎজার সম্মান নিতে যাওয়া হল না সানার

আমেরিকায় পুলিৎজার সম্মান নিতে যাওয়া হল না সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের চিত্রসাংবাদিক সানা ইরশাদ মাট্টোর ৷ সোমবার তাঁকে দিল্লি বিমানবন্দরে নিউইয়র্কের বিমানে উঠতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন সানা (Sanna Irshad Mattoo Stoped from Traveling to US) ৷