1. Woman Body in Suitcase: স্যুটকেসে মিলল মহিলার নগ্ন দেহ, গুরুগ্রামের ঘটনায় চাঞ্চল্য

গুরুগ্রামে রাস্তার ধারে একটি পরিত্যক্ত স্যুটকেস পড়েছিল ৷ তা দেখে অটোরিকশাচালক পুলিশকে ফোন করেন ৷ পুলিশ এসে স্যুটকেসের ভিতর থেকে এক মহিলার নগ্ন দেহ উদ্ধার করে (Police found naked body of woman in suitcase) ৷

2. Kolkata Market Price: কী বলছে বাজারদর ? দেখে নিন একনজরে

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন আজকের বাজারদর (Kolkata Market Price) ৷

3. West Bengal Weather Update: ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড়, আলোর উৎসব ভিজবে বৃষ্টিতে

আগামী 48 ঘণ্টায় ঘূর্ণাবর্ত উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে এবং এটিই নিম্নচাপে রূপান্তরিত হবে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর । 22 তারিখ সকাল পর্যন্ত এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং পরবর্তীকালে এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে বলে মনে করা হচ্ছে (Read a detailed weather forecast about West Bengal) ।

4. Banned Sound Crackers: উদ্ধার 2 হাজার কিলো নিষিদ্ধ শব্দবাজি! গোপালনগরে গ্রেফতার ব্যবসায়ী

আসছে কালীপুজো ৷ আলোর উৎসব ৷ পাশাপাশি বেড়েছে বাজির রমরমা ৷ তার আগে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করেছে পুলিশ (Sound Crackers Seized) ৷

5. Md Manik: সিভিকে নয়, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হোমগার্ডে চাকরি চাইলেন মহম্মদ মানিক

বিজয়া দশমীর রাতে মালবাজারের মাল নদীতে হড়পা বানে (Malbazar Flash Flood Accident) ভেসে যাচ্ছিলেন অনেকে । জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেশ কয়েকজনের জীবন বাঁচান তেশিমলার বাসিন্দা মহম্মদ মানিক ।

6. Police Pushed Passenger From Train: রামপুরহাটে খোদ পুলিশকর্মীই যাত্রীকে ট্রেন থেকে ফেলেছিলেন, ধৃত অভিযুক্ত

কলকাতা পুলিশের এক কর্মী চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলেন এক ব্যক্তিকে (Police Pushed Passenger From Train) ৷ রামপুরহাটের সেই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে রেল পুলিশ (Man pushed from train in Rampurhat) ৷

7. Kolkata New Traffic System: দেশের মধ্যে প্রথম কলকাতায় পিচের রাস্তায় ট্রাফিক সিগন্যাল, উপর দিয়ে ছুটছে গাড়ি

নতুন ট্রাফিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে কলকাতার কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের রাস্তায় (New Traffic System in Kolkata) ৷ রাস্তার উপরেই জ্বলছে ট্রাফিকের সবুজ, লাল আলো ৷

8. Mamata Banerjee: বিচারাধীন বিষয় বলে চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন এড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী

মঙ্গলবার মালবাজারে হড়পা বানে নিহতদের পরিবারের হাতে সাহায্য তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ পরে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি ৷ সেখানে বিচারাধীন বিষয় বলে চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন এড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

9. Mamata Banerjee: বিধায়কের অনুরোধেই থেকেছেন, ফার্ম হাউজ বিতর্কে বললেন মমতা

জলপাইগুড়ির মালবাজারে সোমবার রাতে এক তৃণমূল বিধায়কের ফার্ম হাউজে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সেই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিধায়কের অনুরোধেই থেকেছেন ৷

10. Sourav Wishes Roger: নতুনকে শুভেচ্ছা বিদায়ী বোর্ড সভাপতির, যাওয়ার বেলায় রজারকে যা বললেন সৌরভ

মঙ্গলবার মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত বোর্ডের 91তম বার্ষিক সাধারণ (91st BCCI AGM) সভায় সরকারিভাবে সেই দায়িত্ব তুলে নিলেন 1983 বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ৷ সভায় উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও ৷ নয়া বোর্ড সভাপতিকে নতুন ইনিংসের জন্য শুভেচ্ছাও জানালেন বিদায়ী (Sourav Ganguly wishes all the best to Roger Binny) ৷