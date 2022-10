1. Firhad Reaction over Bowbazar: রেল বোর্ডের আধিকারিকরা না এলে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব, জানালেন ফিরহাদ

শুক্রবার ভোরে 2019 সালের আতঙ্ক ফিরল বউবাজারে৷ দুর্গা পিথুরি লেনের পর এবার মদন দত্ত লেনে৷ কী বলছেন মেয়র ফিরহাদ ?

2. Bowbazar Metro Problem: 15 দিনে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস, মেট্রোর আধিকারিকদের ঘিরে বউবাজারে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

বউবাজারের মদন দত্ত লেনে মেট্রোর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা পৌঁছলে তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ আধিকারিকদের এলাকায় ঢুকতে বাধাও দেওয়া হয় ৷

3. Police Notice to Suvendu: বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে শুভেন্দুকে নোটিশ পুলিশের

গত বছর অতিমারি সংক্রান্ত বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করার অভিযোগে শুভেন্দু অধিকারীকে বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে নোটিশ পাঠাল পুলিশ ৷

4. Extra Marital Affair in Malda: ভাইপোর আত্মহত্যা, অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগে কাকিমার চুল কাটল স্থানীয়রা

কাকিমা এবং ভাইপোর মধ্যে নাকি প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল৷ তার জেরে একদিকে ভাইপো অ্যাসিড খেয়ে মৃত্যুর পথ বেছে নেন৷ অন্যদিকে মহিলার উপর অত্যাচার করার অভিযোগ উঠল স্থানীয়দের বিরুদ্ধে ৷

5. Cattle Smuggling Case: 'কেষ্টর কেরামতি' ! কালো টাকা সাদা করতে নয়া উপায় খুঁজেছিলেন অনুব্রত দাবি সিবিআইয়ের

অনুব্রত মণ্ডলের গরু পাচারের টাকা দেদার খাটানো হতো বিভিন্ন সমস্যা৷ সেখান থেকে বাদ যায়নি প্রোমোটিং ব্যবসাও ৷

6. Go Back Dilip Ghosh:'গো ব্যাক' স্লোগান শুনে দিলীপ বললেন 'বুকে পা দেব'

শুক্রবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা স্টেশন, নন্দ মার্কেট-সহ একাধিক জায়গায় হাঁটতে বেরিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ৷ সেই সময় তৃণমূল কর্মী, সমর্থকেরা গো ব্যাক স্লোগান দিতে শুরু করেন ৷

7. Mominpur Incident: মোমিনপুর কাণ্ডে বিনীতের নেতৃত্বে 13 সদস্যের সিট গঠন লালবাজারের

মোমিনপুর কাণ্ডে 13 সদস্যের সিট গঠন করল কলকাতা পুলিশ ৷ নেতৃত্বে রয়েছেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ৷

8. Muslim Man Donates Food Grain in Math: সম্প্রীতির অনন্য নজির ! মঠে জমির প্রথম ফসল দান মুসলমান যুবকের

কোপ্পালের কৃষক মেহেবুব পাশা নিজের উৎপাদিত প্রথম ফসল দান করলেন হিন্দু মঠে ৷

9. Fake CBI officer: ইছাপুর থেকে গ্রেফতার ভুয়ো সিবিআই অফিসার

ইছাপুর থেকে গ্রেফতার করা হল সম্রাট রায় নামে এক ভুয়ো সিবিআই অফিসারকে (fake cbi officer arrested) । তার থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক ভুয়ো নথি, নকল আই কার্ড, পে-স্লিপ, নকল স্ট্যাম্প-সহ প্রচুর নথি । সূত্রের খবর, ওই ব্যক্তি পচিমবঙ্গ-সহ অসমে সিবিআই অফিসার পরিচয় দিয়ে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে প্রতারণা করেছে বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা ৷

10. BJP Protest in Pathar Pratima: রাতের অন্ধকারে দুর্নীতির প্রমাণ নষ্টের অভিযোগ, অচিন্ত্যনগর পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ বিজেপির

রাতের অন্ধকারে পঞ্চায়েত অফিসে দুর্নীতির তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ (Evidence of Corruption is Destroyed) উঠল তৃণমূলের সদস্যদের বিরুদ্ধে ৷ গোটা বিষয়টি জানাজানি হতেই রাত থেকে পঞ্চায়েত কার্যালয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির (BJP) কর্মী সমর্থকরা (BJP Protest Against Corruption Allegation) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনা পাথরপ্রতিমা ব্লকের অচিন্ত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে (Achintyanagar Gram Panchayat) ৷