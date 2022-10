1.Sikkim Landslide: চলছে উদ্ধার কাজ, প্রায় সাড়ে 500 পর্যটককে নিরাপদ স্থানে ফেরাল সেনা ও সিকিম প্রশাসন

ধসের কবলে পড়ে বিপর্যস্ত সিকিমের একাংশ (Sikkim Rain)৷ আটকে বহু পর্যটক ৷ বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাস্তা ৷ এই পরিস্থিতিতে উদ্ধার কাজে নেমে এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে 500 পর্যটককে নিরাপদে সরিয়েছে সিকিম প্রশাসন ও সেনা ৷

2.Mamata Banerjee: পুজোর পরেই অন্য চেহারায় ফিরবে তৃণমূল, ঘোষণা মমতার

বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয় আলিপুরের উত্তীর্ণতে ৷ সেখানেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) বলেন, পুজোর পরেই অন্য চেহারায় ফিরবে তৃণমূল ৷

3.Illegal Arms Recovered: বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র-সহ কলকাতায় ধৃত 4, রয়েছে মুঙ্গের যোগ

কলকাতা পুলিশের এসটিএফের হাতে ধরা পড়েছে 4 অস্ত্র কারবারি (Illegal Arms Recovered) ৷ উদ্ধার হয়েছে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র (illegal arms recovered by STF of Kolkata Police) ৷

4.Mamata Slams BJP: ক্ষমতাহীন হলে বিজেপিরও কান মুলবে এজেন্সি, হুঁশিয়ারি মমতার

বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয় আলিপুরের উত্তীর্ণতে ৷ সেখানেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার নিয়ে বিজেপি (BJP) বিরুদ্ধে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

5.Locket Chatterjee: শাসক তৃণমূলের হয়েই কাজ করছে পুলিশ, কটাক্ষ লকেটের

বৃহস্পতিবার হুগলির ভদ্রেশ্বরে দলের এক কর্মসূচিতে যোগ দেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় (BJP MP Locket Chatterjee) ৷ সেখানে তিনি একাধিক ইস্যুতে তোপ দাগেন তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) বিরুদ্ধে ৷ পুলিশ শাসক দলের হয়ে কাজ করছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন ৷

6.Mamata on Hindu Mahasava Puja: হিন্দু মহাসভার পুজোয় অসুর বিতর্কে বিজেপিকে তোপ মমতার

হিন্দু মহাসভার (Hindu Mahasava) পুজোয় অসুরের মূর্তি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ অসুরের মুখের আদল মহাত্মা গান্ধির মতো বলে অভিযোগ ওঠে ৷ এই নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

7.Minor Raped in Malda: আমবাগানে মিলল ষোড়শীর নগ্ন দেহ, ধর্ষণের পর খুনের অনুমান পুলিশের

বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় আমবাগান থেকে উদ্ধার হল ষোড়শীর নগ্ন মৃতদেহ (Body of a minor girl recovered in Malda) ৷ প্রাথমিক তদন্তে কালিয়াচক থানার পুলিশের অনুমান, ধর্ষণের পর কিশোরীকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে (Police suspects the girl killed after rape) ৷

8.Kishore Kumar Death Anniversary: মৃত্যু আসছে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আভাস দিয়েছিল আভাসকে !

মৃত্যু আসছে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের (Kishore Kumar Death Anniversary) জোরে আগেই তার আভাস পেয়েছিলেন কিশোর কুমার (Kishore Kumar)! এমনই দাবি করেছেন তাঁর ছেলে অমিত কুমার (Amit Kumar)৷

9.CMOH Harassed: বিধায়কের নেতৃত্বে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে হেনস্থা ! গ্রেফতার 9

তৃণমূল বিধায়কের নেতৃত্বে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে হেনস্থার (CMOH Harassed) অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বহরমপুর (Berhampore)৷ এই ঘটনায় পুলিশ 9 জনকে গ্রেফতার করেছে ৷

10.Durga Puja 2022: সংরক্ষণ করা হবে দুর্গাপ্রতিমা, মা'কে দেখতে চলে যান 'মা ফিরে এল' আর্ট গ্যালারিতে

এবারের পুজোয় যারা প্রতিমা শিল্পকর্মকে ভালোভাবে চাক্ষুষ করতে পারেননি, তারা 'মা ফিরে এল' (Maa Phire Elo) আর্ট গ্যালারিতে গিয়ে তা দর্শন করতে পারবেন । প্রতিমাগুলি রবীন্দ্র সরোবরের পাশে 'মা ফিরে এল' আর্ট গ্যালারিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে (Durga Puja 2022) ।