1. Mamata on Hindu Mahasava Puja: হিন্দু মহাসভার পুজোয় অসুর বিতর্কে বিজেপিকে তোপ মমতার

হিন্দু মহাসভার (Hindu Mahasava) পুজোয় অসুরের মূর্তি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ অসুরের মুখের আদল মহাত্মা গান্ধির মতো বলে অভিযোগ ওঠে ৷ এই নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

2. Kunal Slams Adhikari Family: তৃণমূলের শহিদদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ‘গদ্দার’ অধিকারী পরিবার, কটাক্ষ কুণালের

বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় ৷ সেই মঞ্চ থেকে আরও একবার কাঁথির অধিকারী পরিবারের (Adhikari Family) বিরুদ্ধে সরব হলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) ৷

3. TMC Supporters Protest: দলীয় অনুষ্ঠানে কুণাল-সোহমদের কাছে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন তৃণমূল কর্মীরা

তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীর কার্ডে জেলা সভাপতির নাম নিচে থাকায় মঞ্চের সামনে বিক্ষোভ দেখানে তাঁর অনুগামীরা (TMC Supporters Protest)৷ পরিস্থিতি সামাল গিতে মঞ্চের নিচে নামতে হল কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) ও সোহম চক্রবর্তীদের (Sohom Chakraborty)৷

4. Bangladeshi Painter Arrested: অবৈধভাবে প্রবেশ ! কোচবিহারে গ্রেফতার বাংলাদেশি চিত্রশিল্পী

ভারতে চিত্রশিল্পীর (Painter) কাজ করতে এসে অবৈধভাবে প্রবেশের দায়ে এক বাংলাদেশি নাগরিক-সহ দু'জনকে আটক করল বিএসএফ (Bangladeshi Painter Detain by BSF)। পরে তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷

5. Sourav Ganguly: কেউ একদিনে সচিন-মোদি হয় না, বোর্ডের পদ খুইয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য মহারাজের

বিসিসিআই সভাপতির পদ খুইয়ে প্রথম মুখ খুললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ মহারাজ জানালেন, কেউ একদিনে সচিন তেন্ডুলকর কিংবা নরেন্দ্র মোদি হয় না (Sourav Ganguly opens up after losing president post of BCCI) ৷

6. Tapas Chatterjee: বিজয়া সম্মেলনীতে আমন্ত্রণ না পেয়ে বিস্ফোরক তাপস, অস্বস্তি তৃণমূলে

বুধবার নিউটাউনে রাজ্য সরকারের তরফে বিজয়া সম্মিলনী করা হয় ৷ সেখানে ডাক পাননি রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় (TMC MLA Tapas Chatterjee) ৷ এই নিয়ে দলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন এই তৃণমূল (Trinamool Congress) বিধায়ক ৷

7. SSC Scam Case: শান্তি প্রসাদ সিনহার বিরুদ্ধে পরপর অভিযোগ পেয়েও চুপ ছিলেন পার্থ

স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগে (SSC Scam Case) যে জালিয়াতি হচ্ছে, তা জানতেন বেশ কয়েকজন আধিকারিক ৷ তাঁরা শান্তি প্রসাদ সিনহা-সহ (Shanti Prasad Sinha) আরও অনেকের বিরুদ্ধে পরপর অভিযোগ জানিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee) কাছে ৷

8. TMC Block President Resigned: মানিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই কি ইস্তফা দিতে বাধ্য বীরভূম তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ?

মানিক ভট্টাচার্যের (Manik Bhattacharya) সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই কি ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন বীরভূম তৃণমূলের ব্লক সভাপতি (Birbhum TMC Block President) বিভাসচন্দ্র অধিকারী ? এই প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছে রাজনৈতিক মহলে ৷

9. Mamata Slams BJP: ক্ষমতাহীন হলে বিজেপিরও কান মুলবে এজেন্সি, হুঁশিয়ারি মমতার

বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয় আলিপুরের উত্তীর্ণতে ৷ সেখানেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার নিয়ে বিজেপি (BJP) বিরুদ্ধে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

10. Cattle Smuggling Case: মামলা শুনলই না হাইকোর্ট, ফ্রিজ থাকছে এনামুলের 3 ভাগনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

এনামুল হকের (Enamul Haque) তিন ভাগনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে রাখার বিরুদ্ধে যে মামলা হয়েছিল তা শুনলেন না কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta HC) বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ৷